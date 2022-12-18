Multi Indicator Signal

Multi Indicator Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış, ADX, Bollinger Bantları, CCI, MACD, Hareketli Ortalama, RSI, Stokastik, Awesome Oscillator ve RVI gibi dokuz teknik göstergeyi kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştiren sofistike bir işlem aracıdır. Çoklu giriş/çıkış stratejileri ve AND/OR/NA kombinasyon modları dahil geniş özelleştirme seçenekleri sunarak, traderlara benzersiz bir esneklik sağlar. Kapsamlı bir şekilde geri test edilmiş olan bu EA, hassas sinyal üretimi, sağlam risk yönetimi ve düşük kaynak kullanımı ile sorunsuz bir yürütme garanti eder.

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: Multi Indicator Strategy EA MT5

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Giriş Kılavuzu | Gösterge Ayarları/Giriş Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

Önemli Özelliklere Genel Bakış:

ADX, Bollinger Bantları, CCI, MACD, Hareketli Ortalama, RSI, Stokastik, Awesome Oscillator ve RVI için özelleştirilebilir parametrelerle çoklu gösterge sistemi.

Uyarlanabilir işlem stratejileri için birden fazla zaman dilimini destekler.

AND/OR/NA kombinasyon modları ile esnek giriş/çıkış stratejileri, özelleştirilmiş sinyal mantığı sağlar.

Stop-Loss, Take-Profit ve kayıp kurtarma seçenekleri (Izgara, Hedging, Martingale) ile gelişmiş risk yönetimi.

Daha yüksek zaman diliminde Hareketli Ortalama kullanılarak trend filtresi ile işlem doğruluğunu artırır.

Oturum bazlı işlem için gün/saat filtreleri.

İşlem detaylarını, hesap metriklerini ve sistem durumunu gösteren gerçek zamanlı gösterge paneli.

Zamanında güncellemeler için açılır pencere, e-posta ve push bildirimleri.

MQL5 VPS ile uyumlu, 7/24 güvenilir çalışma sağlar.

Gösterge Stratejilerine Genel Bakış:

Her gösterge, çoklu yapılandırılabilir giriş ve çıkış stratejilerini destekler. Önemli örnekler şunlardır:

ADX: +DI, -DI’yi aştığında (PDI > MDI) al; altında olduğunda sat. ADX bir eşiği yukarı kestiğinde al; aşağı kestiğinde sat.

Bollinger Bantları: Alt bantta ters dönüşte al; üst bantta sat. Fiyat orta bandı aştığında al; altında olduğunda sat.

CCI: CCI aşırı satım bölgesine girdiğinde al; aşırı alım bölgesinde sat. CCI sıfırı yukarı kestiğinde al; aşağı kestiğinde sat.

MACD: Sıfırın altında boğa kesişmesinde al; sıfırın üstünde ayı kesişmesinde sat. MACD sinyal hattını aştığında al; altında olduğunda sat.

Hareketli Ortalama: Hızlı MA, yavaş MA’yı yukarı kestiğinde al; aşağı kestiğinde sat. Fiyat hızlı MA’nın üzerindeyken al; altında olduğunda sat.

RSI: RSI 50’yi yukarı kestiğinde al; aşağı kestiğinde sat. RSI alt seviyenin altındayken al; üst seviyenin üzerindeyken sat.

Stokastik: %K 50’yi yukarı kestiğinde al; aşağı kestiğinde sat. %K/%D aşırı satım altında kesiştiğinde al; aşırı alım üstünde sat.

Awesome Oscillator: AO sıfırı yukarı kestiğinde al; aşağı kestiğinde sat. Boğa tabağı deseninde al; ayı deseninde sat.

RVI: Ana hat sinyal hattını yukarı kestiğinde al; aşağı kestiğinde sat. Ana hat üst seviyeyi aştığında al; alt seviyenin altında olduğunda sat.

Çıkış Stratejileri: Giriş stratejilerini ters mantıkla yansıtır (örneğin, RSI alım çıkışı 50’nin altına düştüğünde).

Not: Multi Indicator Strategy EA MT4, çoklu gösterge sinyalleriyle karar alma sürecini geliştiren profesyonel bir işlem aracıdır. İşlem hedeflerinize ve risk toleransınıza uygun olacak şekilde gösterge parametreleri, giriş/çıkış stratejileri ve risk yönetimi ayarlarının dikkatle yapılandırılması gerekir. Performansı optimize etmek ve otomatik işlem ile kayıp kurtarma stratejileriyle ilişkili riskleri azaltmak için demo ortamında kapsamlı testler yapılması şarttır.

Önemli Tavsiye:

Bu, profesyonel bir işlem aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Çoklu gösterge sinyallerinin ve kayıp kurtarma stratejilerinin (Izgara, Hedging, Martingale) karmaşıklığı, özellikle volatil piyasalarda uygun şekilde yönetilmezse önemli risklere yol açabilir. Etkin kullanım için:

Gerçek hesaba geçmeden önce demo hesabında kapsamlı bir şekilde test ederek sinyal davranışını ve risk maruziyetini anlayın.

Piyasa koşullarına göre ayarları düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın. En son öneriler, geri testler ve kurulum kılavuzları için yukarıdaki MQL5 Blog bağlantılarını kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.



