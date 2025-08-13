Scalp Unscalp MT4

4

Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir.

Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD

  • Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir
  • Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut
  • Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları

Önerilen

  • Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD
  • Zaman dilimi: H1

Girdiler

  • Lot Boyutu Hesaplama Yöntemi - Otomatik lot veya sabit lot seçin
  • Sabit Lot Boyutu - Sabit lot boyutu
  • Otomatik Lotlar - Bu miktar hesap para birimi başına 0.01 lot
  • Maksimum Spread - Pozisyon açmak için izin verilen maksimum spread’i ayarla
  • Otomatik GMT Algılama - Broker GMT farkını otomatik olarak hesaplar
  • Hafta Sonu Pozisyonunu Kapat - Etkin veya devre dışı
  • Özel Stop Loss - Stop Loss girişi
  • Sihirli Numara - Her emir için sihirli numara
  • Yorum - Emir yorumu
İncelemeler 5
Peterson Veiga Campos
790
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:18 
 

Initially, I faced some issues with order execution. Although the problem wasn't caused by the EA itself, it appeared to be related to the broker — most likely due to slippage — as trades weren’t opening properly. After switching to ICMarkets, trade execution began to flow smoothly. I'm currently in the second week of testing, and running in conservative mode, the EA delivered a return of approximately 1.5% last week, which I consider reasonable, especially with a controlled drawdown in the range of 3% to 4% of the capital. I’ll continue monitoring and will share further feedback in the coming weeks.

dingxd
19
dingxd 2025.09.19 02:31 
 

已经买了，模拟账号实时测试中，同时加到两个货币对GBPUSD/AUDUSD，一晚上了还没下单。根据之前的回测有可能要好几天才下单，等吧！

shino1486
232
shino1486 2025.09.02 12:00 
 

It has been 10 days since starting live trading. It's simple. After entry, profits are often taken using trailing stops, with an average of about two entries per day. When holding unrealised losses, It cannot exit until the position recovers, so I set and use a stop loss at 30 pips. Other unclear points, likely due to the lack of documentation, include whether the same magic number should be used for all four currency pairs (I changed it manually) and the need to adjust the auto-lot value for Japanese yen accounts. I've noted this down for anyone considering purchasing it. I believe it's an excellent product that made me realise there's no need to buy an EA costing over $1000.

Önerilen ürünler
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
Uzman Danışmanlar
[ MT5 Version ]   DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD)   DoIt Gold Guardian   is designed for traders who want to   capitalize on gold’s explosive movements   with confidence, control, and simplicity. Specialized for   long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek   consistent growth without fear of volatility , i
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Gemilang Scalping Pro
Anthonius Soruh
1 (1)
Uzman Danışmanlar
GemilangScalping Pro version is EA Scalping that works at certain moments, uses a small Stop Loss and SL so that it has a small DD. Be equipped : 1. News Filter , 2. Auto Lot MM 3. Balance Protection (% from Max Balance). 4. Target Profit 5. Turbo Trade (wooowww) 6. Broker Recomended Low Spread and Low Slippage 7. TimeFrame M1 only 8. My Lots standart 0.01 for Balance $10/ 1 pair Live Trading, Signal, Hisrory find here  https://www.mql5.com/en/signals/915884 GemilangScalping Pro works well on
Goal Time
Mourad Ezzaki
Uzman Danışmanlar
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Sunrise on mars MT4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Uzman Danışmanlar
HFT KING EA ile tanışın - Ticaretin En İyi HFT KING'i! Bu tam otomatik yüksek frekanslı ticaret sistemi, gelişmiş algoritması ve son teknoloji ürünü özellikleriyle ticaret deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. HFT King, yatırımcılara güvenilir ve karlı ticaret sinyalleri sağlamak için teknik analiz, yapay zeka, yüksek frekanslı ticaret ve makine öğreniminin benzersiz bir kombinasyonunu kullanır. HFT King'in en son teknolojisi, ticaret fırsatlarının belirlenmesinde, pazar eğilimlerin
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Uzman Danışmanlar
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Uzman Danışmanlar
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Uzman Danışmanlar
Currency -  Eur/Usd Candle Time -  5m for best results Recomended Broker -  IG Leverage -  1:200 Minimum Deposit -  $100 Fully Automated EA for Longs and Shorts You can adjust to whichever RSI period and value you want. -RSI PERIODS & VALUES WHEN THEY CROSS ARE ALL ADJUSTABLE IN THE INPUTS & THE TAKE PROFIT AND STOPLOSS OF HEDGING LONG AND SHORT TRADES. Default settings are to... *When a LONGS trade is put on it puts in a Short at the same time. If the Short goes above 20 pips it will hit Stop-
Range Breakout MT4 EA
Arjan Hazewinkel
Uzman Danışmanlar
LIVE SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2308572 Message me after purchase for the correct setfiles! The Range Breakout EA for MetaTrader is built on a time-tested, reliable concept — trading breakouts from tight price ranges. This is one of the oldest and most consistently effective principles in trading, used by professionals for decades. Unlike many Expert Advisors you’ll find on MQL5 that show perfect backtests but fail in live trading, this EA was not curve-fitted to produce idealized
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
Infinity Sniper
Said Nabouti
Uzman Danışmanlar
--- Infinity Sniper: The Ultimate Trend Master Introducing Infinity Sniper, the most powerful and reliable Expert Advisor I have ever developed. This EA takes your trading to the next level, combining pure price action with smart money management and innovative trade strategies. It’s designed for traders who want consistent profits and long-term growth, with a proven track record of success. Why Infinity Sniper is a Game-Changer Infinity Sniper doesn’t just follow the trend—it masters i
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Vetal Hoot EURJPY
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
VETAL HOOTEA USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Patient Ancient 4 MT4
Daniel Emanuel Hardenberg
Uzman Danışmanlar
Patient Ancient 1-2-3 nerede diye mi soruyorsunuz? Bu sürümler uzun ömürlülük açısından başarılı olmadı, bu yüzden yüklemek istemedim. Ben işe yarayan şeyleri severim; bu ise duygusal bir rollercoaster — anında tatmin istiyorsanız kesinlikle kayıplar göreceksiniz. Sabırlı bir insan mısınız? Bir kenara biraz para koymaya istekli misiniz? O zaman bu sizin için. Ve lütfen, eğer güvenmiyorsanız satın almayın. Bu ekran görüntülerinin gösterişli olmadığını biliyorum. Şimdi bilmek istediğiniz şeye geçe
Reef Scalper
Charles Crete
Uzman Danışmanlar
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
FXopen Scalping Bot
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
FXopen Scalping Bot is a fully automatic robot for trading with the FXopen broker. We tested this robot on fxopen broker accounts and got effective results. We recommend using the robot with FXopen broker, account type - ECN, minimum deposit from $500, GBPUSD currency pair, H1 timeframe. In order to get the same trading results as we got, you need to fulfill the technical requirements that we wrote above. FXopen Scalping Bot is a scalping robot. Despite the fact that the robot trades on the H1
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Full Pro Shooter
Komang Putra Riswanjaya
Uzman Danışmanlar
Overview Introducing Full Pro Shooter, an innovative Expert Advisor  created for traders who are looking for a safer strategy in transacting on the forex market This EA combines of Hedging & Averaging strategy to deliver a robust and profitable trading system. This EA has passed a 5++ year backtest Key Features Averaging  Full Pro Shooter maximizes profits while managing risk through an averaging. The take profit level for all positions will be adjusted to the averaging number of positions tha
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
SPD Envelopes Scalper
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is based on a scalping strategy that uses Moving Average Envelopes Indicator . The Moving Average Envelopes indicator reflects the price overbought or oversold conditions, which help to identify the entry or exit points as well as possible trend break-downs. The moving average envelopes consist of an upper envelope placed above, and a lower envelope placed below. The distance between the moving average envelopes or the width of the bands/channels based on the volatility measu
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Uzman Danışmanlar
Way  to success  EA EA used to trade gold, try to get up to 10000 points of chart drag Trade according to trends, use up to 5 indicators to set values. It is a Martingale system. Fixed when the first lot lost by multiplying not over There is a trailing system. Stop comes when there is a profit. Max drawdown only 24.18% Testing Through the Crisis of War Within 6 months the profit reaches 128.74%
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 175$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
Yazarın diğer ürünleri
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
OpenScalp GXT AI
Connor Michael Woodson
5 (1)
Uzman Danışmanlar
OpenScalp GXT, en son GPT modellerinin ortak görüşüne dayanan basit bir scalping sistemidir. Giriş ayarlarında yer alan açılır menüden tercih ettiğiniz modeli seçebilir veya EA'nin otomatik olarak seçmesine izin verebilirsiniz. Her emir tek tek, birer birer girilir; martingale veya grid gibi hileli stratejiler kullanılmaz. Ayrıca her pozisyon, tamamen özelleştirilebilir sabit bir stop loss seçeneği ile sanal bir dinamik stop loss sistemi tarafından korunur. Yapay zekâ görüş birliği ve dinamik oy
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Uzman Danışmanlar
OpenScalp GXT, en son GPT modellerinin ortak görüşüne dayanan basit bir scalping sistemidir. Giriş ayarlarında yer alan açılır menüden tercih ettiğiniz modeli seçebilir veya EA'nin otomatik olarak seçmesine izin verebilirsiniz. Her emir tek tek, birer birer girilir; martingale veya grid gibi hileli stratejiler kullanılmaz. Ayrıca her pozisyon, tamamen özelleştirilebilir sabit bir stop loss seçeneği ile sanal bir dinamik stop loss sistemi tarafından korunur. Yapay zekâ görüş birliği ve dinamik oy
Bitcoin Fear and Greed Scalper
Connor Michael Woodson
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Fear & Greed Scalper - İnternetten Gerçek Zamanlı Bitcoin Duygu Analizi Tüm zamanların en büyük traderlarından biri "Başkaları korkarken al, açgözlüyken sat" ilkesine göre yaşadı. Bitcoin Fear & Greed Scalper da bu atasözüyle çalışır. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi , Bitcoin piyasasını etkileyen tüm toplumsal faktörlerin kapsamlı bir analizidir ve okunması kolay tek bir sayıya dönüştürülür. Piyasa momentumu ve oynaklık, sosyal medya paylaşımları ve Google arama trendleri gibi en güv
Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Fear & Greed Scalper - İnternetten Gerçek Zamanlı Bitcoin Duygu Analizi Tüm zamanların en büyük traderlarından biri "Başkaları korkarken al, açgözlüyken sat" ilkesine göre yaşadı. Bitcoin Fear & Greed Scalper da bu atasözüyle çalışır. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi , Bitcoin piyasasını etkileyen tüm toplumsal faktörlerin kapsamlı bir analizidir ve okunması kolay tek bir sayıya dönüştürülür. Piyasa momentumu ve oynaklık, sosyal medya paylaşımları ve Google arama trendleri gibi en güv
Synaptica MT4
Connor Michael Woodson
Uzman Danışmanlar
Synaptica, gelişmiş yapay zeka tabanlı stratejilerle çıkarlarınızı korurken tutarlı bir güvenilirlik sağlamak için tasarlanmıştır. Otonom risk yönetimi sistemi, değişen koşullara dinamik olarak uyum sağlar, her zaman sermayenizin optimal korumasını garanti eder. Gerçek zamanlı uyarlanabilir izleme ile Synaptica, potansiyel tehditleri tahmin eder ve buna yanıt verir, tahmin edilemeyen dalgalanmalara rağmen istikrarı korur. Akıllı geri bildirim döngüleri, risk modellerini sürekli olarak ince ayar
Rise of the Planet of the Apes MT4
Connor Michael Woodson
Uzman Danışmanlar
Maymunlar Gezegeninin Yükselişi, düşük volatiliteye sahip bir scalping sistemidir. ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra talimatlar ve bir bonus için benimle iletişime geçin! Maymunlar Gezegeninin Yükselişi canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 50 USD Tek seferlik işlem, ızgara yok, martingale yok. Her işlemin stop-loss'u vardır. Tavsiye Edilen Grafik: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman Dilimi: M30 Girdi Lot Boyut Modu - Otomatik lot veya sabit lot seçin Lot Boyutu
Rise of the Planet of the Apes MT5
Connor Michael Woodson
Uzman Danışmanlar
Maymunlar Gezegeninin Yükselişi, düşük volatiliteye sahip bir scalping sistemidir. ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra talimatlar ve bir bonus için benimle iletişime geçin! Maymunlar Gezegeninin Yükselişi canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 50 USD Tek seferlik işlem, ızgara yok, martingale yok. Her işlemin stop-loss'u vardır. Tavsiye Edilen Grafik: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman Dilimi: M30 Girdi Lot Boyut Modu - Otomatik lot veya sabit lot seçin Lot Boyutu
Filtrele:
dingxd
19
dingxd 2025.09.19 02:31 
 

已经买了，模拟账号实时测试中，同时加到两个货币对GBPUSD/AUDUSD，一晚上了还没下单。根据之前的回测有可能要好几天才下单，等吧！

akira1212
137
akira1212 2025.09.17 01:37 
 

The loss is too big, 10 times the loss

The default setting does not have a stop loss setting.

I set my stop loss to 76 pips, but my profit was only about one-tenth of that, so my losses were larger and my account was always in the negative. Of course, if you set a smaller loss, your win rate will be lower.

Connor Michael Woodson
6821
Geliştiriciden yanıt Connor Michael Woodson 2025.09.17 05:55
Lower the stop loss size in the input settings
Peterson Veiga Campos
790
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:18 
 

Initially, I faced some issues with order execution. Although the problem wasn't caused by the EA itself, it appeared to be related to the broker — most likely due to slippage — as trades weren’t opening properly. After switching to ICMarkets, trade execution began to flow smoothly. I'm currently in the second week of testing, and running in conservative mode, the EA delivered a return of approximately 1.5% last week, which I consider reasonable, especially with a controlled drawdown in the range of 3% to 4% of the capital. I’ll continue monitoring and will share further feedback in the coming weeks.

Constant Terupe Pihaatae
219
Constant Terupe Pihaatae 2025.09.05 02:59 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

shino1486
232
shino1486 2025.09.02 12:00 
 

It has been 10 days since starting live trading. It's simple. After entry, profits are often taken using trailing stops, with an average of about two entries per day. When holding unrealised losses, It cannot exit until the position recovers, so I set and use a stop loss at 30 pips. Other unclear points, likely due to the lack of documentation, include whether the same magic number should be used for all four currency pairs (I changed it manually) and the need to adjust the auto-lot value for Japanese yen accounts. I've noted this down for anyone considering purchasing it. I believe it's an excellent product that made me realise there's no need to buy an EA costing over $1000.

İncelemeye yanıt