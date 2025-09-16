STM Trade Panel

STM Trade Panel MT4 ile ticaretinizi kolaylaştırın; MetaTrader 4 üzerinde işlem yürütme ve yönetimini optimize etmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir Uzman Danışman (EA), tek tıkla emir yerleştirme ve özelleştirilebilir kâr ve zarar eşiklerine dayalı otomatik işlem kapatma sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında sezgisel arayüzü ve etkili işlem kontrolü nedeniyle çok beğenilen bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük traderlar ve swing traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, işlem yürütme süresinde %40-60 azalma ve risk yönetiminde iyileşme bildirmiş, birçok kişi hızlı kurulumlar ve kâr kilitleme yetenekleri için basit panelini övmüştür. Kullanım kolaylığı arayan yeni başlayan traderlar ve birden fazla işlemi yöneten profesyoneller için ideal olan STM Trade Panel MT4, çeşitli ticaret stratejilerinde verimliliği ve disiplini artırır.

STM Trade Panel MT4, tek tıkla satın alma/satış düğmeleri (ButtonBUY, ButtonSELL), özelleştirilebilir lot büyüklükleri (LOTS: 0.01), stop-loss (STOPLOSS: 0) ve take-profit (TAKEPROFIT: 0) pip cinsinden ayarlanabilir ve risk-getiri oranı desteği (RISK_REWARD: 2) sunan şık bir ticaret paneline sahiptir. Toplam kâr (PROFITLOCK), zarar (CUTLOSS) veya takip eden kâr (DPROFITLOCK) bazında dolar cinsinden otomatik işlem kapatma sağlar ve gerçek zamanlı kâr/zarar gösterimi (TOTALPROFITS) sunar. Panel, belirli emir türlerini (CLOSEBUY, CLOSESELL) veya tüm işlemleri (CLOSEALL) tek tıkla kapatma desteği sunar, stop-loss/take-profit (dPriceSL, dPriceTP) için hassas pip hesaplamaları sembolün basamaklarına göre ayarlanır. Hafif MQL4 kodu, akıcı performansı garanti eder, güvenilir geri test için yeniden boyama yapmaz ve sezgisel izleme için şeffaf bir arayüz (clrGainsboro arka plan, clrWhite etiketler) sunar.

Ana Özellikler

  • Tek Tıkla İşlem Yürütme: Özelleştirilebilir lot büyüklükleri (LOTS: 0.01) ve stop-loss/take-profit ayarları (STOPLOSS: 0, TAKEPROFIT: 0) ile sezgisel bir panel üzerinden anında satın alma/satış emirleri yerleştirin.

  • Otomatik İşlem Kapatma: Toplam kâr (PROFITLOCK), zarar (CUTLOSS) veya takip eden kâr (DPROFITLOCK) bazında dolar cinsinden işlemleri kapatır, disiplinli risk yönetimi sağlar.

  • Belirli Emir Yönetimi: Belirli emir türlerini (CLOSEBUY, CLOSESELL) veya tüm işlemleri (CLOSEALL) tek tıkla kapatarak işlem kontrolünü basitleştirir.

  • Risk-Getiri Desteği: Risk-getiri oranlarını (RISK_REWARD: 2) yapılandırarak sembolün basamaklarına (dPriceSL, dPriceTP) uyarlanmış hassas stop-loss/take-profit hesaplamaları yapar.

  • Gerçek Zamanlı İzleme: Kullanıcı dostu bir panelde mevcut kâr/zararı (TOTALPROFITS) dolar cinsinden gösterir, özelleştirilebilir renkler (beyaz etiketler clrWhite, clrGainsboro arka plan) destekler.

  • Çok Yönlü Uygulama: Forex, endeksler ve kripto paralar için uygundur, scalping, günlük trading veya swing trading için idealdir, tüm trader seviyelerine uygun esnek ayarlar sunar.

  • Hafif Performans: Optimize edilmiş MQL4 kodu, düşük kaynaklı sistemlerde bile MT4’te akıcı performans sağlar, güvenilir geri test için yeniden boyama yapmaz.

  • Sezgisel Arayüz: Lot büyüklüğü, stop-loss, take-profit ve kâr/zarar eşikleri için ayarlanabilir girişlere sahip kullanımı kolay panel, yeni başlayanlar ve profesyoneller için işlem yönetimini basitleştirir.

STM Trade Panel MT4, hızlı ve otomatik işlem yürütme ve yönetimi arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır; dinamik piyasalarda verimliliği ve risk kontrolünü artırır. Canlı kullanımdan önce işlem stratejinize uygun olduğundan emin olmak için bir demo hesabında iyice test edin.

Satın alma işleminden memnun kaldıysanız, olumlu bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Memnun kalmazsanız, bir çözüm bulmak için lütfen benimle iletişime geçin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

