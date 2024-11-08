Supertrend Strategy EA MT4

5

SuperTrend Strategy EA MT4 — это продвинутый инструмент, разработанный исключительно для MetaTrader 4, упрощающий торговлю за счет использования индикатора SuperTrend для автоматизации входов в сделки на основе сигналов покупки или продажи. EA поддерживает обратные торговые установки в ключевых зонах, предлагая универсальный подход к управлению сделками. Тщательно протестированный, он обеспечивает точные методы входа, гибкие правила выхода и продвинутое управление рисками, потребляя минимум системных ресурсов для эффективного исполнения сделок.

Система включает фильтры по дням/времени для контроля сессий и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Панель мониторинга в реальном времени отображает открытые сделки, баланс счета и метрики системы, а интуитивно понятные меню ввода упрощают настройку. Подробная документация предоставляется для всех настроек.

Для подробной документации: Общее руководство по настройкам | Руководство по настройкам индикаторов | Бэктесты и файлы настроек

Вы можете скачать версию для MT5 здесь: SuperTrend Strategy EA MT5

Основные функции:

  • Торговая система на основе SuperTrend с настраиваемыми параметрами (период, множитель)
  • Поддержка нескольких таймфреймов для гибкой торговли
  • Множественные опции управления рисками: Stop-Loss, Take-Profit, трейлинг-стопы
  • Расширенное управление размерами позиций и защита от просадок
  • Фильтры по времени/дням для контроля торговых сессий
  • Панель мониторинга в реальном времени
  • Всплывающие окна, email и push-уведомления
  • Совместимость с MQL5 VPS для работы 24/7

Примечание: SuperTrend Strategy EA MT4 — это незаменимый инструмент для трейдеров, использующих стратегии на основе SuperTrend, предоставляющий действенные идеи и удобный интерфейс. Он предназначен для выполнения сделок на основе настроенных стратегий, но не гарантирует прибыль.

Важный совет:
Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Ожидайте нормальных рыночных колебаний:

  • Всегда тестируйте на демо-счете сначала
  • Начинайте с малого риска (0,5-1% на сделку)
  • Используйте только капитал, который можете позволить себе потерять
  • Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек выпускаются ежеквартально. Для последних рекомендаций проверяйте блог MQL5 в разделе документации выше.

Отзывы 1
nagarajnow
68
nagarajnow 2025.05.27 02:52 
 

EA works perfect, supertrend with Moving average filter added more accuracy for the EA, seller's support is good, THanks to seller for making quick changes in the bot when found the issue. thanks a lot.

Xian Qin Ceng
Эксперты
Gold Challenger EA,   a new EA based on BeiDou Trend EA, has been launched. It is suitable for high volatility products such as XAUUSD. Gold Challenger EA still uses the breakout method.   Breakout trading is a very old method. Since the 1900s, since Livermore, this method has been widely used. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility.   I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD in the early stage
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Эксперты
Советник использует для анализа рынка и определения торговых сигналов индикатор FletBoxPush . Индикатор встроен в советник и дополнительная установка его на график не обязательна. Торговля происходит на пробой уровней определенных как границы флета. Используется ограничение убытков. Описание настроек советника TimeFrames - период графика, настройка для индикатора colour - цвет участка цены, определенного как флет, настройка для индикатора Rectangle - показывать участки цены определенных как фле
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
Утилиты
Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno. Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo. Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato. Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella dire
Barracuda EA
Yury Emeliyanov
4 (1)
Эксперты
Главная преимущество советника это процент прибыльных сделок который составляет  70 %   в тестировании за последние 5 лет. Советник в первую очередь   предназначен  для пары   EUR/GBP  M15,   но можно использовать и на других валютных парах если   советник   предварительно  оптимизировать .   Советник   использует несколько индикаторов основным из которых является   "Donchian Channel" . Посмотрите на результаты тестирования за прошедшие 5 лет. Параметры при тестировании по умолчанию Начальный ба
Euro Tema M15
Marek Kupka
Эксперты
Euro TEMA (EURUSD M15) This EA has been developed for EURUSD M15, e verything is tested and ready for immediate use on real account.  Strategy is based on breakout of the TEMA (Triple Exponential Moving Average) indicator after some time of consolidation. It uses Stop pending orders with ATR Stop Loss and FIXED Take Profit . It also uses   PROFIT TRAILING   to catch from the moves as much as possible. For every candle the pending orders are modified to adapt the market behavior. Everything is al
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
CatchTheWave EASY
Sergey Kruglov
Эксперты
Советник " CatchTheWave EASY " это облегчённая версия одноименного советника. Этот советник использует множество различных стратегий для определения наиболее точных точек входа в рынок.  Одной из ключевых особенностей " CatchTheWave EASY " является использование сетки при торговле. Это означает, что советник создает ордера в различных ценовых уровнях, обеспечивая потенциально выгодную позицию в любом направлении рынка. Кроме того, советник имеет возможность эффективно управлять всеми позициями
FREE
Area51 On RSI
Valeri Balachnin
Эксперты
Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий основанных на RSI. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиц
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Эксперты
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
TPS Gold Scalper Ea
Gopal Goswami
Эксперты
TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition: Seize Gold Trading Opportunities with Aggressive Precision Minimum Equity :- 1000 $ Trading Timeframes :- H1 Recommended pair :- XAUUSD Experience the next level of gold trading with the TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies, this advanced trading robot is your ticket to harnessing rapid price movements in the gold market. Aggressive Scalping Algorithm: The TPS Gold Scalper EA is p
Wavy Grid EA
HUSEYIN CETINEL
Эксперты
Wavy Grid EA – Расширенный советник на основе сетки для MetaTrader 4 Wavy Grid EA — это автоматизированная система сеточной торговли, разработанная для платформы MetaTrader 4 и основанная на волновой природе ценовых движений. Советник предназначен для анализа краткосрочных и среднесрочных колебаний цен на рынке, позволяя пользователям открывать позиции поэтапно и управлять ими в рамках заданных ограничений по риску. Этот советник работает полностью автоматически, без необходимости ручного вмеша
Grow EURUSD
Saravanan Venkatesan
Эксперты
I am excited to introduce my newly developed Expert Advisor (EA), Grow EURUSD , to the MQL community. This EA has been specifically designed and tested for the EUR/USD currency pair on the 5-minute timeframe . I’m publishing it here to gather feedback from experienced traders like you and to refine and enhance its performance. Your comments, suggestions, and insights will be invaluable in improving this EA. Let’s collaborate to make it even better! Thank you for your support, and I look forward
AIP Investor MT4
Vu Thi Thu
Эксперты
Strategy: The strategy will follow the high   Timeframe   trend and find spikes in the smaller Timeframe. Stoploss and Takeprofit orders from 1-3 days. Maximum 3 Orders, the strategy uses a combination of EMA, Stochatic, Volatility, and Strength indicators Real Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2244878 Symbol:    The best Symbol (BTCUSD and Crypto) Volume: suggestion 0.05lot/1000$, dropdown about 30% Stoploss: Fixed or   according to   Signal Takeprofit:    Fixed or   according to signa
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
