Precise Pair Trading Pro

Altın ve Euro ticareti için daha akıllı bir yol
Bu EA, iki büyük piyasa arasındaki geçici verimsizlikleri belirlemek için gelişmiş kantitatif yöntemlere dayanır. Fiyat davranışının olağan dinamiklerden sapması durumunda fırsat yakalamayı hedefler.

Live signal

Sistem piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar ve giriş-çıkışları hassasiyetle yönetir, kısa vadeli uyumsuzluklar oluştuğunda fırsatları değerlendirir.
Ek filtre katmanları tutarlılığı artırır ve gürültüyü azaltır, böylece strateji daha seçici hale gelir.

EA Girdileri (yapılandırılabilir):
Ana işlem sembolü.
İkincil sembol (referans piyasa).
Analitik zaman dilimi.
Tarihsel veri derinliği.
Giriş/çıkış hassasiyet seviyeleri.
Korelasyona dayalı filtreler.
Pozisyon büyüklüğü.
Benzersiz işlem kimliği.

Önemli notlar:
Her zaman güvenilir sonuçlar için gerçek tik ile test edin.
Brokerler farklı veri akışlarına sahip olabilir; canlıya geçmeden önce kontrol edin.
Bu EA, ileri düzey strateji bilgisine sahip traderlar içindir, yeni başlayanlar için uygun değildir.

Önerilen minimum bakiye: 300 EUR/USD (kaldıraç 1:33).


