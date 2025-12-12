EA Game Changer

Game Change EA, Game Changer göstergesine dayalı bir trend takip sistemidir. Kırmızı bir nokta oluştuğunda otomatik olarak satış yapar ve trendin olası bir sonunu işaret eden sarı bir X işareti görünene kadar satış yönünde devam eder. Aynı mantık alım işlemleri için de geçerlidir. Mavi bir nokta belirdiğinde EA alım yapmaya başlar ve sarı bir X işareti algılanır algılanmaz alım döngüsünü kapatır.
Bu EA, herhangi bir döviz çifti ve herhangi bir zaman dilimi için uygundur, ancak M15 zaman diliminde xauusd gibi güçlü trend gösteren enstrümanlarda olağanüstü performans gösterir.

Ayarlar ve kullanım kılavuzu burada

  AYARLAR

Open new series – true/false -
Trade Buy -
Trade Sell -
Support manual orders – true/false –
Use hedge -
Max Orders –
Order Comment –
Start lots –
Use Money Management – true/false -  
Autolot. Free margin for each 0.01 lot -
Lot multiplier –
Max lot –
Real TP points (0 – not use) –
Virtual TP points (0 – not use) –
Real SL points (0 – not use) –
Virtual SL points (0 – not use) –
Use Real Trail (false: virtual) true/false –
Trail Start points (0 – not use) –
Trail Step points –
Close from reverse signal – true/false –
Max spread (0 – not use) –
Start Hour –
End Hour -
DD Reduction Algoritm -
Number order for DD Reduction Algoritm -
Percent profit for DD Reduction Algoritm -
Draw on-off – true/false –
Next is font settings
Pause between orders (min 0 – not use) –
Magic -
Fix distance -
Order dinamic distance -
Dinamic distance start -
Distance multiplier -
Next:  Panel Parameters

