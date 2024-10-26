Supertrend Strategy EA MT5

5

SuperTrend Strategy EA MT5, MetaTrader 5 için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir araçtır ve SuperTrend göstergesini kullanarak alım veya satım sinyallerine dayalı işlem girişlerini otomatikleştirerek işlem faaliyetlerini basitleştirir. EA, kilit bölgelerde ters işlem ayarlarını destekler ve işlem yönetiminde çok yönlülük sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve gelişmiş risk yönetimi sağlar, minimum sistem kaynağı tüketerek işlemleri verimli bir şekilde yürütür.

Sistem, oturum kontrolü için gün/saat filtreleri içerir ve performans doğrulaması için geçmiş veri testlerini destekler. Gerçek zamanlı bir pano, açık işlemleri, hesap özkaynağını ve sistem metriklerini gösterir, sezgisel giriş menüleri ise yapılandırmayı basitleştirir. Tüm ayarlar için ayrıntılı dokümantasyon sağlanır.

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Girdi Kılavuzu | Göstergeler Ayarları/Girdi Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

MT4 sürümünü buradan indirebilirsiniz: SuperTrend Strategy EA MT4

Ana Özellikler:

  • SuperTrend tabanlı işlem sistemi, özelleştirilebilir parametreler (periyot, çarpan)
  • Esnek işlem için birden fazla zaman dilimini destekler
  • Çoklu risk yönetimi seçenekleri: Stop-Loss, Take-Profit, takip eden stoplar
  • Gelişmiş pozisyon büyüklüğü yönetimi ve drawdown koruması
  • Kontrollü işlem oturumları için zaman/gün filtreleri
  • Gerçek zamanlı izleme panosu
  • Açılır pencere, e-posta ve anlık bildirimler
  • 7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: SuperTrend Strategy EA MT5, SuperTrend tabanlı stratejiler kullanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapılandırılmış stratejilere dayalı olarak işlemleri yürütmek için tasarlanmıştır, ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:
Bu profesyonel bir işlem aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmalarını bekleyin:

  • Önce bir demo hesabında test edin
  • Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)
  • Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın
  • Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş ayar dosyaları üç ayda bir yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.


İncelemeler 3
andrea31164
40
andrea31164 2025.09.25 14:31 
 

EA molto completo ed ottimo da utilizzare il venditore molto affidabile e molto sollecito e veloce nel rispondere per eventuali chiarimenti, CONSIGLIATO a pieni voti .

Jpsaly
40
Jpsaly 2025.06.06 12:26 
 

Je viens d’acheter le bot et sincèrement je remercie le développeur qui m’assiste pour la programmation du setup . Ce bot est très complet et correspond ce à quoi je souhaitais . Il est bascktestable sans soucis . Je le teste en premier sur le XAU et ensuite sur le BTC . Je ferais un retour dès les premières résultats . Bon achat 🙏

Pavel Sebastian Dobroucky
252
Pavel Sebastian Dobroucky 2025.05.12 12:20 
 

I was looking everywhere for a "top" EA/indicator for "SuperTrend" in MT5. I've tested almost everything. This one is really the best! From an experienced developer, described in detail including illustrative videos, fast communication on questions, the EA has intuitive settings options including trading sessions and filters. It is quickly back-tested and optimized and the results are excellent. For the price mentioned, it's "free" :-) I highly recommend it to everyone. It doesn't guarantee profit, but if you "play around" with it according to your brokers, platforms, underlying assets, trading sessions and set Imputs correctly, it's the basis for consistent profit without emotional worries.

