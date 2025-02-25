Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD; nzdusd ve ayrıca audcad gibi küçük çiftler; nzdcad; m15 zaman diliminde xauusd dahil eurnzd ve eurcad.
Başlangıç Dakikası – EA'nın başlangıç dakikası
Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati
Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası
Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot
Değişken lotları kullan – Doğru/Yanlış - Para yönetimini kullan Doğru/Yanlış
Her 0,01 lot için serbest marj – Her 0,01 lot için serbest marj
Çarpma – 1,5 gibi çarpan faktörü
Maksimum lotlar - izin verilen maksimum lotlar
Kar Al – puan olarak kar al
Puan olarak Durdurma Zararı (0: kullanılmaz) – 0 ise devre dışı bırakacaktır
Yüzde ızgarası Durdurma Zararı – tüm pozisyonları kesmeye izin verilen toplam hesabın yüzde kaybı
Kaplama – toplam kârda ilk ve son emrin birlikte kapatılması
X işlemlerinden sonra kaplama – belirli miktarda işlemde ilk ve son emrin kapatılması
Kaplama % - belirli bir yüzde kârda ilk ve son emrin kapatılması
Kar etiketlerinin çizilmesi doğru/yanlış – grafikte kar etiketlerinin çizilmesi doğru veya false
Yazı Tipi Adı – yazı tipi adı
Yazı Tipi Boyutu Sonuç – yazı tipi boyutu
Yazı Tipi Rengi – yazı tipi rengi
Sihirli sayı – EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı
Izgara Mesafesi – emirler arasındaki mesafe
Değişken mesafenin Sipariş Numarası – değişken mesafeyi başlatacak emir miktarı
Değişken mesafe başlangıcı – değişken mesafe emirler arasında hangi mesafeden başlamalıdır
Mesafe çarpımı 1.2 – değişken siparişin çarpanı
Satın Almayı Etkinleştir – doğru/yanlış – satın almayı etkinleştir, doğru veya yanlış
Satışı Etkinleştir – doğru/yanlış – satışı etkinleştir doğru veya yanlış
Manuel emirleri kontrol et – doğru/yanlış
Koruma İzin Ver – doğru/yanlış – EA manuel emirleri kontrol etmeli mi doğru mu yanlış mı
Maksimum Uzunlar - izin verilen maksimum uzun emirler
Maksimum Kısalar – izin verilen maksimum kısa emirler
İşlem Açıklaması – Capybara
Capybara’s use of a grid + martingale style means you really need to manage your drawdown but when conditions align (strong trend, low noise) it captures solid moves. Its recommended settings on major pairs (EURUSD, AUDUSD) worked nicely. The most important thing is great support from the author sergey