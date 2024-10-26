Supertrend Strategy EA MT5

5

SuperTrend Strategy EA MT5 est un outil avancé conçu exclusivement pour MetaTrader 5, simplifiant les activités de trading en exploitant l’indicateur SuperTrend pour automatiser les entrées de trades basées sur des signaux d’achat ou de vente. L’EA prend en charge les configurations de trading inversé dans des zones clés, offrant une polyvalence dans la gestion des trades. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée précises, des règles de sortie flexibles et une gestion avancée des risques, tout en consommant un minimum de ressources système pour une exécution efficace des trades.

Le système inclut des filtres de jour/heure pour le contrôle des sessions et prend en charge les tests sur données historiques pour valider les performances. Un tableau de bord en temps réel affiche les trades ouverts, le capital du compte et les métriques du système, tandis que des menus d’entrée intuitifs simplifient la configuration. Une documentation détaillée est fournie pour tous les paramètres.

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres Généraux | Guide des Paramètres des Indicateurs | Backtests et Fichiers de Configuration

Vous pouvez télécharger la version MT4 ici : SuperTrend Strategy EA MT4

Caractéristiques principales :

  • Système de trading basé sur l’indicateur SuperTrend avec des paramètres personnalisables (période, multiplicateur)
  • Prend en charge plusieurs cadres temporels pour un trading flexible
  • Options multiples de gestion des risques : Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gestion avancée de la taille des positions et protection contre les drawdowns
  • Filtres de temps/jour pour des sessions de trading contrôlées
  • Tableau de bord de suivi en temps réel
  • Notifications par pop-ups, e-mails et push
  • Compatible avec MQL5 VPS pour un fonctionnement 24/7

Remarque : Le SuperTrend Strategy EA MT5 est un outil indispensable pour les traders utilisant des stratégies basées sur SuperTrend, offrant des informations exploitables et une interface conviviale. Il est conçu pour exécuter des trades basés sur des stratégies configurées, mais ne garantit pas de profits.

Conseil important :
Ceci est un outil de trading professionnel, pas un système de profits garantis. Attendez-vous à des fluctuations normales du marché :

  • Testez toujours d’abord sur un compte démo
  • Commencez avec un faible risque (0,5-1 % par trade)
  • N’utilisez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre
  • Des mises à jour régulières et des fichiers de configuration optimisés sont publiés trimestriellement. Pour les dernières recommandations, consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


Avis 3
andrea31164
19
andrea31164 2025.09.25 14:31 
 

EA molto completo ed ottimo da utilizzare il venditore molto affidabile e molto sollecito e veloce nel rispondere per eventuali chiarimenti, CONSIGLIATO a pieni voti .

Jpsaly
40
Jpsaly 2025.06.06 12:26 
 

Je viens d’acheter le bot et sincèrement je remercie le développeur qui m’assiste pour la programmation du setup . Ce bot est très complet et correspond ce à quoi je souhaitais . Il est bascktestable sans soucis . Je le teste en premier sur le XAU et ensuite sur le BTC . Je ferais un retour dès les premières résultats . Bon achat 🙏

Pavel Sebastian Dobroucky
252
Pavel Sebastian Dobroucky 2025.05.12 12:20 
 

I was looking everywhere for a "top" EA/indicator for "SuperTrend" in MT5. I've tested almost everything. This one is really the best! From an experienced developer, described in detail including illustrative videos, fast communication on questions, the EA has intuitive settings options including trading sessions and filters. It is quickly back-tested and optimized and the results are excellent. For the price mentioned, it's "free" :-) I highly recommend it to everyone. It doesn't guarantee profit, but if you "play around" with it according to your brokers, platforms, underlying assets, trading sessions and set Imputs correctly, it's the basis for consistent profit without emotional worries.

Filtrer:
Répondre à l'avis