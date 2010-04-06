HSS Pro Price Action EA rt

HSS PRO PRICE ACTION EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir gün içi işlem sistemidir!





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 8 ilgili parite için 8 Set dosyası mevcuttur!





İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilen ünlü ve güçlü Fiyat Hareketi formasyonları olan Çekiç ve Kayan Yıldız'a dayanmaktadır!





EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır.





Test ve işlem için EA Set dosyalarını indirin:





Uzman Danışman Özellikleri:

- EA aynı anda 8 paritede çalışabilir.

- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.

- EA, varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir. - SL ve TP dinamiktir; varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- Her işlemde, aracı kurum tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur.

- Akıllı Filtreleme sistemi: Trend filtresi, Osilatör filtresi, Çalışma günleri filtresi, Çalışma saatleri filtresi, Spread filtresi.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 arası uygundur.

- İşlem çiftleri: GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Zaman dilimi: H1.

- İşlem süresi: EA, Çalışma günleri filtresi ve Çalışma saatleri filtresine (AB ve ABD seanslarında) göre giriş fırsatları aramaktadır. Sistem, işlem süresi boyunca işlem açmazsa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.

- Uyarlanabilir Trailing Stop ve BreakEven fonksiyonları ile. - EA'da Bilgi Ekranı bulunur - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.

- Bilgi Spread Swap Ekranı'nı grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





Nasıl kurulur:

- Önerilen 8 grafiği açın:

GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Her grafikte H1 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulaması döneminde) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, Çalışma saatleri filtresini ayarlamanız gerekecektir. Bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: Daha iyi performans için düşük spread'li hesap seçmeniz çok önemlidir: ECN veya Raw spread.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.