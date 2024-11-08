Supertrend Strategy EA MT4
- Experts
- Biswarup Banerjee
- Versão: 18.0
- Atualizado: 8 novembro 2025
- Ativações: 20
SuperTrend Strategy EA MT4 é uma ferramenta avançada projetada exclusivamente para MetaTrader 4, simplificando as atividades de trading ao utilizar o indicador SuperTrend para automatizar entradas de negociações com base em sinais de compra ou venda. O EA suporta configurações de trading reverso dentro de zonas-chave, oferecendo versatilidade na gestão de negociações. Extensivamente testado, ele proporciona métodos de entrada precisos, regras de saída flexíveis e gerenciamento de risco avançado, consumindo recursos mínimos do sistema para uma execução eficiente de negociações.
O sistema inclui filtros de dia/hora para controle de sessões e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe negociações abertas, patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos simplificam a configuração. Documentação detalhada é fornecida para todas as configurações.
Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais | Guia de Configurações de Indicadores | Backtests e Arquivos de Configuração
Você pode baixar a versão para MT5 aqui: SuperTrend Strategy EA MT5
Principais recursos:
- Sistema de trading baseado no SuperTrend com parâmetros personalizáveis (período, multiplicador)
- Suporta múltiplos períodos de tempo para trading flexível
- Múltiplas opções de gerenciamento de risco: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
- Gerenciamento avançado de tamanho de posição e proteção contra drawdowns
- Filtros de tempo/dia para sessões de trading controladas
- Painel de monitoramento em tempo real
- Notificações por pop-ups, e-mail e push
- Compatível com MQL5 VPS para operação 24/7
Nota: O SuperTrend Strategy EA MT4 é uma ferramenta indispensável para traders que utilizam estratégias baseadas no SuperTrend, oferecendo insights acionáveis e uma interface amigável. Ele é projetado para executar negociações com base em estratégias configuradas, mas não garante lucros.
Conselho importante:
Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. Espere flutuações normais do mercado:
- Sempre teste primeiro em uma conta demo
- Comece com baixo risco (0,5-1% por negociação)
- Use apenas o capital que você pode se permitir perder
- Atualizações regulares e arquivos de configuração otimizados são lançados trimestralmente. Para as últimas recomendações, consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima.
Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.
EA works perfect, supertrend with Moving average filter added more accuracy for the EA, seller's support is good, THanks to seller for making quick changes in the bot when found the issue. thanks a lot.