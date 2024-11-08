Supertrend Strategy EA MT4
- 专家
- Biswarup Banerjee
- 版本: 18.0
- 更新: 8 十一月 2025
- 激活: 20
SuperTrend Strategy EA MT4 是一款专为MetaTrader 4设计的先进工具，通过利用SuperTrend指标的强大功能，自动化基于买入或卖出信号的交易进场，简化交易活动。该EA支持在关键区域内的反向交易设置，提供灵活的交易管理方式。经过广泛回测，它提供精确的进场方法、灵活的出场规则和高级风险管理，占用最少的系统资源以实现高效的交易执行。
该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。
有关详细文档：常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件
您可以在这里下载MT5版本：SuperTrend Strategy EA MT5
主要功能：
- SuperTrend交易系统，参数（周期、乘数）完全可定制
- 支持多个时间框架，交易灵活
- 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损
- 高级仓位规模管理和回撤保护
- 时间/日期过滤器，控制交易时段
- 实时监控仪表板
- 弹出窗口、电子邮件和推送通知
- 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行
注意：SuperTrend Strategy EA MT4 是使用SuperTrend策略的交易者的必备工具，提供可操作的洞察和用户友好的界面。它旨在根据配置的策略执行交易，但不保证盈利。
重要建议：
这是一个专业的交易工具，不是保证盈利的系统。请预期正常的市场波动：
- 首先在模拟账户中进行测试
- 以小风险开始（每笔交易0.5-1%）
- 仅使用您能承受损失的资金
- 每季度发布定期更新和优化的设置文件。有关最新建议，请查看上述文档部分的MQL5博客。
EA works perfect, supertrend with Moving average filter added more accuracy for the EA, seller's support is good, THanks to seller for making quick changes in the bot when found the issue. thanks a lot.