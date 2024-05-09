Gold Whiskers Gold
- Uzman Danışmanlar
- Sayan Vandenhout
- Sürüm: 1.7
- Güncellendi: 9 Mayıs 2024
- Etkinleştirmeler: 10
Gold Whiskers USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT.
AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES.
IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT.
USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES
WHY THIS EA :
- Smart entries calculated by 6 great strategies
- The EA can be run on even a $20000 account Or 20000 CENT
INFO:
- The entries are not a lot but those are smart entries with lower risk
Features :
- Currency pairs: XAUUSD,GOLD
- Timeframe: H1
- Minimum deposit: $20000 or 20000 Cent
- Minimum volume step: 0.01 lot
- Quotes: five-digit
- Leverage:
- Average position holding time: 3 day
- Maximum position holding time: up to 10 days
- Maximum number of positions per pair: up to 20
Parameters :
TREND SIGNAL
- EMA_Period : EMA Period
- BB_Period : Bollinger Bands Period
- BB_Deviations : Bollinger Bands Deviations
- ADX_Period : ADX Period
- Period_Time_ADX : Period Dynamic ADX Level
- Envelopes : Envelopes Period
- Envelopes_Deviation : Envelopes Deviation
- Candle_ID : Candle_ID
SIGNAL ORDER
- Force_Index : Force Index Period
- Force_Level : Force Level
MANAGEMENT VOLUMES
- MFI_Period : MFI Period
- Period_Dynamic_Range_MFI :Dynamic Range MFI
MONEY MANAGEMENT SETTING
- LOT_Divided : Lot Size Calculator
- TP :Take Profit
- Nearby_PIP : Pip Step
- Martingale : involves doubling up on losing bets and reducing winning bets
- Maximum_Drawdown : Maximum Drawdown
- MAX_Order : Max Order
- Trailing_Start : is a measure of price movement
- Trailing_Step : is a measure of price movement
- Trailing_Stop : an order type designed to lock in profits or limit losses
- Magic Start : Magic Number
*** WARNING : MY PRODUCTS ARE AVAILABLE ONLY IN THE MQL5 MARKET.
IF YOU SEE THEM SOMEWHERE ELSE THOSE ARE FAKE; BE AWARE OF SCAMS.
*** WARNING: WHEN USING MULTICURRENCY TRADING, MAKE SURE YOU CHANGE IDENTIFIER AND MAGIC ! ALSO, YOU CAN NOT TEST THE ROBOT IN THE SAME TERMINAL WHERE THE ROBOT IS ALREADY TRADING!