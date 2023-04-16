Ultimate Trade Panel MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, MQL4 platformunda traderların verimliliğini artırmak ve işlem faaliyetlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu araç, kullanıcı dostu özelliklerle günlük işlem görevlerini basitleştirir ve belirli bir işlem mantığına dayanmadan işlemleri yönetmek için güvenilir bir yardımcı olarak hizmet verir. Rekabet avantajı arayan traderlar için tasarlanmış olup, işlem deneyimini optimize etmek için otomasyon ve risk yönetimi araçları sunar.

Not: Ultimate Trade Panel MT4 demo sürümünü demo hesabınızda indirin ve test edin burada.

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: Ultimate Trade Panel MT5

MT4 tam sürümünü buradan indirebilirsiniz: Ultimate Trade Panel MT4

Ayrıntılı dokümantasyon için: Ayarlar ve Giriş Kılavuzu

Özellikler:

Gösterge Yöneticisi: Girişlerde belirtilen şablonlara dayalı olarak göstergeleri yükleyin, hızlı karar alma için araç çubuğundan göstergeleri değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırın.

Sembol Yöneticisi: Piyasa izleme düğmeleri aracılığıyla semboller arasında doğrudan geçiş yapın, grafikleri değiştirmeden hızlı geçişler sağlayın.

Zaman Dilimi Yöneticisi: Tek bir tıklama ile zaman dilimlerini değiştirin, araç çubuğunda gezinmeyi atlayarak daha hızlı erişim sunun.

Çoklu Emir Yöneticisi: Tek bir tıklama ile birden fazla alım ve satım emri verin, birden fazla emir yerleştirme sürecini basitleştirin.

Tek Tıkla İşlem: Alım/satım emirlerini stop-loss/take-profit ile yerleştirin, lot büyüklüklerini belirtin ve tüm işlemleri tek bir tıklama ile kapatın, hızlı yürütme için.

Risk Yöneticisi: Hesap bakiyesi ve stop-loss ayarlarına göre lot büyüklüklerini hesaplayarak risk yönetimini basitleştirin.

Breakeven Kurulumu: Açık işlemlerin ortalama fiyatına göre breakeven pip’leri ayarlayarak kârları koruyun.

Kısmi Kapatma: Belirtilen bir yüzdeye göre pozisyonu kısmen kapatın, kâr alma üzerinde daha fazla kontrol sağlayın.

Otomasyon Asistanı/Trailing Stop Yöneticisi: Trailing stop parametrelerini (başlangıç, mesafe, artış) tanımlayın, risk yönetimi ve kâr korumasını geliştirin.

Bekleyen Emir Yöneticisi: Önceden tanımlanmış mesafeler ve seviyelere göre bekleyen emirler grid’i açın, her işlem için stop-loss ve take-profit’i kolayca ayarlayın.

Kapatma Yöneticisi: Çeşitli koşullarda işlemleri kapatın (örneğin, tüm alımlar, satışlar, kârlı veya zarar eden işlemler) veya bekleyen emirleri silin, tam kontrol için.

Pip Sayacı: Seçilen sembol için gerçek zamanlı olarak pip cinsinden kâr/zararı izleyin, performansı net bir şekilde görün.

Not: Ultimate Trade Panel MT4, işlem görevlerini otomatikleştirmek ve basitleştirmek için tasarlanmıştır ve işlem stratejinize uygun doğru yapılandırma gerektirir. Risk parametreleri ve emir şablonları gibi tüm ayarların, gerçek hesapta kullanmadan önce doğru şekilde tanımlandığından emin olun, böylece verimlilik ve kontrol maksimize edilir.

Önemli Tavsiye:

Bu, profesyonel bir işlem yönetim aracıdır, kâr üreten bir sistem değildir. İşlem ihtiyaçlarınıza uygun şekilde doğru yapılandırıldığından emin olun:

Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin.

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş konfigürasyonlar periyodik olarak yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

