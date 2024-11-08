Supertrend Strategy EA MT4
- エキスパート
- Biswarup Banerjee
- バージョン: 18.0
- アップデート済み: 8 11月 2025
- アクティベーション: 20
SuperTrend Strategy EA MT4は、MetaTrader 4専用に設計された高度なツールで、SuperTrendインジケーターの力を活用して、買いまたは売りシグナルに基づく取引のエントリーを自動化することで、トレーディング活動を簡素化します。このEAは、主要なゾーン内でのリバーストレーディング設定をサポートし、取引管理に多様性を提供します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。
このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。
詳細なドキュメントはこちら：一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル
MT5バージョンはこちらでダウンロードできます：SuperTrend Strategy EA MT5
主な機能：
- SuperTrendベースのトレーディングシステムで、設定可能なパラメーター（期間、マルチプライヤー）
- 柔軟なトレーディングのための複数の時間枠をサポート
- 複数のリスク管理オプション：ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ
- 高度なポジションサイズ管理とドローダウン保護
- 制御されたトレーディングセッションのための時間/日フィルター
- リアルタイム監視ダッシュボード
- ポップアップ、メール、プッシュ通知
- 24時間稼働のためのMQL5 VPS互換
注：SuperTrend Strategy EA MT4は、SuperTrendベースの戦略を使用するトレーダーにとって不可欠なツールであり、実行可能な洞察とユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。設定された戦略に基づいて取引を実行するように設計されていますが、利益を保証するものではありません。
重要なアドバイス：
これはプロフェッショナルなトレーディングツールであり、利益を保証するシステムではありません。通常の市場変動を想定してください：
- まずデモ口座でテストしてください
- 小さなリスク（1取引あたり0.5-1%）から始めましょう
- 失っても問題ない資金のみを使用してください
- 定期的なアップデートと最適化された設定ファイルは四半期ごとにリリースされます。最新の推奨事項については、上記のドキュメントセクションのMQL5ブログを確認してください。
EA works perfect, supertrend with Moving average filter added more accuracy for the EA, seller's support is good, THanks to seller for making quick changes in the bot when found the issue. thanks a lot.