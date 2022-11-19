MT4 Local Trade Copier Pro

3.58

MT4 Local Trade Copier Pro, MetaTrader 4 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT4 veya MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT4 veya MT5 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli trading ihtiyaçları için esnek senkronizasyon sağlar.

Not: MT4 Local Trade Copier Pro demo sürümünü demo hesabınızda indirin ve test edin burada.

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: MT4 Local Trade Copier Pro MT5

Ayrıntılı dokümantasyon için: Tam Kullanıcı Kılavuzu ve Girdiler

Özellikler:

  • Hedef hesapta özelleştirilebilir lot büyüklüğü, oransal kopyalama desteği (örneğin, kesirli çarpan: kaynak lot 0.2, çarpan 0.5, hedef lot 0.1).
  • Hedef hesapta ayarlanabilir stop-loss ve take-profit veya kaynak hesaptan kopyalama.
  • Kaynak hesaptan hedef hesaplara işlem kapatma kopyalaması.
  • Kaybeden işlemler için hedef hesapta martingale kopyalama (örneğin, kaynak lot 0.03, hedef lot 0.03, kayıp durumunda bir sonraki lot 0.06; veya hedef lot 0.02, kayıp durumunda bir sonraki lot 0.04).
  • Stop-loss ve take-profit’in tersine çevrildiği ters işlem kopyalama.
  • Sonekli sembollerin kopyalanması desteği.
  • İşlem yorumlarını etkinleştirme/devre dışı bırakma.
  • Bekleyen emirlerin kopyalanması, değiştirilmesi veya silinmesi.
  • Hedef hesapta açık işlem sayısı veya günlük kapatılan işlem sayısının sınırlandırılması.
  • MT4 hesaplarından MT5 hesaplarına işlem kopyalama veya tersi.
  • Geliştirilmiş kontrol için ek risk yönetimi özellikleri.

Not: Optimum performans için her yeni oturumda benzersiz bir sihirli numara atayın, böylece martingale mantığı doğru çalışır. Kaynak ve hedef hesaplar aynı konfigürasyona sahip olmalıdır ve karışıklığı önlemek için ayarların set dosyaları olarak kaydedilmesi önerilir. Varsayılan olarak, kaynak lot büyüklüğünü kopyalamak için hedef lot büyüklüğünü 0 olarak ayarlayın; aksi takdirde, hedef hesap için özel bir lot büyüklüğü belirtin.

Önemli Tavsiye:
Bu, profesyonel bir işlem kopyalama aracıdır, kâr üreten bir sistem değildir. Trading ihtiyaçlarınıza uygun şekilde doğru yapılandırıldığından emin olun:

  • Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin.
  • Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş konfigürasyonlar periyodik olarak yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın。


İncelemeler 14
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

Filtrele:
Simeon Ojabuno-Matoyeno
28
Simeon Ojabuno-Matoyeno 2024.11.06 17:04 
 

I just had a painful experience with this EA, from what @Biswarup said the Copier stop copying trade when the safeguard percentage drawdown is reached but in my own case after the percentage was reached it closed all open trades, and I just lost USD237. I was not expecting it to close all the trades rather to close few trades to keep it within the drawdown limit. Please look into this.

Beside this the EA is working fine.

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2024.11.06 17:10
Sorry for your inconvenience. I have recently added one input for this close option to be optional. Please take the latest version and set it false
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2024.04.19 16:49
thanks a lot for your support. Please let me know in case you need any assistance in future regarding setup.
Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2024.03.20 02:27
Thank you so much for your feedback.
Moidu Parol
620
Moidu Parol 2024.02.27 18:58 
 

Hi sir, He ea working good. But we forced to use the end time and it's closes at the end time. How I can hold more than 24 hours or more days. Please let me know asap to avoid loosing more.

naveen prabhu
21
naveen prabhu 2024.02.12 16:56 
 

its working great, Martingale option working well. Thanks for faster response...

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

nikos arvanitakis
156
nikos arvanitakis 2023.12.21 22:49 
 

This robot doesn't work unfortunately it's a failure it keeps crashing and puts whatever it wants this I bought it for signal copying after a lost in the change to multiply and it doesn't work I paid them or send me my money back or send me a program that works properly Otherwise you are a fraud and I will report you here

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2023.12.22 05:07
If you have time to get into video call I can show you the proper steps to setup. My telegram pops1990
Gold State
24
Gold State 2023.12.03 05:36 
 

do not waste your money i spent 40 dollars it was a waste the graphic is so bad I'm not going into it this guy is bad news bad bot bad everything

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2023.12.03 07:09
I don't understand what do you mean by graphics here. It is a trade copier. If you have proof something is not working. Please show me that. Among so many features it may happen that something is not working for you for wrong setup. If you follow the setit properly it should work.
Manjunath Suresh Vaidya
766
Manjunath Suresh Vaidya 2023.12.01 14:11 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
232
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed 2023.06.13 19:37 
 

It's been more than four months since I began raising critical issues and offering suggestions to enhance the EA. Unfortunately, there has been no response or action from the author's side, despite promises of necessary updates,

I had provided feedback in the form of issues and suggestions to be considered, but regrettably, no progress has been made,

In the end, I find myself unable to apply the EA to a real account, and it feels like a waste of time and money to have purchased this EA.

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2023.10.31 04:50
I have provided support multiple times, but if you want the product to be completely changed then it is your own requirement. I cant change the basic functionalities of the EA and rewrite it entirely. what it should do, it does without flaw and I have evidence for that.
Woot Suraphanphithak
1074
Woot Suraphanphithak 2023.05.04 07:46 
 

Good Product, Good Support, Fast Response

L Fiabu
29
L Fiabu 2023.04.25 15:47 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2023.04.25 16:32
Thank you so much Faibu. I really appreciate your feedback.
Sleepyman18
94
Sleepyman18 2023.04.17 20:39 
 

Great product and great seller! Helped me install the program quickly. Thanks for the help! Definitely a seller you can trust

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2023.04.17 20:42
Thank you so much for your patience. If you face any challenges later please let me know.
adamtraders
347
adamtraders 2023.01.02 19:15 
 

Not long ago I bought the MT4 Local Trade Copier Pro adviser, I am satisfied with the product, but even more pleased with its author, for responsiveness, he goes to the meeting, you can safely ask him if you find a flaw in the product, he always goes to the meeting, a serious and experienced programmer , I advise everyone to buy this copier!

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2023.01.02 19:17
Thank you so much sir. I am grateful to your initial testing. A major credit goes to you for improving this product day by day
