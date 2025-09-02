Day and Week Separator

Day and Week Separator MT4 ile işlem analizlerinizi kolaylaştırın; özelleştirilebilir günlük ve haftalık ayırıcı çizgiler çizen sezgisel bir araçtır ve broker saat dilimi farklılıklarıyla başa çıkan traderlar için mükemmeldir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında basitliği ve etkinliğiyle büyük beğeni toplayan bu indikatör, Investopedia ve TradingView gibi platformlarda tartışılan, grafik zaman dilimlerini yerel veya piyasaya özgü saatlerle hizalamada yaygın bir sorunu ele alıyor. Traderlar, grafik netliğini artırma yeteneğini övüyor; kullanıcılar, işlem seanslarını net bir şekilde işaretleyerek seans tabanlı analizde iyileşme ve işlem planlamasında %20’ye varan gelişme bildirdi, özellikle önemli saat dilimi farkları olan bölgelerde (örneğin, Avrupa brokerları kullanan Asya-Pasifik traderları). Avantajları arasında günlük ve haftalık piyasa geçişlerinin hassas görselleştirilmesi, yerel veya stratejik saatlere uyum sağlamak için özelleştirilebilir zaman kaydırmaları ve herhangi bir işlem kurulumuna sorunsuz entegre olan hafif bir tasarım yer alıyor; bu da, zaman bazlı piyasa döngülerine dayalı giriş ve çıkışları optimize etmeyi hedefleyen scalperlar, günlük traderlar ve swing traderlar için idealdir.

Day and Week Separator MT4, kullanıcı tarafından belirtilen saatlerde (örneğin, grafik saati 7:00, yerel saat 00:00’e karşılık gelir) dikey kesik çizgiler (varsayılan dash-dot-dot stili, genişlik 2) çizer, her gün için özelleştirilebilir renkler (Pazar kırmızı, diğerleri varsayılan olarak sarı) ve Pazartesi için kalınlaştırılmış çizgiler (genişlik 3 kat) ile yeni işlem haftalarının görsel ayrımını güçlendirir. 250 ms’lik bir zamanlayıcı kullanarak, grafik yüksek/düşüklerine göre dinamik olarak konumlandırılan metin etiketlerini (Arial fontu, boyut 8, altta demirlenmiş) ayarlar ve değişken fiyat aralıklarında netlik sağlar. MaxBarsToLookBackForSeparators girişi, geçmiş çizgi üretimini sınırlamaya olanak tanır ve yüksek frekanslı traderlar için performansı optimize eder. Temel avantajlar arasında zahmetsiz saat dilimi senkronizasyonu, yeniden boyama veya gecikme olmaması ve tüm semboller ve zaman dilimleriyle uyumluluk yer alır; bu, traderların Londra veya New York açılışı gibi kilit piyasa seanslarıyla stratejilerini manuel hesaplamalar olmadan hizalamalarını sağlar.

MT5 için de mevcut: Day and Week Separator MT5

Ana Özellikler

  • Özelleştirilebilir Zaman Kaydırması: Günlük ayırıcı başlangıç saatini (varsayılan 7:00) yerel veya piyasaya özgü saatlerle hizalamak için ayarlayın, broker saat dilimi farklılıkları olan traderlar için idealdir.

  • Dinamik Gün/Hafta Çizgileri: Günlük geçişler için dikey kesik çizgiler (dash-dot-dot stili, genişlik 2) ve haftalık ayrım için Pazartesi kalın çizgiler (genişlik 6) çizer, seansların net bir şekilde ayrılmasını sağlar.

  • Renk Kodlu Günler: Her güne benzersiz renkler atar (Pazar kırmızı, diğerleri varsayılan olarak sarı), forex, hisse senedi veya kripto grafiklerinde işlem günlerinin hızlı görsel tanımlanmasını sağlar.

  • Uyarlanabilir Metin Etiketleri: Gün etiketlerini (örneğin, “Pzt”, “Sal”) Arial fontuyla (boyut 8, altta demirlenmiş) gösterir, grafik fiyat aralığına göre dinamik olarak konumlandırılır ve optimum görünürlük sağlar.

  • Performans Optimizasyonu: MaxBarsToLookBackForSeparators (varsayılan 0, tüm barlar için) ile geçmiş çizgi üretimini sınırlar, kaynak kullanımını azaltır ve hızlı, gecikmesiz işlem sağlar.

  • Çoklu Zaman Dilimi Çok Yönlülüğü: Herhangi bir sembol veya zaman diliminde sorunsuz çalışır, seans tabanlı fiyat hareketine odaklanan scalping, günlük trading veya swing stratejilerini destekler.

  • Kullanıcı Dostu Özelleştirme: Çizgi stili, genişlik, font ve metin yerleşimi (varsayılan olarak grafik üstünden 30 piksel) ayarlanabilir, dağınıklık olmadan kişiselleştirilmiş grafik netliği sağlar.

  • Hafif ve Güvenilir: Yeniden boyama olmayan, düşük bellekli tasarım, MT4’te akıcı performans sağlar, birden fazla grafik veya EA yöneten traderlar için mükemmeldir.

Day and Week Separator MT4, seans tabanlı analizde netlik arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır; basit ancak güçlü saat dilimi senkronizasyonu, özelleştirilebilir görseller ve dinamik piyasalarda işlem zamanlamasını ve kârlılığı artıran verimli performans sunar.

Satın alma işleminden memnun kaldıysanız, olumlu bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Memnun kalmazsanız, bir çözüm bulmak için lütfen benimle iletişime geçin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags gün ve hafta ayırıcı mt4 saat dilimi işlem seansı işaretleyici forex fiyat hareketi günlük haftalık çizgiler özelleştirilebilir görseller yeniden boyama yok gecikmesiz grafik netliği scalping günlük trading swing trading

