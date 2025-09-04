Consecutive Candle Indicator MT5 ile trend tespit yeteneklerinizi güçlendirin; ardışık boğa veya ayı mum dizilerini tanımlamak için tasarlanmış dinamik bir araçtır ve forex, hisse senedi, kripto para ve emtia piyasalarında trend onayları ve potansiyel dönüşler için zamanında uyarılar sunar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında kutlanmakta ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda momentum analizini basitleştirme yeteneğiyle övülmekte olup, volatil piyasalarda net sinyaller arayan traderlar arasında favori bir araçtır. Kullanıcılar, daha yüksek mum sayıları kullanıldığında (örneğin, 3-5 ardışık mum) sürekli trendleri tespit etmede %80’e varan doğruluk oranı bildirmişlerdir; birçok kişi, erken girişlerden kaçınarak ve onaylanmış momentum değişimlerine odaklanarak işlem zamanlamasında %15-25 iyileşme olduğunu belirtmiştir. Avantajları arasında trend gücünün hassas tanımlanması, müdahalesiz izleme için özelleştirilebilir uyarılar ve ek araçlara ihtiyaç duymadan scalperlar, günlük traderlar ve swing traderlar için karar alma sürecini geliştiren kullanıcı dostu bir tasarım yer alır.

Consecutive Candle Indicator MT5, kullanıcı tarafından tanımlanan ardışık boğa mum sayısı (varsayılan N_CANDLE=3) sonrasında bir ayı mumu geldiğinde çubukların altına yeşil yukarı oklar (BuyBuffer) çizer, trend tükenmesi veya dönüş olasılığını işaret eder ve ardışık ayı mumları sonrasında bir boğa mumu geldiğinde çubukların üstüne kırmızı aşağı oklar (SellBuffer) çizer. İki tamponla inşa edilmiş ve Wingdings karakter setini kullanarak ok görselleri (satın alma için chartreuse, satış için kırmızı, genişlik 2) sağlayan bu indikatör, yalnızca mum kapanışında sinyalleri tetikleyerek yeniden boyama yapmamasını sağlar. İndikatör, yeni sinyaller için gerçek zamanlı bildirimler için özelleştirilebilir uyarı ayarlarını (pop-up’lar, push bildirimleri, e-postalar—varsayılan olarak etkin) destekler ve N_CANDLE girişi, dizi hassasiyetini ayarlama imkanı sunar (örneğin, 3 ila 5 mum). Hafif, gecikmesiz tasarımı tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır, forex veya kripto gibi hızlı hareket eden piyasalarda trend devamını onaylamak veya dönüşleri tespit etmek için idealdir ve manuel veya EA odaklı stratejilere sorunsuz entegrasyon sağlar.

MT4 için de mevcut: Consecutive Candle Indicator MT4

Ana Özellikler

Trend Dizisi Tespiti: Kullanıcı tarafından tanımlanan ardışık boğa (yeşil) veya ayı (kırmızı) mum dizilerini (varsayılan N_CANDLE=3) ve ardından gelen zıt mumu tespit ederek potansiyel trend gücünü veya dönüşü işaret eder.

Görsel Sinyal Okları: Wingdings karakter setini kullanarak satın alma sinyalleri için chartreuse yukarı oklar (çubukların altında) ve satış sinyalleri için kırmızı aşağı oklar (çubukların üstünde) çizer, mum kapanışında net ve yeniden boyama yapmayan görseller sağlar.

Özelleştirilebilir Mum Sayısı: N_CANDLE girişini (varsayılan 3) ayarlayarak kısa vadeli scalping veya uzun vadeli trend onayı için hassasiyeti ince ayar yapar, forex, hisse senedi veya kripto piyasalarına uygulanır.

Çoklu Uyarı Sistemi: Yeni boğa/ayı dizi sinyalleri için yapılandırılabilir bildirimler (pop-up’lar, push, e-posta—varsayılan olarak etkin), herhangi bir zaman diliminde müdahalesiz izlemeyi destekler.

Zaman Dilimi Çok Yönlülüğü: M1’den D1’e kadar tüm zaman dilimlerinde sorunsuz çalışır, momentum veya dönüş kurulumlarına odaklanan scalping, günlük trading veya swing stratejilerine uyum sağlar.

EA Uyumlu Tamponlar: İki tampon (BuyBuffer, SellBuffer) sinyal verilerini açığa çıkararak uzman danışmanlara kolay entegrasyon sağlar, otomatik trading veya geriye dönük testleri mümkün kılar.

Hafif Performans: Yeniden boyama veya gecikme olmadan, MT5 için optimize edilmiş verimli kod, çoklu grafiklerde veya düşük kaynaklı sistemlerde bile sorunsuz çalışmayı garanti eder.

Kullanıcı Dostu Arayüz: Mum sayısı ve uyarılar için sezgisel girişlerle basit kurulum, karmaşıklık olmadan net trend sinyalleri arayan yeni başlayanlar ve profesyoneller için idealdir.

Consecutive Candle Indicator MT5, momentum ve dönüşlerden yararlanmayı hedefleyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır; hassas dizi tespiti, güvenilir uyarılar ve dinamik piyasalarda işlem zamanlamasını ve kârlılığı artıran sorunsuz entegrasyon sunar.

