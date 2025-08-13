Scalp Unscalp MT4
- Uzman Danışmanlar
- Connor Michael Woodson
- Sürüm: 1.6
- Güncellendi: 26 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir.
Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD
- Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir
- Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut
- Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları
Önerilen
- Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD
- Zaman dilimi: H1
Girdiler
- Lot Boyutu Hesaplama Yöntemi - Otomatik lot veya sabit lot seçin
- Sabit Lot Boyutu - Sabit lot boyutu
- Otomatik Lotlar - Bu miktar hesap para birimi başına 0.01 lot
- Maksimum Spread - Pozisyon açmak için izin verilen maksimum spread’i ayarla
- Otomatik GMT Algılama - Broker GMT farkını otomatik olarak hesaplar
- Hafta Sonu Pozisyonunu Kapat - Etkin veya devre dışı
- Özel Stop Loss - Stop Loss girişi
- Sihirli Numara - Her emir için sihirli numara
- Yorum - Emir yorumu
Initially, I faced some issues with order execution. Although the problem wasn't caused by the EA itself, it appeared to be related to the broker — most likely due to slippage — as trades weren’t opening properly. After switching to ICMarkets, trade execution began to flow smoothly. I'm currently in the second week of testing, and running in conservative mode, the EA delivered a return of approximately 1.5% last week, which I consider reasonable, especially with a controlled drawdown in the range of 3% to 4% of the capital. I’ll continue monitoring and will share further feedback in the coming weeks.