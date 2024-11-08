Supertrend Strategy EA MT4

5

SuperTrend Strategy EA MT4 é uma ferramenta avançada projetada exclusivamente para MetaTrader 4, simplificando as atividades de trading ao utilizar o indicador SuperTrend para automatizar entradas de negociações com base em sinais de compra ou venda. O EA suporta configurações de trading reverso dentro de zonas-chave, oferecendo versatilidade na gestão de negociações. Extensivamente testado, ele proporciona métodos de entrada precisos, regras de saída flexíveis e gerenciamento de risco avançado, consumindo recursos mínimos do sistema para uma execução eficiente de negociações.

O sistema inclui filtros de dia/hora para controle de sessões e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe negociações abertas, patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos simplificam a configuração. Documentação detalhada é fornecida para todas as configurações.

Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais | Guia de Configurações de Indicadores | Backtests e Arquivos de Configuração

Você pode baixar a versão para MT5 aqui: SuperTrend Strategy EA MT5

Principais recursos:

  • Sistema de trading baseado no SuperTrend com parâmetros personalizáveis (período, multiplicador)
  • Suporta múltiplos períodos de tempo para trading flexível
  • Múltiplas opções de gerenciamento de risco: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gerenciamento avançado de tamanho de posição e proteção contra drawdowns
  • Filtros de tempo/dia para sessões de trading controladas
  • Painel de monitoramento em tempo real
  • Notificações por pop-ups, e-mail e push
  • Compatível com MQL5 VPS para operação 24/7

Nota: O SuperTrend Strategy EA MT4 é uma ferramenta indispensável para traders que utilizam estratégias baseadas no SuperTrend, oferecendo insights acionáveis e uma interface amigável. Ele é projetado para executar negociações com base em estratégias configuradas, mas não garante lucros.

Conselho importante:
Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. Espere flutuações normais do mercado:

  • Sempre teste primeiro em uma conta demo
  • Comece com baixo risco (0,5-1% por negociação)
  • Use apenas o capital que você pode se permitir perder
  • Atualizações regulares e arquivos de configuração otimizados são lançados trimestralmente. Para as últimas recomendações, consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.


Comentários 1
nagarajnow
68
nagarajnow 2025.05.27 02:52 
 

EA works perfect, supertrend with Moving average filter added more accuracy for the EA, seller's support is good, THanks to seller for making quick changes in the bot when found the issue. thanks a lot.

Produtos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gold Hawk EA
Justinus Andjarwirawan
Experts
Gold Hawk - The Ultimate Expert Advisor for MT4 Gold Hawk isn’t just another trading robot – it’s your ultimate partner in conquering the Gold market (XAUUSD) . Meticulously crafted to maximize profits and protect your capital , this Expert Advisor is designed to adapt to volatile market conditions while offering unparalleled flexibility and cutting-edge risk management . Why Gold Hawk is a Must-Have in Your Trading Arsenal: Dynamic Recovery System - Adapt to Any Market Move: Stay ahead of mark
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experts
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
FXChallengeXXL
Davide Fucarino
Experts
FXChallenger is an algorithm designed to overcome and manage propfirms of any type Built-in news filter and automatic risk management with DD reduction Supports all types of low spread brokers Ability to select trading hours and days Has automatic balance protection on percentage and on single position stop loss and TP levels buy your license now and overcome all challenges get funded accounts and achieve freedom
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
MT4 Scalping Machine V1
Settawut Chaydoungrudeeporn
Experts
I would like to share it with you to try. Users should know balance's risk management. You can customize the input values. LOT rS = It's at your risk. TP_PIPS = take pofit GRID_DISTANCE = Distance from the point of entry of the first order CLOSE_PROFIT (Profit Unrealized) = Suppose the total turnover of all buy orders is better than the set value. All will be closed. For example : You set CLOSE_PROFIT = 8 You have buy 5 orders. if Money (total sum) greather than 8 USD . The system will co
Gold Whiskers Gold
Sayan Vandenhout
Experts
Gold Whiskers  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
Arash Gold Expert
Moharram Shoja Jamalabad
Experts
Hi, Arash gold expert is the first launched expert of our team intelligent trade services. The EA works only on GOLD symbol with brilliant outcome. The win rate of this expert is extremely high. And investors will gain very high profit . back-test of our expert is a proof of this claim. The Expert is very simple to use. You don't need any optimization for it, it has been already done for you. You just set EA on the chart. The final advice;  for first week, start trading with demo account. Sym
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Ignite Piggybank duel ladder
Zakarei Jon Farrow Rogers
Experts
One trade at a time on XAU/USD . No stacking, no margin fireballs. Built for M15 on raw accounts, tested live, already showing nearly £700 profit in eight trading days. Intro price $299 for the first five, then $500. Payback speed? Let’s just say the pig’s already fatter than your broker. Under the hood, PiggyBank Duel Ladder actually runs two separate ladders: a Trendy Ladder that locks in profits during strong market pushes, and a Choppy Ladder that protects you when the market gets messy. The
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Experts
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
Bollinger Band Scalper EA
Gerardo Monita Ruiz
Experts
Estrategia basada en el indicador técnico Bandas de Bollinger. El EA abrirá compras o ventas al tocar las bandas superior o inferior. Trailings Stop: se activa y protege las ordenes positivas en Break even y recorre el SL dinámico a la distancia configurada. Sistema Martingala: cubre las ordenes abiertas en caso de que el precio rompa con fuerza la banda en caso de volatilidad para esperar el giro del precio y cerrar todas las coberturas en positivo. Ideal para todo tipo de activos FOREX, de pre
Euppy trading M30
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for EURJPY M30 TF. Everything is tested and ready for immediate use on real account. Everything is tested for EURJPY M30 timeframe . Strategy is based on   TODAY OPEN BREAKOUT . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  FIXED  STOP LOSS and TAKE PROFIT . Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your brok
Global Intel Invest Gold Scalping EA MT4
Dinesh Atmaram Agrawal
Experts
Global Intel Invest Gold Scalping EA work with gold scalping to give you best results. Timeframe: Works with current timeframe you have set (BEST WITH M1 and M5) You can backtest as per your need It will buy 0.01 lot per $100 and it will increase gradually as per the balance. ( If you have $1000 balance in your account it will trade with 0.1 lots) If you have any questions or query reach us via skype: globaladsmedia / whatsapp:      https://chat.whatsapp.com/Jn0ut8ywKLc3ES9TvC9wUJ&nbsp ; / e
Gold Challenger EA
Xian Qin Ceng
Experts
Gold Challenger EA,   a new EA based on BeiDou Trend EA, has been launched. It is suitable for high volatility products such as XAUUSD. Gold Challenger EA still uses the breakout method.   Breakout trading is a very old method. Since the 1900s, since Livermore, this method has been widely used. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility.   I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD in the early stage
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
Bar Boss   O Expert   Advisor usa o indicador FletBoxPush para analisar o mercado e determinar os sinais de negociação. O indicador é integrado ao Expert Advisor e sua instalação adicional no gráfico não é necessária. A negociação ocorre no rompimento dos níveis definidos como os limites do apartamento. Limitação de perdas é usada. Descrição das configurações do consultor TimeFrames - período do gráfico, configuração para o indicador color - a cor da área de preço definida como plana, configura
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
Utilitários
Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno. Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo. Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato. Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella dire
Barracuda EA
Yury Emeliyanov
4 (1)
Experts
The main advantage of the Expert Advisor is the percentage of profitable trades, which is 70% in testing over the past 5 years. The EA is primarily designed for the EUR/GBP M15 pair, but it can also be used on other currency pairs if the EA is pre-optimized. The EA uses several indicators, the main one of which is the "Donchian Channel". Look at the test results over the past 5 years. Default testing parameters Initial balance = 500 $ Net profit = 8,431 $ Profitable trades = 70% Drawdown = 17%
Euro Tema M15
Marek Kupka
Experts
Euro TEMA (EURUSD M15) This EA has been developed for EURUSD M15, e verything is tested and ready for immediate use on real account.  Strategy is based on breakout of the TEMA (Triple Exponential Moving Average) indicator after some time of consolidation. It uses Stop pending orders with ATR Stop Loss and FIXED Take Profit . It also uses   PROFIT TRAILING   to catch from the moves as much as possible. For every candle the pending orders are modified to adapt the market behavior. Everything is al
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
CatchTheWave EASY
Sergey Kruglov
Experts
The " CatchTheWave EASY " adviser is a lightweight version of the adviser of the same name. This Expert Advisor uses many different strategies to determine the most accurate entry points into the market. One of the key features of " CatchTheWave EASY " is the use of a grid when trading. This means that the Expert Advisor creates orders at various price levels, providing a potentially profitable position in any direction of the market. In addition, the Expert Advisor has the ability to effectiv
FREE
Area51 On RSI
Valeri Balachnin
Experts
The EA generates signals about changes in the trend. Signals can be generated using different RSI-based strategies. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) is set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit. Parameters Main Settings LotSize = 0.01 - fixed position volume. LotAutoSize = false - enable dy
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Experts
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
TPS Gold Scalper Ea
Gopal Goswami
Experts
TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition: Seize Gold Trading Opportunities with Aggressive Precision Minimum Equity :- 1000 $ Trading Timeframes :- H1 Recommended pair :- XAUUSD Experience the next level of gold trading with the TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies, this advanced trading robot is your ticket to harnessing rapid price movements in the gold market. Aggressive Scalping Algorithm: The TPS Gold Scalper EA is p
Wavy Grid EA
HUSEYIN CETINEL
Experts
Wavy Grid EA – Expert Advisor de Grade Avançado para MetaTrader 4 O Wavy Grid EA é um sistema automatizado de negociação em grade desenvolvido para a plataforma MetaTrader 4, baseado na natureza ondulatória dos movimentos de preços. O Expert Advisor foi projetado para analisar as flutuações de preços de curto e médio prazo no mercado, permitindo que os usuários abram posições em etapas e gerenciem essas posições dentro de diretrizes de risco definidas. Este Expert Advisor opera de forma totalme
Grow EURUSD
Saravanan Venkatesan
Experts
I am excited to introduce my newly developed Expert Advisor (EA), Grow EURUSD , to the MQL community. This EA has been specifically designed and tested for the EUR/USD currency pair on the 5-minute timeframe . I’m publishing it here to gather feedback from experienced traders like you and to refine and enhance its performance. Your comments, suggestions, and insights will be invaluable in improving this EA. Let’s collaborate to make it even better! Thank you for your support, and I look forward
AIP Investor MT4
Vu Thi Thu
Experts
Strategy: The strategy will follow the high   Timeframe   trend and find spikes in the smaller Timeframe. Stoploss and Takeprofit orders from 1-3 days. Maximum 3 Orders, the strategy uses a combination of EMA, Stochatic, Volatility, and Strength indicators Real Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2244878 Symbol:    The best Symbol (BTCUSD and Crypto) Volume: suggestion 0.05lot/1000$, dropdown about 30% Stoploss: Fixed or   according to   Signal Takeprofit:    Fixed or   according to signa
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Os compradores deste produto também adquirem
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko é um Expert Advisor (EA) especial , construído sobre uma estratégia comprovada que foi otimizada e testada ao longo de muitos anos. Ele já foi testado em contas reais e demonstrou consistentemente um desempenho lucrativo e de baixo risco . Agora decidimos disponibilizá-lo ao público. Signal live     Quatro meses de conta real  Instalação fácil  Funciona em qualquer corretora (conta ECN recomendada)  Depósito mínimo: 100 USD  Suporte 24/7  Compre o Jesko uma vez – receba nossos
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (42)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Resta apenas uma unidade pelo preço de 550 $. Depois disso, o valor aumentará para 650 $ e 750 $, com preço final de 1200 $ Sinal ao vivo >>>>> Clique Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risc
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
O aprendizado profundo está remodelando o comércio de ouro, e assistentes inteligentes, como jardineiros, cuidam de jardins de negociação. O "Gold Garden" EA emprega tecnologia inteligente de aprendizado profundo e 20 anos de treinamento de dados para melhorar significativamente o desempenho da estratégia. Com ele, o trading se torna mais fácil e inteligente. Vamos nos unir para iniciar a era do trading inteligente e transformar o trading em um jardim de felicidade. Este será o seu exclusivo Gol
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Apresentando o One Gold EA, um sofisticado robô de negociação para ouro na plataforma Meta Trader, desenvolvido para auxiliar os traders com análises avançadas de mercado. Nossa tecnologia proprietária alavanca redes neurais e algoritmos baseados em dados para analisar dados históricos e em tempo real do mercado de ouro, fornecendo insights que podem auxiliar na tomada de decisões. Ao contrário das estratégias manuais tradicionais, o One Gold EA opera com intervenção mínima, agilizando o process
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capivara EA é um sistema avançado de acompanhamento automatizado de tendências baseado no indicador Hama. Se o mercado ficar em baixa e o indicador ficar vermelho, o EA venderá; se o mercado ficar em alta e o indicador ficar azul, o EA comprará. O EA pode detectar com precisão o início das tendências de alta e de baixa e controlará as negociações abertas em um estilo martingale/grade até atingir TP. Pares recomendados: Todos os pares principais como eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e também pares
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experts
Pingo Pingo é um robô de negociação totalmente automatizado, projetado para negociações estáveis e seguras no mercado Forex. O sistema de consultoria foi projetado com ênfase no controle rigoroso de riscos e na ausência de estratégias perigosas como martingale, grids ou médias. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Como funciona O Pingo analisa padrões de preços e dinâmicas de mercado de curto prazo usando filtros de volatilidade inteligentes. O robô identifica zonas de i
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experts
EA Quantum Scalper GBPUSD is an automated trading system designed for the GBPUSD currency pair. Employing a scalping strategy and sophisticated position management, it aims to deliver high returns while minimizing risk. The EA analyzes tick patterns, price movements, and momentum, using unique entry points to identify potential trading opportunities. To safeguard profits and enhance efficiency,   each trade is equipped with maximum Stop Loss levels and a Trailing Stop feature. Bonus: get free E
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
DualGrid MT4
DRT Circle
Experts
Consultor Especialista DualGrid DualGrid é um Expert Advisor (EA) de grade multiestratégia projetado para fornecer controle de risco flexível, lógica de grade avançada e comportamento de execução cuidadosamente testado. O EA integra duas estratégias de negociação independentes, cada uma desenvolvida com uma abordagem distinta para interação com o mercado, permitindo que os traders adaptem o EA a diferentes preferências de risco e condições de negociação. Após a compra, envie-me uma mensagem pr
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experts
Configurações padrão para o teste de ouro (Gold M15) a partir do ano de 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligência de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUTÓRIA ESPECIAL: O poder do Smart Regime EA está sendo lançado por uma fração do seu valor real. Garanta sua licença agora por $50 , antes que o preço comece sua subida gradual e escalonada em direção à avaliação final de $500 . Este é um investimento em uma lógica de mercado sem precedentes. Desbloqueie o poder do trading algorítmico adaptativo.
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
Mais do autor
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Eleve sua estratégia de trading com o   Brilliant Reversal Indicator MT5 , um indicador de ponta que utiliza regressão de kernel não paramétrica para fornecer análise de tendências suave e adaptativa. Inspirado no estimador Nadaraya-Watson, esta ferramenta aplica suavização de kernel gaussiano aos dados de preços, criando envelopes dinâmicos que se adaptam à volatilidade do mercado sem o atraso excessivo das médias móveis tradicionais. Amplamente aclamado em plataformas como TradingView e elogia
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicadores
Eleve sua estratégia de trading com o   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , um indicador de ponta que utiliza regressão de kernel não paramétrica para fornecer análise de tendências suave e adaptativa. Inspirado no estimador Nadaraya-Watson, esta ferramenta aplica suavização de kernel gaussiano aos dados de preços, criando envelopes dinâmicos que se adaptam à volatilidade do mercado sem o atraso excessivo das médias móveis tradicionais. Amplamente aclamado em plataformas como TradingView e elog
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indicadores
Domine as tendências do mercado com o SuperTrend Alert MT5, um indicador poderoso projetado para fornecer sinais precisos de acompanhamento de tendências para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua robusta detecção de tendências, este indicador é uma ferramenta essencial para traders que buscam entradas e saídas confiáveis. Usuários relatam até 90
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitários
Otimize sua estratégia de grid trading com o Grid Trade Manager MT5, um EA utilitário gratuito versátil projetado para automatizar a colocação e gestão de ordens grid, inspirado na abordagem de grid trading testada pelo tempo popularizada nos 2000 por comunidades forex por sua capacidade de profiter de oscilações de mercado em condições ranging. Adotado por milhares de traders em plataformas como MQL5 e Forex Factory por seus controles de risco robustos e customização, esta ferramenta excels em
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitários
MT4 Local Trade Copier Pro é um Consultor Especialista para MetaTrader 4 projetado para copiar negociações de uma conta MT4 ou MT5 de origem para várias contas MT4 ou MT5 no mesmo computador. Esta ferramenta é ideal para replicar negociações em contas de clientes ou carteiras com parâmetros personalizáveis, incluindo tamanhos de lote, stop-loss/take-profit e opções de cópia reversa. Simplifica a gestão de negociações sem executá-las com base em lógica de mercado, oferecendo sincronização flexíve
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Aprimore sua precisão no trading com o indicador Candlestick Pattern Alert MT5, uma ferramenta poderosa projetada para detectar rapidamente padrões de velas chave e entregar alertas em tempo real, capacitando traders a agir em configurações de alta probabilidade. Baseado nos princípios dos gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison nos anos 90, este indicador é favorito entre traders de forex, cripto e ações por sua capacidade de decifrar o sentimento do mercado através de padrõe
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Aprimore sua estratégia de hedge com o Hedge Trade Manager MT5, um sofisticado Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar operações de hedge para contrarrestar movimentos adversos de preço, baseado em técnicas de hedge popularizadas na década de 2010 por corretoras de forex que permitiam posições opostas para garantir lucros ou limitar perdas durante tendências incertas. Muito valorizado no MQL5 e em fóruns de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex por suas configurações flexí
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicadores
Melhore o seu trading de ação de preço com o indicador Higher Highs and Lows MT4, uma ferramenta robusta que utiliza análise fractal para identificar pontos de swing chave e padrões que definem tendências como Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) para insights claros sobre a direção do mercado. Baseado em princípios fundamentais de ação de preço enraizados na Teoria de Dow do início do século XX e popularizados no trading moderno por especialistas como Al Brook
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Aprimore sua precisão no trading com o indicador Candlestick Pattern Alert MT4, uma ferramenta poderosa projetada para detectar rapidamente padrões de velas chave e entregar alertas em tempo real, capacitando traders a agir em configurações de alta probabilidade. Baseado nos princípios dos gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison nos anos 90, este indicador é favorito entre traders de forex, cripto e ações por sua capacidade de decifrar o sentimento do mercado através de padrõe
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indicadores
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Domine as tendências do mercado com o SuperTrend Alert MT4, um indicador poderoso projetado para fornecer sinais precisos de acompanhamento de tendências para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua robusta detecção de tendências, este indicador é uma ferramenta essencial para traders que buscam entradas e saídas confiáveis. Usuários relatam até 90
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitários
Otimize a gestão das suas operações com o Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, um robusto Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar ajustes de stop-loss em operações abertas manualmente ou por outros EAs, garantindo proteção de lucros e gestão de riscos. Elogiado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e destacado em discussões no Investopedia e fóruns da MQL5 por sua precisão na gestão de trailing stops e níveis de breakeven, este EA é um favorito entre
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitários
MT5 Local Trade Copier Pro é um Consultor Especialista para MetaTrader 5 projetado para copiar negociações de uma conta MT5 de origem para várias contas MT5 ou MT4 no mesmo computador. Esta ferramenta é ideal para replicar negociações em contas de clientes ou carteiras com parâmetros personalizáveis, incluindo tamanhos de lote, stop-loss/take-profit e opções de cópia reversa. Simplifica a gestão de negociações sem executá-las com base em lógica de mercado, oferecendo sincronização flexível para
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Potencie suas capacidades de detecção de tendências com o Consecutive Candle Indicator MT5, uma ferramenta dinâmica projetada para identificar sequências de velas altistas ou baixistas, oferecendo alertas oportunos para confirmações de tendência e possíveis reversões nos mercados de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, além de elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de simplificar a aná
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada sofisticada projetada para MetaTrader 5, que utiliza cruzamentos de médias móveis para capturar reversões de tendência e pontos de entrada potenciais. Este consultor especialista oferece aos traders uma solução versátil com configurações personalizáveis, garantindo execução precisa das negociações e gerenciamento robusto de riscos. Extensivamente testado, proporciona métodos de entrada eficientes, regras de saída flexíveis e
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Otimize seu processo de fechamento de operações com o Close Manager MT5, um poderoso Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar as saídas de operações abertas manualmente ou por outros EAs no MetaTrader 5, oferecendo aos traders controle preciso sobre as estratégias de saída. Amplamente elogiado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por seus critérios de fechamento versáteis e personalizáveis, este EA é um favorito entre scalpers, day traders e swing traders em mercados voláteis c
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitários
Aprimore a gestão de riscos de sua carteira com o Account Trailing Stop Manager MT5, um poderoso Assessor Especialista (EA) projetado para rastrear e seguir automaticamente o lucro total da sua conta ou de operações com um número mágico específico no MetaTrader 5, fechando todas as operações quando o lucro atual cai abaixo do último pico de lucro. Elogiado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por seu mecanismo dinâmico de bloqueio de lucros, este EA é um favorito entre scalpers, day traders
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Optimiza tu análisis de trading con el Day and Week Separator MT4, una herramienta intuitiva diseñada para trazar líneas separadoras diarias y semanales personalizables, perfecta para traders que enfrentan diferencias de zonas horarias con sus brokers. Muy apreciada en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su simplicidad y eficacia, este indicador aborda el desafío común de alinear los marcos temporales de los gráficos con horarios locales o específicos del mercado, co
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 é uma ferramenta de trading sofisticada para MetaTrader 4 projetada para automatizar entradas e saídas de negociações utilizando nove indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Média Móvel, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator e RVI. Oferecendo ampla personalização com múltiplas estratégias de entrada/saída e modos de combinação AND/OR/NA, este EA proporciona aos traders uma flexibilidade incomparável. Extensivamente testado, garante geração precis
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada projetada para capturar oportunidades com base nas condições de reversão das Bandas de Bollinger. Executa operações de compra ao detectar uma reversão de alta perto da banda inferior (quando a vela anterior fecha abaixo da banda inferior e a vela atual fecha acima, passando de uma vela vermelha para uma verde) e operações de venda para uma reversão de baixa perto da banda superior (cenário oposto). Extensivamente testado, o
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Ultimate Trade Panel MT4 é um poderoso Consultor Especialista para MetaTrader 4 projetado para otimizar as atividades de trading e aumentar a eficiência dos traders na plataforma MQL4. Esta ferramenta simplifica as tarefas diárias de trading com funcionalidades amigáveis, funcionando como um companheiro confiável para gerenciar negociações sem depender de lógica de trading específica. Desenvolvido para traders que buscam uma vantagem competitiva, oferece ferramentas de automação e gestão de risc
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitários
Simplifique sua negociação com o STM Trade Panel MT4, um Assessor Especialista (EA) fácil de usar projetado para agilizar a execução e gestão de operações no MetaTrader 4, oferecendo colocação de ordens com um clique e fechamento automático de operações com base em limites de lucro e perda personalizáveis. Muito valorizado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por sua interface intuitiva e controle eficiente de operações, este EA é uma ferramenta essencial para scalpers, day traders e swing
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Fique à frente do impulso do mercado com o Pip Movement Alert MT4, um indicador versátil de múltiplas moedas projetado para rastrear e alertar traders sobre movimentos precisos em pips em vários símbolos, ideal para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Elogiado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e destacado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de detectar mudanças repentinas no mercado, este indicador é indispensável para tr
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicadores
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitários
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicadores
Eleve suas decisões de trading com o   Angle of Moving Average MT4 , um indicador inovador que quantifica a inclinação das médias móveis para oferecer insights claros sobre a direção e o momento do mercado. Baseado no princípio de medir a inclinação angular das médias móveis ao longo de um número específico de barras, esta ferramenta tornou-se um pilar na análise técnica desde sua conceituação nas comunidades de trading por volta de 2010. Amplamente discutido em fóruns como Forex Factory e elog
Filtro:
nagarajnow
68
nagarajnow 2025.05.27 02:52 
 

EA works perfect, supertrend with Moving average filter added more accuracy for the EA, seller's support is good, THanks to seller for making quick changes in the bot when found the issue. thanks a lot.

Responder ao comentário