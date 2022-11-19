MT4 Local Trade Copier Pro, MetaTrader 4 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT4 veya MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT4 veya MT5 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli trading ihtiyaçları için esnek senkronizasyon sağlar.

Not: MT4 Local Trade Copier Pro demo sürümünü demo hesabınızda indirin ve test edin burada.

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: MT4 Local Trade Copier Pro MT5

Ayrıntılı dokümantasyon için: Tam Kullanıcı Kılavuzu ve Girdiler

Özellikler:

Hedef hesapta özelleştirilebilir lot büyüklüğü, oransal kopyalama desteği (örneğin, kesirli çarpan: kaynak lot 0.2, çarpan 0.5, hedef lot 0.1).

Hedef hesapta ayarlanabilir stop-loss ve take-profit veya kaynak hesaptan kopyalama.

Kaynak hesaptan hedef hesaplara işlem kapatma kopyalaması.

Kaybeden işlemler için hedef hesapta martingale kopyalama (örneğin, kaynak lot 0.03, hedef lot 0.03, kayıp durumunda bir sonraki lot 0.06; veya hedef lot 0.02, kayıp durumunda bir sonraki lot 0.04).

Stop-loss ve take-profit’in tersine çevrildiği ters işlem kopyalama.

Sonekli sembollerin kopyalanması desteği.

İşlem yorumlarını etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Bekleyen emirlerin kopyalanması, değiştirilmesi veya silinmesi.

Hedef hesapta açık işlem sayısı veya günlük kapatılan işlem sayısının sınırlandırılması.

MT4 hesaplarından MT5 hesaplarına işlem kopyalama veya tersi.

Geliştirilmiş kontrol için ek risk yönetimi özellikleri.

Not: Optimum performans için her yeni oturumda benzersiz bir sihirli numara atayın, böylece martingale mantığı doğru çalışır. Kaynak ve hedef hesaplar aynı konfigürasyona sahip olmalıdır ve karışıklığı önlemek için ayarların set dosyaları olarak kaydedilmesi önerilir. Varsayılan olarak, kaynak lot büyüklüğünü kopyalamak için hedef lot büyüklüğünü 0 olarak ayarlayın; aksi takdirde, hedef hesap için özel bir lot büyüklüğü belirtin.

Önemli Tavsiye:

Bu, profesyonel bir işlem kopyalama aracıdır, kâr üreten bir sistem değildir. Trading ihtiyaçlarınıza uygun şekilde doğru yapılandırıldığından emin olun:

Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin.

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş konfigürasyonlar periyodik olarak yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

