Wavy Grid EA – Çift Yönlü Akıllı Grid ve Dinamik Risk Yönetimi Bir Arada

Piyasada sadece “işlem açan” değil, aynı zamanda sermayenizi korumaya odaklı çalışan bir uzman danışman arıyorsanız, Wavy Grid EA tam bu ihtiyaca göre tasarlandı.

Bu EA; hem trend içi dalgalanmalardan faydalanan akıllı grid yapısını, hem de equity (özsermaye) tabanlı kâr al ve çekilme (drawdown) kontrolünü tek bir pakette birleştirir.

1. Genel Bakış

Wavy Grid EA, aynı sembol üzerinde iki ayrı stratejiyi yönetebilen, tam otomatik bir grid trading sistemidir:

Strateji 1 – Alış (BUY) Grid

Fiyat dalgalanmalarını kullanarak yukarı yönlü hareketlerde kademeli alım–satım yapısını uygular.

Strateji 2 – Satış (SELL) Grid

İstendiğinde ters yönde devreye alınabilen, düşen piyasalarda çalışan satış grid yapısıdır.

Kullanıcı isterse sadece alış yönünü, isterse sadece satış yönünü, isterse her ikisini bir arada kullanabilir. Böylece EA, farklı piyasa koşullarına göre esnek pozisyonlanma sunar.

2. Öne Çıkan Özellikler

🔹 Çift Stratejili Grid Yapısı

Alış ve satış yönleri ayrı ayrı açılıp kapatılabilir.

Her stratejinin lotu, grid mesafesi ve diğer parametreleri bağımsızdır.

Kullanıcı, hesabın yapısına ve sembole göre sadece tek yönlü veya çift yönlü kullanım senaryoları oluşturabilir.

🔹 Pip veya Yüzde Bazlı Grid Mesafesi

Grid mesafesi iki farklı mantıkla ayarlanabilir:

Pip bazlı mesafe: Klasik grid mantığını sevenler için.

Yüzde bazlı mesafe: Fiyat seviyesine göre oransal mesafe kullanmak isteyenler için daha esnek ve ölçeklenebilir bir yaklaşım.

Bu sayede hem düşük volatilite hem de XAUUSD gibi yüksek volatilite enstrümanlarında uyarlanabilir grid aralıkları oluşturmak mümkündür.

🔹 Sabit Lot veya Equity Bazlı Lot Yönetimi

Her strateji için iki farklı lot yönetim modu bulunur:

Sabit lot modu: Daha kontrollü, muhafazakâr kullanım isteyenler için.

Equity bazlı lot modu: Hesap büyüdükçe lotu otomatik ölçeklemek isteyen kullanıcılar için ideal.

Equity bazlı lot, hesabınız büyüdükçe pozisyon boyutlarını da birlikte büyütebilir; böylece otomatik ölçeklenen bir büyüme stratejisi kurmuş olursunuz.

🔹 Maksimum Emir Limiti (Broker Limitlerine Karşı Güvenlik)

Wavy Grid EA, brokerların uyguladığı maksimum emir sınırını zorlamamak için tasarlanmış bir kontrol sistemine sahiptir:

Kullanıcı, EA’ya ait maksimum emir sayısını belirler.

Belirlenen sınır aşıldığında EA yeni emir açmayı kendi kendine durdurur.

Böylece “too many orders / 148 hata kodu” gibi broker kısıtlamalarına takılmadan, daha stabil ve kontrollü bir çalışma sağlanır.

3. Gelişmiş Risk ve Kâr Yönetimi

🔹 Equity Bazlı Toplu Kâr Alma (Equity Take Profit)

Wavy Grid EA, sadece tek tek işlemleri değil, tüm hesabın özsermayesini (equity) takip eder.

Equity, başlangıç seviyesine göre belirlenen yüzde oranında yükseldiğinde,

EA, üzerindeki tüm pozisyonları toplu kapatarak kârı realize eder.

Sonrasında yeni equity seviyesini referans alarak yola devam eder.

Bu yapı sayesinde, hesabınız bir dalga boyu yukarı atım yaptığında, grid karlarını tek tuşla değil, EA mantığıyla topluca cebe almış olursunuz.

🔹 Equity Drawdown Tabanlı Koruma (Dinamik Çekilme Stopu)

Risk yönetiminin en kritik kısmı, iş işten geçmeden geri çekilmeyi bilmektir. Wavy Grid EA:

Hesabın gördüğü en yüksek equity değerini sürekli takip eder.

Equity, bu zirveye göre belirli bir oranda geri çekildiğinde (örneğin %10),

Tüm açık işlemleri kapatarak otomatik bir “damage control” mekanizması devreye sokar.

Böylece, ani piyasa ters hareketlerinde hesabın kontrolden çıkmasını engellemeye yardımcı olur.

🔹 Minimum Bakiye ve Free Margin Kontrolleri

EA, her koşulda kullanıcıyı korumaya dönük davranır:

Belirlediğiniz minimum bakiyenin altına düşüldüğünde yeni işlem açmayı durdurur.

Her yeni emir öncesinde free margin kontrolü yapar, yetersizse emir göndermez.

Özellikle yüksek volatilite enstrümanlarında margin call riskine karşı önemli bir fren mekanizması sunar.

4. İşlem Zamanlaması: Mum Açılışında Çalışma Seçeneği

Wavy Grid EA, istenirse sadece yeni mum açılışlarında işlem kararları verecek şekilde ayarlanabilir:

“Tick” bazlı sürekli tarama yerine, bar açılışında çalışma seçeneği,

Özellikle daha sakin, sistematik ve test edilebilir bir yaklaşım isteyenler için uygundur.

Bu sayede backtest sonuçları ile canlı performans arasında daha tutarlı bir davranış elde etmeye yardımcı olabilir.

5. Kullanıcı Kontrolü ve Esneklik

Wavy Grid EA, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için detaylı ayar imkânı sunar:

Her iki stratejiyi bağımsız aç/kapa seçeneği

Her strateji için ayrı lot, grid mesafesi, yüzde/pip modu

Maksimum emir sayısı limiti

Equity TP ve equity drawdown TP’nin bağımsız aktif/pasif edilebilmesi

Sadece mum açılışında trade özelliği

Bu esneklik sayesinde, kullanıcı:

Agresif büyüme senaryoları,

Daha korumacı, düşük lotlu, uzun vadeli grid senaryoları,

Ya da ikisinin arasında hybrid yapılar oluşturabilir.

6. Kimler İçin Uygun?

Wavy Grid EA özellikle şu profildeki yatırımcılara hitap eder:

Grid mantığını seven, fakat risk yönetimini de elden bırakmak istemeyenler,

Tek tek manuel emir açmak yerine tam otomatik çalışan bir sistem arayanlar,

Hem trend hem de dalgalanma (range) dönemlerinden faydalanmak isteyenler,

Özellikle XAUUSD gibi volatil enstrümanlarda disiplinli ve planlı bir grid yaklaşımı arayanlar.

7. Sonuç

Wavy Grid EA, klasik grid sistemlerinin sunduğu kârlılık potansiyelini, modern risk yönetimi ile birleştiren tam otomatik, esnek ve güvenlik odaklı bir uzman danışmandır.

Çift yönlü grid stratejisi

Equity bazlı toplu kâr al ve dinamik drawdown koruması

Broker emir limitlerini dikkate alan maksimum emir kontrolü

Esnek lot, grid ve zamanlama ayarları

ile, piyasalarda disiplinli, kurallı ve planlı işlem yapmak isteyen herkes için güçlü bir araçtır.

İster sadece alış yönünde, ister çift taraflı, ister sadece belirli saatlerde… Parametreleri kendi profilinize göre uyarlayarak, Wavy Grid EA’yı kendi alım–satım tarzınızın otomatikleştirilmiş bir versiyonu haline getirebilirsiniz.





🔥 Ek Özellik: Akıllı FIFO Kapatma Sistemi ve Swap Avantajı

Wavy Grid EA, klasik grid sistemlerinden ayrılan çok önemli bir özelliğe sahiptir:

Her grid işlemi kendi bağımsız TP (take profit) yapısını kullanır ve kapanışlar FIFO mantığına göre gerçekleşir.

Bu sistemin detayları:

🔹 Her İşlem (Trade) İçin Bağımsız TP Yapısı

Wavy Grid EA’de açılan her pozisyonun TP’si kendine özgüdür:

Fiyat düştükçe BUY grid kademeli alımlar yapar.

Fiyat döndüğünde her işlem ayrı ayrı kendi kâr seviyesinde kapanır.

EA, pozisyonları tek seferde değil, kademeli ve kontrollü şekilde kapatarak, kârları piyasadan dalga dalga çekip alır.

Bu yapı sayesinde:

✔ Kâr alımı daha istikrarlı olur

✔ Grid yığılması engellenir

✔ Küçük dönüşlerde bile kademeli kârlar toplanır

🔹 Piyasa Düşerken Al – Dönerken Kapat Mantığı (Wavy Cycle)

Wavy Grid EA, fiyat her düşüş yaptığında yeni bir alım pozisyonu açar.

Bu pozisyonlar:

Aşağıdan toplandığı için maliyet ortalaması güçlenir

Yukarı dönüş başladığında kademeli şekilde kâra geçer

Böylece piyasa sadece küçük bir geri dönüş bile yapsa, EA zararı toparlayıp üstüne kâr yazabilir

Bu grid döngüsü, EA’nın “Wavy” ismini aldığı mekanizmadır.

Fiyat dalgaları üzerinde sistem otomatik sörf yapar.

🔹 FIFO Kapatma Sistemi – Swap Maliyetinden Tasarruf

Wavy Grid EA’nın en büyük avantajlarından biri FIFO (First In – First Out) mantığı kullanmasıdır:

Kapatılacak pozisyon olduğunda, EA her zaman en eski işlemi önce kapatır.

Bu sayede günlerdir açık olan ve yüksek swap biriktiren pozisyonlardan kurtulmuş olursunuz.

Yeni açılan pozisyonlar ise: Daha güncel fiyatlara sahiptir Daha az maliyetlidir Daha hızlı kâr üretir



FIFO’nun sağladığı avantajlar:

✔ Biriken swap yükü azalır

✔ Hesap daha hafif çalışır

✔ Negatif carry trade maliyeti minimize edilir

✔ Pozisyon ömrü kısalır, risk azalır

Bu yöntem, özellikle XAUUSD, NAS100, GBP çiftleri gibi yüksek swap’lı enstrümanlarda kullanıcıyı ciddi maliyetlerden korur.

🔹 Swap Dostu Grid – Uzun Vadeli Sağlamlık İçin Tasarlandı

Swap, grid sistemlerinin en zayıf noktasıdır.

Wavy Grid EA bu noktada diğerlerinden ayrılır:

Uzun süre açık kalan pozisyonları biriktirmez

Fiyat döner dönmez FIFO kapanış sistemi sayesinde en eski işlemler sistemden dışarı atılır

Mevcut grid her zaman “taze” tutulur

Daha az swap, daha yüksek net kazanç anlamına gelir

Bu yapı, EA’nın uzun vadeli çalışmaya uygun, dayanıklı bir grid sistemi olmasını sağlar.

✔ Sonuç: Daha Akıllı Grid, Daha Az Maliyet, Daha Fazla Net Kâr

Wavy Grid EA, yalnızca al–sat yapan bir robot değildir.

Her ayrıntısı, gerçek yatırımcı mantığıyla optimize edilmiş bir grid zekâsıdır.

Bağımsız TP sistemi

Düşüşte toplama, dönüşte kademeli kapatma

FIFO ile swap yükünü azaltma

Daha hızlı dönen, daha hafif çalışan grid

Uzun vadeli güvenlik ve sürdürülebilirlik

Bu mekanizmalar sayesinde Wavy Grid EA, hem kısa vadede istikrarlı kâr hedefler hem de uzun vadede sermayeyi swap maliyetine ezdirmeden koruyan profesyonel seviyede bir çözüm sunar.