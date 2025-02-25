Capybara

Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD; nzdusd ve ayrıca audcad gibi küçük çiftler; nzdcad; m15 zaman diliminde xauusd dahil eurnzd ve eurcad.

Başlangıç ​​Dakikası – EA'nın başlangıç ​​dakikası
Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati
Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası
Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot
Değişken lotları kullan – Doğru/Yanlış - Para yönetimini kullan Doğru/Yanlış
Her 0,01 lot için serbest marj – Her 0,01 lot için serbest marj
Çarpma – 1,5 gibi çarpan faktörü
Maksimum lotlar - izin verilen maksimum lotlar
Kar Al – puan olarak kar al
Puan olarak Durdurma Zararı (0: kullanılmaz) – 0 ise devre dışı bırakacaktır
Yüzde ızgarası Durdurma Zararı – tüm pozisyonları kesmeye izin verilen toplam hesabın yüzde kaybı
Kaplama – toplam kârda ilk ve son emrin birlikte kapatılması
X işlemlerinden sonra kaplama – belirli miktarda işlemde ilk ve son emrin kapatılması
Kaplama % - belirli bir yüzde kârda ilk ve son emrin kapatılması
Kar etiketlerinin çizilmesi doğru/yanlış – grafikte kar etiketlerinin çizilmesi doğru veya false
Yazı Tipi Adı – yazı tipi adı
Yazı Tipi Boyutu Sonuç – yazı tipi boyutu
Yazı Tipi Rengi – yazı tipi rengi
Sihirli sayı – EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı
Izgara Mesafesi – emirler arasındaki mesafe
Değişken mesafenin Sipariş Numarası – değişken mesafeyi başlatacak emir miktarı
Değişken mesafe başlangıcı – değişken mesafe emirler arasında hangi mesafeden başlamalıdır
Mesafe çarpımı 1.2 – değişken siparişin çarpanı
Satın Almayı Etkinleştir – doğru/yanlış – satın almayı etkinleştir, doğru veya yanlış
Satışı Etkinleştir – doğru/yanlış – satışı etkinleştir doğru veya yanlış
Manuel emirleri kontrol et – doğru/yanlış
Koruma İzin Ver – doğru/yanlış – EA manuel emirleri kontrol etmeli mi doğru mu yanlış mı
Maksimum Uzunlar - izin verilen maksimum uzun emirler
Maksimum Kısalar – izin verilen maksimum kısa emirler
İşlem Açıklaması – Capybara


İncelemeler
Ahmed Ahmed
38
Ahmed Ahmed 2025.09.27 20:56 
 

Capybara’s use of a grid + martingale style means you really need to manage your drawdown but when conditions align (strong trend, low noise) it captures solid moves. Its recommended settings on major pairs (EURUSD, AUDUSD) worked nicely. The most important thing is great support from the author sergey

ivan1147
29
ivan1147 2025.09.25 09:14 
 

This is the best and most porfitable EA in the market, I have flipped from 100$ to 300$ with 0.01 lot and multiplier 1.1 and 15 mins timeframe within 3 days, thank you so much!

Jean Philipe Dumont
41
Jean Philipe Dumont 2025.09.06 14:07 
 

Capybara EA has been a fantastic addition to my trading toolkit. I’ve tested it across several currency pairs, including EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY and it’s performed exceptionally well on both short term and longer term timeframes. Whether I'm trading on M1, M5, H1, or D1 the EA adapts seamlessly and consistently delivers good results. It's user friendly and has saved me hours of manual trading. Thank you author, for developing such an effective tool!!!

Shadin Mahmoud
33
Shadin Mahmoud 2025.09.27 21:56 
 

I did a demo run for few weeks on Gold and EURCAD. It performed acceptably though volatility in gold sometimes caused more drawdowns due to the grid style mechanics.the author was friendly and helpful

Kaito Takahashi
36
Kaito Takahashi 2025.09.27 21:12 
 

Capybara’s premium cost ($45) is fair given how it’s backed by documentation and support. After purchase I contacted the developer for setup and got prompt help. For a trend following EA with these features it’s a worthy buy

Emi Tanaka
40
Emi Tanaka 2025.09.27 21:05 
 

One thing I like: it doesn’t blindly open positions. In sideways or ranging phases it slows down. But when a clear trend emerges it ramps up and pushes for profit. Very balanced behavior but also don't let you guard down and the author will help through the process also

Ahmed Ahmed
38
Ahmed Ahmed 2025.09.27 20:56 
 

Capybara’s use of a grid + martingale style means you really need to manage your drawdown but when conditions align (strong trend, low noise) it captures solid moves. Its recommended settings on major pairs (EURUSD, AUDUSD) worked nicely. The most important thing is great support from the author sergey

ivan1147
29
ivan1147 2025.09.25 09:14 
 

This is the best and most porfitable EA in the market, I have flipped from 100$ to 300$ with 0.01 lot and multiplier 1.1 and 15 mins timeframe within 3 days, thank you so much!

a12290913a
81
a12290913a 2025.09.21 10:09 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Jean Philipe Dumont
41
Jean Philipe Dumont 2025.09.06 14:07 
 

Capybara EA has been a fantastic addition to my trading toolkit. I’ve tested it across several currency pairs, including EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY and it’s performed exceptionally well on both short term and longer term timeframes. Whether I'm trading on M1, M5, H1, or D1 the EA adapts seamlessly and consistently delivers good results. It's user friendly and has saved me hours of manual trading. Thank you author, for developing such an effective tool!!!

Mark Boman
44
Mark Boman 2025.09.06 14:02 
 

I’ve been using Capybara EA for gold trading and it’s been fantastic. It performs well across different timeframes especially on the H1 and H4 charts. It captures price movements with precision and adapts well to market conditions. Definitely recommend it for anyone focused on gold!

Munzir Ahmed
54
Munzir Ahmed 2025.09.06 13:48 
 

Capybara EA is reliable and has generated profits for me in several trades, but it lacks some risk management features I’d expect. Adding more customizable options for stop-losses and risk management based on account size would make it much more user friendly and safer for volatile markets.Also very great support from author!!

lepirate
24
lepirate 2025.09.05 12:33 
 

Promising so far, following the recommendations of the designer, who is also very responsive.

fulvio.vespasi
161
fulvio.vespasi 2025.09.03 14:19 
 

Good EA. Once you set correctly your personal risk target it works fine !

Mohamed Yousif
71
Mohamed Yousif 2025.08.21 16:58 
 

I’ve been running it full auto on H1 timeframe, and it just works. I don’t have to babysit it, which is rare with EAs. Simple, effective and trustworthy!!!

Anna Weber
60
Anna Weber 2025.08.21 16:53 
 

I like how Capybara adapts whether I use it on a cent account or a larger balance. The grid and martingale logic are well thought out, and it recovers trades smoothly. The developer is also very supportive, which gives me extra confidence.thanks author for the good set file

Toareed Busari
85
Toareed Busari 2025.08.21 16:31 
 

The Hama indicator lies at the heart of Capybara’s logic. Its precision in identifying both upward and downward trends enables timely trade entries and exits. i advice first use it on demo then on live accountt....

Carda_4
51
Carda_4 2025.08.20 16:32 
 

I'm trying it on the demo and so far great results

Asged Hassan
88
Asged Hassan 2025.08.14 14:03 
 

I’m running this on a live demo account and monitoring performance day by day. So far it's delivering consistent results, but I'm still evaluating its behavior under various market conditions. I’m particularly paying attention to how it handles volatile sessions and whether any hidden quirks emerge over time.but promising ea until now >>

Daniel Paul Freeman
323
Daniel Paul Freeman 2025.08.06 09:57 
 

Extremely Effective & Underrated EA — I've been using Capybara MT4 for a while now, and I have to say — it's surprisingly effective, especially for its price point. The results have exceeded my expectations with consistent performance and solid risk management. For such an affordable EA, the profit-to-risk ratio and reliability are genuinely impressive. I'm so confident in its performance that I'm now planning to buy the MT5 version as well, and I’m also looking into adding Gold is Cold MT4 & MT5 to my trading toolbox. — Definitely a hidden gem for anyone looking for serious results without breaking the bank.

Ahmed ABDELGADIR
120
Ahmed ABDELGADIR 2025.07.28 17:46 
 

Automates Hama indicator signals effectively. Uses color-coded trend detection with martingale/grid management . Requires careful risk settings. Really recommended for big equity or cents account . Developer support is great !! He will help you out !!

Abdelmalik Guma
123
Abdelmalik Guma 2025.07.22 06:06 
 

Copybara EA is another winner from this developer! Its Hama indicator-based trend following works smoothly, accurately catching new trends on M15. I'm already using two of their other EAs successfully, and while I'll keep testing Copybara, it's performing excellently so far . Robust settings and clear logic.

dygonlinux
164
dygonlinux 2025.07.18 03:57 
 

I am using capybara since 8 days in full auto 24/5 timeframe 1hr on gold and i can say that the ea works perfectly.Gold is very volatile and it is not easy to trade in full auto!For me great ea!

