SuperTrend Alert MT4 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hareketiyle birleştirerek trend yönlerini %90’a varan doğrulukla belirttiklerini ve gerçek zamanlı uyarıları kullanarak trend değişikliklerini yakalayarak işlem zamanlamasında %25-35 iyileşme sağladıklarını bildirmiştir. Temel avantajlar arasında gelişmiş trend analizi, kişiselleştirilmiş stratejiler için özelleştirilebilir ayarlar ve sürekli grafik izlemesi gerektirmeden scalperlar, günlük traderlar ve swing traderlar için karar alma sürecini geliştiren hafif bir tasarım yer alır.

SuperTrend Alert MT4, fiyat hareketlerini analiz etmek için özel bir algoritma kullanır ve ayrı bir pencerede iki çizgi çizer—UP (varsayılan düz stil, özelleştirilebilir renk) ve DOWN (varsayılan düz stil, özelleştirilebilir renk)—yedi tampon (Trend, TrendDoA, TrendDoB, Direction, Up, Dn, count) tarafından desteklenir. TimeFrame girişi aracılığıyla çok zaman dilimli (MTF) analizleri destekler, traderların çeşitli dönemlerde trendleri takip etmesine olanak tanır (varsayılan: mevcut dönem). Gerçek zamanlı uyarılar (pop-up’lar, push bildirimleri, e-postalar) trend değişikliklerini bildirir ve dönem ve çarpan gibi özelleştirilebilir girişler, sinyal hassasiyetini piyasa koşullarına göre ince ayar yapmaya olanak tanır. Yeniden boyama yapmayan ve gecikmesiz tasarımı, MT4 için optimize edilmiştir, tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde sorunsuz çalışır, otomatik ticaret için EA uyumlu tamponlarla desteklenir. Sezgisel arayüz, net trend sinyalleri sunarak hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için erişilebilir hale getirir.

MT5 için de mevcut: SuperTrend Alert MT5

Ana Özellikler

Gelişmiş Trend Analizi: Özel bir algoritma kullanarak UP ve DOWN çizgilerini çizer, forex, hisse senedi veya kripto para piyasalarında boğa veya ayı trendlerini yüksek doğrulukla belirler.

Gerçek Zamanlı Uyarılar: Trend değişikliklerini bildirmek için pop-up’lar, push bildirimleri ve e-postalar tetikler, zamanında giriş veya çıkış noktalarını garanti eder.

Özelleştirilebilir Parametreler: Dönem ve çarpan girişlerini ayarlayarak sinyal hassasiyetini ince ayar yapar, göstergeleri belirli piyasa koşullarına veya ticaret stillerine uyarlar.

Çok Zaman Dilimli Destek: Yapılandırılabilir TimeFrame girişi, farklı dönemlerde trend takibine olanak tanır, scalping, günlük trading veya swing trading için esneklik sağlar.

Zaman Dilimi Çok Yönlülüğü: Tüm zaman dilimlerinde (M1’den D1’e) sorunsuz çalışır, çeşitli ticaret stratejilerine ve piyasa dinamiklerine uyum sağlar.

EA Uyumlu Tamponlar: Yedi tampon (Trend, TrendDoA, TrendDoB, Direction, Up, Dn, count), uzman danışmanlarla kolay entegrasyon için veri sağlar, otomatik ticaret veya geriye dönük testleri destekler.

Hafif Performans: Yeniden boyama veya gecikme olmadan, MT4 için optimize edilmiş kod, çoklu grafiklerde veya düşük kaynaklı sistemlerde bile sorunsuz çalışmayı garanti eder.

Kullanıcı Dostu Arayüz: Sezgisel girişler ve net görsel çıktılar (UP/DOWN çizgileri), güvenilir trend sinyalleri arayan yeni başlayanlar ve profesyoneller için erişilebilir kılar.

SuperTrend Alert MT4, trend takibi stratejilerinde ustalaşmak isteyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır; hassas sinyaller, gerçek zamanlı uyarılar ve dinamik piyasalarda işlem zamanlamasını ve kârlılığı artıran kesintisiz entegrasyon sunar.

