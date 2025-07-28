Pin Bar EA mt4

4.2
PINBAR AÇIKLAMASI:
Pin Bar EA, pin bar ticaretini trend takip ve ortalamaya dönüş teknikleriyle birleştiren çok stratejili bir yaklaşım kullanır. Pin bar, fiyatın keskin bir şekilde tersine dönmesini ve reddedilmesini işaret eden bir mum türüdür. "Gölge" veya "fitil" olarak adlandırılan uzun bir kuyrukla tanımlanır. Pin barın kuyruğu, fiyatın reddedildiği alanı gösterir ve fiyatın, kuyruğun işaret ettiği yönün tersine hareket etmeye devam edeceği anlamına gelir. Düşüş pin bar sinyali, daha yüksek fiyatların reddedildiğini ve fiyatın yakın vadede düşeceğini gösteren uzun bir üst kuyruktur; yükseliş pin bar sinyali ise daha düşük fiyatların reddedildiğini ve fiyatın yakın vadede yükseleceğini gösteren uzun bir alt kuyruktur.
EA, çeşitli zaman dilimlerinde pin bar mum kalıplarını belirlemek için teknik analiz kullanır. Hassasiyeti ayarlamak için yapılandırılabilir parametrelere sahiptir ve yatırımcıların tespit sürecini piyasa koşullarına göre hassas bir şekilde ayarlamalarına olanak tanır. Pin Bar EA, işlem hedeflerinize verimli ve hassas bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Önerilen pariteler: eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd gibi tüm majör pariteler ve ayrıca audcad, nzdcad, eurnzd ve eurcad gibi minör pariteler (xauusd dahil) M15 zaman diliminde.

Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir.

Kişisel bonus kazanmak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin! Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını alabilirsiniz, lütfen bana özel mesaj gönderin!

Ayarlar ve kılavuz burada

Lütfen EA'larımı veya özel setlerimi Telegram'da satmadığımı unutmayın. Bunlar yalnızca Mql5'te mevcuttur ve set dosyalarım yalnızca buradaki blogumda mevcuttur. Dolandırıcılara dikkat edin ve başkalarından set satın almayın!


AYARLAR

Yeni seri aç - yeni bir emir serisinin başlangıcını aç/kapat.
Lot başlat - lot başlat.
Alış İşlemi - danışmanın alış yapmasına izin ver.
Satış İşlemi - danışmanın satış yapmasına izin ver. Hedge kullanın - Danışmanın hem alım hem de satım yönünde işlem yapmasına izin verin. Tek bir işlem yönünde değilse.
Para Yönetimi kullanın - Otomatik lot hesaplamasını açıp kapatın.
Otomatik lot. Her 0,01 lot için serbest teminat - her 0,01 lot açılış için serbest teminat miktarı.
Lot çarpanı - Sonraki emirler için lot çarpanı.
TP - Kâr al, pip cinsinden.
SL - Zarar durdur, ilk emirden itibaren pip cinsinden.
Trail Start - Takip eden zarar durdur emrinin etkinleştirilmesi.
Trail Step - Takip eden zarar durdur emri etkinleştirildiğinde fiyattan uzaklık.
DD Azaltma Algoritması - Gerileme azaltma algoritması, kârlı son emrin zararlı ilk emir serisiyle ne zaman kapanacağını belirler.
DD Azaltma Algoritması için Sıra Numarası - Gerileme azaltma algoritmasının hangi sıradan itibaren etkinleştirileceği.
DD Azaltma Algoritması için Kâr Yüzdesi - Gerileme azaltma modunda emirleri kapatırken kâr yüzdesi.
Sihirli - EA'nın emirlerine atadığı özel bir sayıdır.
Sabit mesafe - emirler arasındaki sabit mesafe
Emir dinamik mesafesi - dinamik mesafenin emirde hangi emirden itibaren uygulanacağı.
Dinamik mesafe başlangıcı - dinamik mesafe için başlangıç değeri.
Mesafe çarpanı - dinamik mesafe çarpanı.
Başlangıç, Bitiş saati - ilk emrin açılma zamanı.
Maksimum Lot - maksimum lot.
Maksimum spread - danışman için maksimum spread.
İncelemeler 5
Omega
99
Omega 2025.08.24 15:31 
 

1) High accuracy. 2) Low drawdown. 3) Good profit 4) Excellent performance.

Xy9CbKa
84
Xy9CbKa 2025.08.07 05:22 
 

Recently got Network EA from this guy, works great! Just trying a PinBar now, seems like it makes a lot of trades both directions, dont know if thats a problem, but it comes out with a little profit anyways, so Im happy. Thanks to author. By the way, I messaged you in PM, i would like to get Gold Scalping expert as a gift, please read my messages

Sivakashi
279
Sivakashi 2025.08.05 06:15 
 

A truly fantastic EA from a great developer! This Pin Bar expert advisor has been working brilliantly for me on XAUUSD (Gold) on the 5-min and 15-min charts. It feels very secure and well-built. I must also give a special mention to Strukov and Daleen for their amazing and constant support.

Önerilen ürünler
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Average Price Infinity
Rodrigo Shigueaki Da Costa Aoki
Uzman Danışmanlar
Ortalama Fiyat Sonsuzluğuna Hoş Geldiniz! Bu, hızlı hedefler arayan ve her zaman operasyonel kalmak isteyenler için çok agresif bir robottur. Her zaman piyasanın anlık trendini ölçerek, hızlı hedefler arayarak alım satımlar açacak. Stratejisi ortalama fiyata dayalıdır, bu nedenle varlık fiyatı emrin karşı tarafına gittiğinde, aralarındaki ortalama fiyatı arayan yeni emirler açılır. Bu robotu çalıştırmak için önerilen minimum miktar 5 bin dolar. Bu robot sadece EUR/USD (Euro-Dolar) ticareti yapm
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Uzman Danışmanlar
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Smart Swing Breakout
Karisma Putra Purwanto
Uzman Danışmanlar
Who Is This EA For — And Why? This EA is designed for disciplined traders who value logic, control, and adaptability in volatile markets. Ideal for: Swing Traders Who rely on structural breakouts, not just indicators — this EA detects real swing highs/lows with configurable rules. Price Action Enthusiasts Who prefer clean charts and want automation based on candle logic, structure shifts, and momentum confirmation. Risk-Conscious Traders Who demand strict risk management — with ATR-based
MA on Fractals
Evgeny Belyaev
Göstergeler
MA on Fractals is a professional trend-following indicator for MetaTrader 4 . It builds a moving average using Bill Williams' fractals. We believe that MA on Fractals is much more efficient than a standard moving average. Its combination with other indicators allows receiving more accurate trading signals. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Advantages Unique indicator. Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy indicator configurat
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Uzman Danışmanlar
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Hedging Locking
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2325330 Finansal piyasaların karmaşıklıklarını hassasiyet ve verimlilikle yönlendirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araç olan uzman danışmanımız "Hedging Locking EA" ile tanışın. "Hedging Kilitleme EA", riski yönetmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için pozisyonları aynı anda açıp kapatan stratejik bir yaklaşım olan Hedging Kili
AW Fractals EA
AW Trading Software Limited
Uzman Danışmanlar
AW Fractals EA,   AW Flessibile Fractals   göstergesinden gelen sinyallere dayanarak çalışır. Fraktallar destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılır ve danışman seviyelerin dökümü üzerinde çalışır. Danışman, piyasaya girerken otomatik olarak piyasa ve bekleyen emirleri açar, pozisyonlardan çıkarken ise akıllı bir takip sistemi kullanır ve bekleyen emirlerin ortalamasını alır. Danışman, otomatik risk yönetimi hesaplaması, esnek ayarlar ve birçok çalışma senaryosu için yerleşik bir işleve sahip
MMM ADX and Bollinger Bands
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM ADX & Bollinger Bands strategy: This EA's strategy combines 2 built-in indicators to enhance its signals and decide to open a new order at the right time, there is an ADX indicator and you may choose its signal's strength and a Bollinger Bands indicator confirms the trends and a MA to check if the prices are deviating from its pattern. By joining both indicators' data and the moving average, it is possible to calculate quality signals, avoiding sudden market movements against your trading op
Pattern Nest
Yriy Doronin
Uzman Danışmanlar
The robot is based on thirty of the 30 most popular patterns. You can work using all patterns and different currency pairs at the same time. It is recommended to start work with a minimum lot to cover the largest number of patterns and tools. You can disable the templates of your choice. There is also the possibility of changing each template. I wish you a successful trading P.S. Nest. 
Double Decker
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker is a powerful Expert Advisor that combines the Accelerator Oscillator (AC) for early momentum detection with the Envelopes indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses Accelerator Oscillator to identify shifts in market momentum. Confirms signals u
Fort
Elvira Zalalutdinova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Fort The grid strategy allows you to get the maximum profit on flat currency pairs. Author's indicators are used to accurately enter the market!   Signal        https://www.mql5.com/ru/signals/2322092 The EA is installed on only one chart to trade all symbols If the broker uses a suffix (for example, NZDCAD.c), you should enter the suffix in the settings Timeframe: M15 Currency pairs: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD Settings  Fixed lot                                                               
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot, Bollinger Bantları göstergesinin çizgilerini kırma ticaret stratejisini kullanır. Bu stratejinin özü, gösterge çizgilerinin sürekli analizinde ve çizgileri için en etkili kırılma noktalarının aranmasında yatmaktadır. Fiyat, yönlerden birinde gösterge çizgisini geçtiğinde, robot o yönde bir ticaret açar ve onu takip etmeye başlar, ancak robot, gösterge çizgilerinin her kırılmasında değil, sadece kırıldığı yerlerde işlem açar. en etkili olduğunu düşünür. Bu, dünya çapında binlerce tüccar t
Hell Door MT4
Ridzq Adnan Cikal
Uzman Danışmanlar
Hell Door EA Hell Door EA Hell Door, Forex ticaretinin dinamik dünyasında hassasiyet, güvenilirlik ve performans arayan yatırımcılar için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret robotudur. Çok para birimi çerçevesi üzerine inşa edilen bu uzman danışman (EA), portföyünüze en iyi aralık ticareti stratejilerini getirir. Bunu AUDUSD M15 grafiğine ekleyin ve Hell Door EA, birden fazla Forex sembolü arasında otomatik olarak analiz yapacak ve işlem yapacaktır—zamandan ve çabadan tasarruf sağlayacaktır. H
BoxEA
Damir Duseev
Uzman Danışmanlar
Advantages and Functionality BoxEA v1.10 is a modern and efficient trading advisor designed to analyze historical price levels to identify optimal entry points in the market. This product is suitable for both novice and experienced traders, offering automated trade management and risk minimization. Advantages: Historical Data Analysis : The advisor identifies key support and resistance levels based on historical price data within a specified period. Automated Trading : Places and manages orders
Seven Candles
Luiz Tim
Uzman Danışmanlar
This strategy searches for trade opportunities based on what area the close price is, in comparison with Moving Average. In order to be triggered, a pattern between candles also must occur. The EA works well on trending markets. It has been initially developed for stock markets indices (SP500, NASDAQ, etc) on Daily chart entering long positions only. However, I refined the strategy in order to enter short positions as well. It does not use stop loss or take profit, so the losing trades outweigh
Three Fractals
Alexander Nikolaev
3 (1)
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor identifies trend reversals based on fractals and some other indicators. If the fractals were formed after a prolonged fall, and the last fractal did not update the minimum of the previous bar's lower fractal, then a trend reversal is determined (at the same time, there must be a fractal in the middle, which is higher than the others). In case other indicators allow trading, a trade is performed (their settings can be customized for optimization). Input parameters Lots - lot
Trade every day
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Automatic analytical trading robot scalper. Thanks to a complex, multi-fractional algorithm of reverse impulses, this robot accurately determines the price reversal points. At these points, the robot opens pending orders at a distance of a volatile wave in order to determine the exact price movement with great accuracy. If the price breaks through the pending order, the robot starts to accompany the deal with all available virtual instruments: stop loss, take profit, trailing stop, virtual modu
IndiceWizard
Chiedozie Titus Ugwu
Uzman Danışmanlar
IndexWizard, MT4 platformu ve Ger30 gibi Endekslerin Ticareti için tasarlanmış ve optimize edilmiş profesyonel bir otomatik ticaret sistemidir. S&P500, US30 endeksi . Bu sistem terminalinizde bağımsız olarak çalışır, bilgisayarınızda veya VPS'de çalıştırabilirsiniz çünkü robot çalışırken bilgisayarın açık olması gerekir. Robot, piyasayı günün 24 saati analiz eder, Ger30'da H1 Zaman Çerçevesinde alım satımlarını açar. S&P500'de H1 veya 5M . & 5M US30 . sayesinde bir insandan daha etkilidir. G
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
Trade Expert Pro EA
Moaz Qasem
Uzman Danışmanlar
This expert works with several indicators Rasai and Mollinger Band and also depends on certain models of candles and that the success rate of the deal more than 90% and also contains strict capital management works based on the correct rate of capital management is correct in addition to the success rate is good Try it yourself The result is communicating with me.
Feel the Power MT4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Feel the Power , is a trading system that uses fractals an levels of price to determine market corrections. Feel the Power ,   is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm whit multilot algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial lot of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained to the control power, but if it goes in your favor the lotage is increased to improv
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Uzman Danışmanlar
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
Ilaria
Rudy Tanureja
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Forex Market is very dynamic. Whatever strategy you used to trade the market will always face its ups and downs. What I learn from my experience, we have to embrace drawdown as part of our trading life and try our best to manage it, growing the account while waiting the drawdown decreasing over time. So the key is : - Ideal capital to cover the drawdown until a certain max percentage of the balance. - Built in algorithm to grow profit while in drawdown and in profit position such as how to benef
Alligator Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
Alligator Trade X is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as BuyJawsperiod1, BuyJawsshift1, BuyTeethsperiod1, BuyTeethsshift1,   BuyLipssperiod1, BuyLipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyJawsperiod2, BuyJawsshift2, BuyTeethsperiod2, BuyTeethsshift2,   BuyLipssperiod2, BuyLipssshift2, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyJawsperiod3, BuyJawsshift3, BuyTeethsperiod3, BuyTeethsshift3,   BuyLipssperiod3, BuyLipssshift3, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellJawsperiod1, Sell
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Uzman Danışmanlar
Gold Ranger is a fully automatic trading robot. It uses market trend to send orders and uses averaging only for recovery purposes. This robot is specifically designed for Gold or XAUUSD with H1 time frame, but it also can be used in all time frame and all trading pairs. Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades. direct - Open position direction. Lotsize - Lot size. AutoLots - True will turn on auto lot calculation.
AurumCubePro
Igor Dorn
Uzman Danışmanlar
AurumCubePro   is an Expert Advisor (EA) for   MetaTrader 4   ( MT4 ) designed to simplify your trading strategy. Based on precise calculations between   moving averages   and the asset price, it automatically sets your Stop Loss and Take Profit, optimizing your trades and reducing risk. Key Features: Intelligent Calculations:   AurumCubePro   uses advanced algorithms to analyze the relationship between different   moving averages   and the current price, identifying ideal entry and exit points.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Yazarın diğer ürünleri
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (655)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BB Scalping uzmanı, altın alım satımında hassas bir şekilde güçlü bir çıkış/scalping ve martingale dışı bir başyapıtım olan son teknoloji ürünüm! Bu sistem, Bollinger bandı ve Zig-zag göstergesini birlikte kullanarak çıkışları yönetir. Bollinger bantlarının en yüksek ve en düşük seviyelerine birden fazla bekleyen emir verilir ve tetiklendiğinde, çıkış fiyatını takip eden ve emirler durdurulana kadar bir takip eden stop emri bulunur. EA, hesabınızı korumak ve riski doğru bir şekilde yönetmek için
Gold Scalping Expert mt5
Vasiliy Strukov
4.71 (93)
Uzman Danışmanlar
Gold Scalping Expert is a very intelligent smart algorithm which exploits the reaction of gold during various high-impact events like geo-political news, pandemics, and economic changes.  This system trades breakouts using the popular zig-zag indicator by placing pending orders at the turning points and when the price breaks out beyond these levels the orders will get triggered.  The EA is using a very smart trailing stop and dynamic stop loss to protect your account and manage the risk properly
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
PINBAR AÇIKLAMASI: Pin Bar EA, pin bar ticaretini trend takip ve ortalamaya dönüş teknikleriyle birleştiren çok stratejili bir yaklaşım kullanır. Pin bar, fiyatın keskin bir şekilde tersine dönmesini ve reddedilmesini işaret eden bir mum türüdür. "Gölge" veya "fitil" olarak adlandırılan uzun bir kuyrukla tanımlanır. Pin barın kuyruğu, fiyatın reddedildiği alanı gösterir ve fiyatın, kuyruğun işaret ettiği yönün tersine hareket etmeye devam edeceği anlamına gelir. Düşüş pin bar sinyali, daha yüks
Bitcoin Smart EA
Vasiliy Strukov
5 (11)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Smart EA, benzersiz MAFilling Trend göstergesiyle çalışır. Çok basit ama etkili bir stratejidir ve benzersiz ve esnek ayarları bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir ve işlemleriniz için en iyi sonuçları yaratmanıza yardımcı olur. Kripto paralarda ve ayrıca m15 veya m30 zaman diliminde herhangi bir para birimi ve altın üzerinde çok iyi çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada   görüntülenebilir. Kişisel bonus almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin! Ayarla
Bitcoin Smart EA mt5
Vasiliy Strukov
4.62 (13)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Smart EA, benzersiz MAFilling Trend göstergesiyle çalışır. Çok basit ama etkili bir stratejidir ve benzersiz ve esnek ayarları bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir ve işlemleriniz için en iyi sonuçları yaratmanıza yardımcı olur. Kripto paralarda ve ayrıca m15 veya m30 zaman diliminde herhangi bir para birimi ve altın üzerinde çok iyi çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada   görüntülenebilir. Kişisel bonus almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin! Ayarla
Gold Scalping Expert
Vasiliy Strukov
4.66 (68)
Uzman Danışmanlar
Gold Scalping Expert is a very intelligent smart algorithm which exploits the reaction of gold during various high-impact events like geo-political news, pandemics, and economic changes.  This system trades breakouts using the popular zig-zag indicator by placing pending orders at the turning points and when the price breaks out beyond these levels the orders will get triggered.  The EA is using a very smart trailing stop and dynamic stop loss to protect your account and manage the risk properly
Gold Gamer mt5
Vasiliy Strukov
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Gold Gamer EA, Hareketli Ortalama ticaretini tamamen yeni bir seviyeye taşıyan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır. Birçok özelleştirilebilir hareketli ortalama ticaret senaryosu ve esnek ayarlar sunar. Basit strateji, daha büyük eğilimi yakalamaya çalışmak için geliştirilmiştir; fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse EA satın alır ve fiyat hareketli ortalamanın altındaysa EA satar. Bir dizi benzersiz ayar, bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir. Temel MA tabanlı stratejinin yanı sıra, E
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Göstergeler
Gold Stuff, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Bu göstergede tam otomatik Uzman Danışman EA Gold Stuff çalışır. Profilimde bulabilirsiniz. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben! AYARLAR Ok Çiz -
Gold Gamer
Vasiliy Strukov
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Gold Gamer EA, Hareketli Ortalama ticaretini tamamen yeni bir seviyeye taşıyan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır. Birçok özelleştirilebilir hareketli ortalama ticaret senaryosu ve esnek ayarlar sunar. Basit strateji, daha büyük eğilimi yakalamaya çalışmak için geliştirilmiştir; fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse EA satın alır ve fiyat hareketli ortalamanın altındaysa EA satar. Bir dizi benzersiz ayar, bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir. Temel MA tabanlı stratejinin yanı sıra, E
Filtrele:
Omega
99
Omega 2025.08.24 15:31 
 

1) High accuracy. 2) Low drawdown. 3) Good profit 4) Excellent performance.

airmass
21
airmass 2025.08.07 07:21 
 

If you want to drain your deposit - buy this adviser. Very, very bad. I do not recommend

Xy9CbKa
84
Xy9CbKa 2025.08.07 05:22 
 

Recently got Network EA from this guy, works great! Just trying a PinBar now, seems like it makes a lot of trades both directions, dont know if thats a problem, but it comes out with a little profit anyways, so Im happy. Thanks to author. By the way, I messaged you in PM, i would like to get Gold Scalping expert as a gift, please read my messages

Sivakashi
279
Sivakashi 2025.08.05 06:15 
 

A truly fantastic EA from a great developer! This Pin Bar expert advisor has been working brilliantly for me on XAUUSD (Gold) on the 5-min and 15-min charts. It feels very secure and well-built. I must also give a special mention to Strukov and Daleen for their amazing and constant support.

Abdelmalik Guma
123
Abdelmalik Guma 2025.07.31 18:09 
 

Huge thanks to Mr. Strkov for continuing to deliver quality tools. If you’re a trader who believes in clean, price action driven systems. this EA is a must-try.

İncelemeye yanıt