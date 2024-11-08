Supertrend Strategy EA MT4
- Эксперты
- Biswarup Banerjee
- Версия: 18.0
- Обновлено: 8 ноября 2025
- Активации: 20
SuperTrend Strategy EA MT4 — это продвинутый инструмент, разработанный исключительно для MetaTrader 4, упрощающий торговлю за счет использования индикатора SuperTrend для автоматизации входов в сделки на основе сигналов покупки или продажи. EA поддерживает обратные торговые установки в ключевых зонах, предлагая универсальный подход к управлению сделками. Тщательно протестированный, он обеспечивает точные методы входа, гибкие правила выхода и продвинутое управление рисками, потребляя минимум системных ресурсов для эффективного исполнения сделок.
Система включает фильтры по дням/времени для контроля сессий и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Панель мониторинга в реальном времени отображает открытые сделки, баланс счета и метрики системы, а интуитивно понятные меню ввода упрощают настройку. Подробная документация предоставляется для всех настроек.
Для подробной документации: Общее руководство по настройкам | Руководство по настройкам индикаторов | Бэктесты и файлы настроек
Вы можете скачать версию для MT5 здесь: SuperTrend Strategy EA MT5
Основные функции:
- Торговая система на основе SuperTrend с настраиваемыми параметрами (период, множитель)
- Поддержка нескольких таймфреймов для гибкой торговли
- Множественные опции управления рисками: Stop-Loss, Take-Profit, трейлинг-стопы
- Расширенное управление размерами позиций и защита от просадок
- Фильтры по времени/дням для контроля торговых сессий
- Панель мониторинга в реальном времени
- Всплывающие окна, email и push-уведомления
- Совместимость с MQL5 VPS для работы 24/7
Примечание: SuperTrend Strategy EA MT4 — это незаменимый инструмент для трейдеров, использующих стратегии на основе SuperTrend, предоставляющий действенные идеи и удобный интерфейс. Он предназначен для выполнения сделок на основе настроенных стратегий, но не гарантирует прибыль.
Важный совет:
Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Ожидайте нормальных рыночных колебаний:
- Всегда тестируйте на демо-счете сначала
- Начинайте с малого риска (0,5-1% на сделку)
- Используйте только капитал, который можете позволить себе потерять
- Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек выпускаются ежеквартально. Для последних рекомендаций проверяйте блог MQL5 в разделе документации выше.
EA works perfect, supertrend with Moving average filter added more accuracy for the EA, seller's support is good, THanks to seller for making quick changes in the bot when found the issue. thanks a lot.