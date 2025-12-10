HMA Crossover EA

HMA Crossover EA, MetaTrader 5 için tasarlanmış hassas bir trend takip uzman danışmanı (Expert Advisor)dır. Dinamik ve hızlı tepki veren Hull Moving Average (HMA) kullanarak potansiyel işlem fırsatlarını belirlemeye yöneliktir. Hızlı bir HMA’yı daha yavaş bir HMA ile birleştirerek EA, trend değişimlerinin olabileceği anları tarar ve güçlü bir risk yönetimi sağlarken potansiyel yön hareketlerinden yararlanmanıza yardımcı olur.

Temel Özellikler:

Dinamik HMA Kesişim Tespiti: EA, hızlı ve yavaş HMA arasındaki kesişimleri izleyerek potansiyel trend değişimlerini belirler ve işlem sinyalleri üretir.

ATR Tabanlı Stop Loss ve Take Profit: Her işlem, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanılarak hesaplanan uyarlanabilir stop loss ve take profit ile korunur ve mevcut piyasa volatilitesine göre ayarlanır.

Akıllı Lot Yönetimi: Kullanıcı tarafından tanımlanan sabit lotları uygular, ancak hesap bakiyesi ve serbest teminat düşük olduğunda otomatik olarak dinamik ayarlama yaparak disiplinli risk yönetimi sağlar.

Esnek İşlem Yönleri: Sadece long, sadece short veya her iki yönü destekleyerek farklı stratejilere uyum sağlar.

Optimum Performans: Son iki kapanış barı için gerekli verileri hesaplayarak küçük zaman dilimlerinde ve büyük geçmişlerde bile verimli çalışmasını sağlar.

Güvenli ve Güvenilir: Yerleşik kontroller, aşırı risk ve fazla maruziyeti önler; maksimum risk yüzdesi sınırları ve mevcut pozisyonların dikkate alınmasını içerir.

HMA Crossover EA, sistematik ve kurallara dayalı bir trend ticareti yaklaşımını tercih eden traderlar için idealdir. HMA kesişimlerinin gerçekleştiği işlem fırsatlarına odaklanarak, farklı semboller ve zaman dilimlerinde esnek ve disiplinli bir piyasa takibi sağlar.

MT5 için ücretsiz Hull Moving Average (HMA) indikatörünü buradan indirin: https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site