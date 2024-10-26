Supertrend Strategy EA MT5

5

SuperTrend Strategy EA MT5は、MetaTrader 5専用に設計された高度なツールで、SuperTrendインジケーターの力を活用して、買いまたは売りシグナルに基づく取引のエントリーを自動化することで、トレーディング活動を簡素化します。このEAは、主要なゾーン内でのリバーストレーディング設定をサポートし、取引管理に多様性を提供します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。

このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。

詳細なドキュメントはこちら：一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル

MT4バージョンはこちらでダウンロードできます：SuperTrend Strategy EA MT4

主な機能：

  • SuperTrendベースのトレーディングシステムで、設定可能なパラメーター（期間、マルチプライヤー）
  • 柔軟なトレーディングのための複数の時間枠をサポート
  • 複数のリスク管理オプション：ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ
  • 高度なポジションサイズ管理とドローダウン保護
  • 制御されたトレーディングセッションのための時間/日フィルター
  • リアルタイム監視ダッシュボード
  • ポップアップ、メール、プッシュ通知
  • 24時間稼働のためのMQL5 VPS互換

：SuperTrend Strategy EA MT5は、SuperTrendベースの戦略を使用するトレーダーにとって不可欠なツールであり、実行可能な洞察とユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。設定された戦略に基づいて取引を実行するように設計されていますが、利益を保証するものではありません。

重要なアドバイス：
これはプロフェッショナルなトレーディングツールであり、利益を保証するシステムではありません。通常の市場変動を想定してください：

  • まずデモ口座でテストしてください
  • 小さなリスク（1取引あたり0.5-1%）から始めましょう
  • 失っても問題ない資金のみを使用してください
  • 定期的なアップデートと最適化された設定ファイルは四半期ごとにリリースされます。最新の推奨事項については、上記のドキュメントセクションのMQL5ブログを確認してください。

私のすべての製品をご覧ください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートについては私に連絡してください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7日間の無料トライアルに興味がありますか？私のプロフィールセクションからご連絡ください。


レビュー 6
Goldex66
354
Goldex66 2025.11.03 18:48 
 

The developer is VERY helpful and genuinely interested in making sure his product works correctly. There are very few companies like this!! I highly recommend them with all my respect!

Georgios Polyhronopoulos
155
Georgios Polyhronopoulos 2025.10.31 20:02 
 

I have used Supertrend for years as a discretionary trader. this This is my first week with this EA and it is a bargain for the price and the support has been great as I am new to mt5 and EA's....highly recomended

Hoang Tran
23
Hoang Tran 2025.10.25 15:08 
 

I have been testing this EA for a week and I could say that this product for me is unexpected good. I have nothing to complain. It run smoothly, many side options to choose regarding to your different strategies... The author is really nice, quickly respond, 10 out of 10!

おすすめのプロダクト
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
エキスパート
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Murrey Math Advisor
Gayathiri Gopalakrishnan
3.67 (6)
エキスパート
Unlock Unmatched Precision with the MurreyMath XAUUSD Expert Advisor – Your Ultimate Gold Trading Companion Are you ready to take your trading to the next level? Meet the MurreyMath XAUUSD Expert Advisor , a revolutionary tool designed to offer unparalleled precision in trading gold (XAUUSD). Whether you’re an experienced trader or a novice looking to enter the world of algorithmic trading, this EA combines the timeless power of Murrey Math with sophisticated candlestick pattern recognition to p
TripleDoublePro
Dragan Drenjanin
エキスパート
Triple Double Proの エキスパートアドバイザーは、あらゆる銘柄に対応できる万能ロボットです。デフォルトでは、   H1タイムフレームのXAUUSDに最適な設定になっています。 接続するだけですぐに動作します。このEAに最適な通貨ペアや指数を見つけたい場合は、ストラテジーテスターで利用可能なすべての銘柄で簡単なテストを実行してください。最もパフォーマンスの高いペアは、すぐに結果に表示されます。 重要な注意事項: このロボットは、 低～中程度の取引頻度 向けに意図的に設計されています。大量に取引するのではなく、非常に正確で、高確率のセットアップのみにエントリーすることを目的としています。また 、EURUSD、XAUUSD、AUDJPY、DXY などの他のシンボルでも非常に優れたパフォーマンスを発揮します。複数のシンボルを同時に実行する場合は、常に各チャートに 固有のマジックナンバー （例：555001、555002…）を設定してください。1つの通貨ペアに1つのインスタンスのみを使用する場合は、変更は不要です。ポートフォリオでTriple Double Proを他のロボットと
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
エキスパート
１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴 当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。 FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc... プラットフォーム：MT5 専用 取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD) 取引スタイル：スキャルピング～中期 取引時間軸：15 分足 (M15) まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。 当 EA へ全て組み込まれています。 推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。 ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。 ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。 保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA 利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として 値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、 中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。 パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ の機能を備えています。 トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点
Fair Value Gap Silver Bullet EA
Monwabisi Balani
エキスパート
This EA is based loosely off the ICT Silver Bullet Strategy with a decent amount of    modifications such as time settings being widened for better trade entry.        The main signal is a high probability Fair Value Gap (FVG), with "high probability"    referring to the fact that not all FVGs will be considered as a signal unlike in    the original strategy taught by ICT. This modification serves as a filter to only take     trades with high profit potential, hence the wide TP in the default s
MR Gold Trader
Mujeeb J
エキスパート
MR-GOLD TRADER はバックテスト中に 1503%の利益 を達成し、 XAUUSD（ゴールド） を H4時間枠 で取引するための非常に収益性の高いエキスパートアドバイザー（EA）です。初期残高 10,000ドル からスタートし、 2019年4月8日 から 2024年10月25日 までのテスト期間に 150,305.26ドル の純利益を生み出しました。 このEAは初心者と経験豊富なトレーダーの両方に適しており、収益性、リスク管理、および信頼性のバランスのとれた組み合わせを提供します。 主な特徴： 対象通貨ペア : XAUUSD（ゴールド） 時間枠 : H4（4時間足） 初期入金 : 10,000ドル レバレッジ : 1:100 モデリング : ティックごと テスト期間 : 2019年4月8日から2024年10月25日まで 取引戦略 : テクニカル指標、価格アクション、トレンドフォロー技術の組み合わせ。EAはゴールドのボラティリティを活用し、タイムリーな市場参入と退出で利益を狙います。 結果 履歴の品質: 98% バー: 8558 ティック: 188407056 シンボル:
Trend Trader for Gold with 3S Strategy
Milind Jayesh Sidpara
エキスパート
Transform your gold trading journey into an exhilarating and lucrative adventure with the extraordinary Gold EA Bot! Unleash the power of revolutionary trading software that has the potential to magnify your gold investments by an impressive 20x. Meet the Gold EA Bot, your automated trading ally designed for XAUUSD on both the 1-hour and 4-hour timeframes. This cutting-edge bot stands out by employing a singular, highly-effective indicator, meticulously engineered to provide precise entry and
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Super Powered
Godbless C Nygu
エキスパート
The SUPER POWER AI represents the convergence of cutting-edge computational intelligence and advanced algorithmic trading technologies. Engineered on the robust GPT-4o platform, it integrates high-dimensional neural network architectures capable of real-time adaptability to the stochastic dynamics of global financial markets. A defining feature of this Expert Advisor is its implementation of discrete Fourier transform visualizations within the proprietary ATFNet framework. By harmonizing the spe
MT5 Scalping Machine V1
Settawut Chaydoungrudeeporn
エキスパート
I would like to share it with you to try. Users should know balance's risk management. You can customize the input values. LOT rS = It's at your risk. TP_PIPS = take pofit GRID_DISTANCE = Distance from the point of entry of the first order CLOSE_PROFIT (Profit Unrealized) = Suppose the total turnover of all buy orders is better than the set value. All will be closed. For example : You set CLOSE_PROFIT = 8 You have buy 5 orders. if Money (total sum) greather than 8 USD . The system will c
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
4 (8)
エキスパート
BTC Scalper - Automated RSI Breakout Strategy for BTCUSD Unlock the power of automated trading with BTC Scalper! This expert advisor is a fully autonomous trading strategy, designed to capitalize on fast-moving BTCUSD markets. It leverages a potent combination of RSI Breakouts and two Exponential Moving Averages (EMA) to find high-probability trade entries, ensuring optimal confluence for success. Key Features: Fully Automated Trading : Set it, forget it, and let BTC Scalper handle your trades 2
FREE
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
MA Scalper Pro
Goyani Piyushbhai
エキスパート
MA Scalper PRO: Your Trusted Partner for Precise and Profitable Scalping Welcome to MA Scalper PRO , the ultimate solution for traders seeking precision, speed, and profitability in the fast-paced world of scalping. This advanced Expert Advisor (EA) combines the power of moving averages with cutting-edge trading technology to create a seamless trading experience. Whether you're a beginner or a professional, MA Scalper PRO is engineered to elevate your trading to new heights. Unlock the Power of
Matrix Multi Light
Mattia Nardi
5 (1)
エキスパート
Matrix Multi Light Plus - Professional Multi-Strategy Scalping EA Product Overview Matrix Multi Light Plus is an advanced Expert Advisor designed specifically for Gold (XAU/USD) trading that combines four distinct trading strategies operating simultaneously with independent management systems. This professional-grade scalping system leverages sophisticated technical analysis and advanced risk management to maximize trading opportunities while maintaining strict control over risk exposure. Key Fe
Franklin XAUUSD h1 mt5
Raphael Schwietering
エキスパート
Franklin – Expert Advisor for XAUUSD H1 Franklin is a professionally engineered expert advisor designed for trading XAUUSD on the H1 timeframe. Backtested from 2024 to the present, it demonstrates strong performance in modern market conditions, focusing on recent price behavior rather than outdated historical data. This approach allows Franklin to adapt more effectively to current volatility and structure. Every trade executed by Franklin is protected with a predefined stop loss and take profit
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
エキスパート
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
エキスパート
The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
エキスパート
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) XAUUSD のための精密トレーディング Live Signal Avalut X1 は、MetaTrader 5 上で XAUUSD（ゴールド）の自動売買を行うプロフェッショナル向けエキスパートアドバイザーです。1 つの EA に 4 つの相補的な戦略を統合し、さまざまな相場局面に対応します。MT5 用に自己完結しており、外部 DLL やサードパーティーインストーラーは不要です。 主な機能 1 つの EA に 4 戦略: 連携する戦略でトレンド、レンジ、ボラティリティ局面に対応。 特化したリスク管理: すべての取引でハード・ストップロスとテイクプロフィットを設定；ダイナミック X トレーリングストップ。 高度なフィルター手法: 最適なエントリーのための高度な EZ フィルター。 自動タイムゾーン処理: 戦略は GMT+3 を前提に開発、ブローカーのオフセットを自動検出・調整。 豊富なパラメータ: 設定用の入力が充実；外部の set ファイルなしで既定値をそのまま利用可能。 EA パネ
Multi Currency Portfolio EA Ichi
Tetsushi O-nishi
エキスパート
No Martingale & No Grid Trading Logic. This EA operates on three currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDJPY with the same trading rules. Also, the trade rules for Buy (long) and Sell (short) are symmetrical. That is, it is not over-optimized. Under the conditions of "multiple currency pairs" and "Buy (long), Sell (short) symmetry", This EA can withstand long-term backtesting for nearly 20 years. This EA will not destroy your account after a few trades. Stop losses are applied to all trades and po
Stance News Expert
Itumeleng Francis Lesabane
エキスパート
Stance News EA is a fundamental expert advisor that automatically trades news events, the expert can trade from Monday-Friday and you can set it to trade high impact news, if you rent a vps you can set it at the beginning of the week then it will automatically trade until Friday . Due to the fact that the market watch time varies depending on the broker/prop firm you are using, so if your real standard time is different from the market watch time, then you have to adjust your standard time to th
Ultimate Grid Trader
Oday T A Abuteir
エキスパート
Ultimate Grid Trader - The Ultimate Gold Trading EA The Ultimate Grid Trader is a powerful, fully automated Expert Advisor (EA) designed to trade XAUUSD (Gold) using a smart combination of RSI, Bollinger Bands, Stochastic, and ATR indicators . This EA follows a grid trading strategy , allowing traders to maximize profits by dynamically reinforcing positions while maintaining effective risk management. How It Works: Utilizes multiple RSI indicators across different timeframes to confirm trend dir
FREE
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD、XAUUSD、AUDCAD 向けに設計された高度なトレーディング エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的なトレーディング エクスペリエンスを卓越したものにします。 7,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT4バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために C
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
エキスパート
Aura Superstar は、 ロールオーバー時間中に通貨  を取引するように設計された、完全に自動化された EA です  。  これは、機械学習クラスター分析と遺伝的スキャルピング  アルゴリズムに基づいています。ディープ マシン ラーニング メカニズム、マルチレベル パーセプトロン、および従来のインジケーターと組み合わせた適応型ニューロ フィルターを使用した最初のマルチ通貨スキャルパーです。エキスパートは 2003 年以来安定した結果を示しています。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、ヘッジはありません。優れた ECN ブローカーに適しています。  近い将来、独占性とユーザー数の制限を維持するために、エキスパートアドバイザーの価格が大幅に引き上げられる予定です。 次回価格 750 ドル、最終価格 1000 ドル、この価格で残り 2/10 部。 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile MT4 用 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market
EA Hedging for MT5
Vladimir Khlystov
5 (1)
エキスパート
EAはMT5ネッティングアカウント端末で動作します。 （あなたはテスターでEAをテストし、履歴のパラメータを最適化することができます！) EA戦略:  この相関が高い通貨のほとんど行動をとれるミラーファッションです。 しかし、通常の値からの逸脱（通貨の発散）の瞬間があります。 EAは通貨の収束の方向に注文を開きます。  不一致が長時間起こると、補充システムが使用されます。  さらに、総利益がCloseProfit（すべてのポジションがクローズされる預金通貨の価値）に達すると、EAは取引を終了します。  トレーディングでは、相関の高い通貨を選択します。: EURUSD-GBPUSD AUDUSD-NZDUSD ウェブサイトのタイトル パラメータには次の点があります Instrument_2 これは、第二の楽器（第二の通貨ペア）の名前です。 最初の楽器は、EAがインストールされているものです。 Instrument_2を空のままにして、EAを上記のいずれかのペアに設定すると、EAは第二のインストゥルメント自体を決定します。  他のオプションが必要な場合は、Instrument_2に任
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
エキスパート
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
エキスパート
Arbitrage Triad Pro – 外為市場向け高度トリプルアービトラージインテリジェンス Arbitrage Triad Pro は、複数の通貨ペア間の利益機会を迅速に特定し活用するための インテリジェントなトリプルアービトラージシステム を搭載した最先端のエキスパートアドバイザー（EA）です。完全自動で正確に取引を行います。 精度・一貫性・効率性 を求めるトレーダーのために設計されており、EAは 高度な統計分析、リアルタイム価格モニタリング 、そして 瞬時の注文実行 を組み合わせて、利益を最大化しリスクを最小化します。 主な機能: トライアングルアービトラージ戦略： 3つの相関する通貨ペア間の価格差を活用 超高速レイテンシ分析： 市場が調整する前の微小な価格変動を検出 自動注文実行： 手動介入なしで即座に売買 スリッページ保護： 遅延による損失を回避するスマートな調整 統合リスク管理： ストップロス、テイクプロフィット、ポジション上限の設定可能 MetaTrader 4 および 5 に対応 どのブローカー・口座タイプでも使用可能 （ECN、STP、Standard）
Swift Gold MT5
Vadim Korolyuk
エキスパート
SwiftGold — because speed and precision make profit High-Volatility Gold Scalping Robot (MQL5) SwiftGold is an advanced automated trading robot developed for fast and aggressive scalping on the gold market (XAUUSD) in MetaTrader 5. Built for moments of high market volatility, SwiftGold seeks to capture maximum profit in the shortest time possible — without using grid strategies or Martingale systems. Stop loss is dynamic, depending on volatility.  Set file  in the " comments ". Key Features: Fu
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
インディケータ
SuperTrend Alert MT5で市場トレンドをマスターしましょう。この強力なインジケーターは、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引向けに正確なトレンド追従シグナルを提供するために設計されています。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でもその堅牢なトレンド検出能力で高く評価されており、信頼性の高いエントリーとエグジットを求めるトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、SuperTrendのシグナルをプライスアクションと組み合わせることで、トレンド方向を最大90%の精度で特定し、リアルタイムアラートを活用してトレンドの変化を捉えることで、取引タイミングが25-35%向上したと報告しています。主な利点には、高度なトレンド分析、カスタマイズ可能な設定によるパーソナライズされた戦略、チャートを常に監視せずに意思決定を向上させる軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 SuperTrend Alert MT5は、独自のアルゴリズ
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
インディケータ
取引の精度を高めるCandlestick Pattern Alert MT5インジケーターは、主要なキャンドルパターンを迅速に検出し、リアルタイムアラートを提供する強力なツールで、高確率のセットアップにトレーダーが対応できるようにします。1990年代にスティーブ・ニソンによって普及した日本キャンドルチャートの原則に基づくこのインジケーターは、ハンマー、ドージ、エンガルフィングなどのパターンで市場のセンチメントを解読する能力から、外汇、暗号、株式トレーダーに愛されています。手動分析を簡素化し、時間を節約し、精度を高め、機会の逸失を減らします—EURUSD、BTCUSD、XAUUSDなどのボラティル市場でトレンド反転や継続を活用しようとするスカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Candlestick Pattern Alert MT5は、即時パターン認識のためにチャートに緑（買い）と赤（売り）の矢印をオーバーレイし、クリアなテキストラベル（デフォルトサイズ7、オフセット20%）をカスタマイズ可能。14の主要パターンをサポート—ハンマー、インバースハンマー、ハンギングマ
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
ユーティリティ
グリッド取引戦略を最適化するために、Grid Trade Manager MT5を使用してください。これは、グリッド注文の配置と管理を自動化するための多用途の無料ユーティリティEAで, 2000年代に外汇コミュニティで普及したグリッド取引アプローチから派生し, レンジ条件での市場振動から利益を抽出する能力で人気です。MQL5やForex Factoryなどのプラットフォームで数千のトレーダーに採用され, 堅牢なリスクコントロールとカスタマイズで評価されるこのツールは, 外汇ペアや暗号通貨などのボラティル資産で優れ, ユーザーは動的グリッド調整を通じて収益性を向上させた報告—cost-averaging TP/SLやロット進展モードを通じてドローダウンを20-30%削減することが多いです。その人気は複雑なグリッドセットアップを簡素化し, 無制限グリッドに関連するリスクを軽減しながらハンズフリー操作を可能にする点にあり, martingaleスタイル戦略をテストする初心者やサイドウェイ市場でヘッジを微調整する専門家に理想的です。 Grid Trade Manager MT5は, ユーザー定
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
ユーティリティ
MT4 Local Trade Copier Pro は、MetaTrader 4向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT4またはMT5アカウントから同一PC上の複数のMT4またはMT5アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。 注 ：MT4 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： MT4 Local Trade Copier Pro MT5 詳細なドキュメントはこちら： 完全なユーザーガイドと入力設定 機能： 宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。 宛先アカウントでの
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Hedge Trade Manager MT5でヘッジ戦略を強化しましょう。この洗練されたエキスパートアドバイザー（EA）は、逆行する価格変動に対抗するためにヘッジ取引を自動化するように設計されており、2010年代にフォレックスブローカーが反対ポジションを許可することで利益を固定または不確実なトレンド中の損失を制限するヘッジ技術に根ざしています。MQL5やForex Factory、Redditのr/Forexなどのトレーディングフォーラムでその柔軟な設定と強固なリスク保護が評価されており、このEAはフォレックス主要ペア、インデックス、暗号通貨のようなボラティリティの高い市場でスキャルパーやスイングトレーダーに好まれています。ユーザーは、潜在的なドローダウンを管理可能なシナリオに変える能力を称賛し、ダイナミックなロット進行とエクイティベースの出口により全体のリスクを25-40%削減することが多く、回復戦略を試みる初心者ヘッジャーや、多EA設定を統合して多様なポートフォリオを構築する経験豊富なプロに最適です。 Hedge Trade Manager MT5は、取引が指定された損失距離（
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
ボリンジャーバンド戦略EA MT5 は、ボリンジャーバンドの反転条件に基づいて取引機会を捉えるために設計された自動取引ツールです。下バンド付近での強気反転（前のローソク足が下バンド以下で終わり、現在のローソク足が下バンド以上で終わり、赤から緑のローソク足に変化する場合）に買い取引を、上バンド付近での弱気反転（その逆の場合）に売り取引を実行します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟な出口ルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダウンロ
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
インディケータ
価格アクション取引を強化するHigher Highs and Lows MT4インジケーターは、フラクタル分析を活用して重要なスイングポイントを特定し、Higher Highs (HH)、Lower Highs (LH)、Lower Lows (LL)、Higher Lows (HL) などのトレンド定義パターンを識別し、市场方向の明確な洞察を提供します。1900年代初頭のダウ理論に根ざした価格アクションの基礎原則に基づき、現代取引でAl Brooksの "Trading Price Action" シリーズのような専門家により普及したこのインジケーターは、トレンド継続と反転を検出するトレーダーの必需品となっています。特に外汇、株式、暗号通貨トレーダー間で人気があり、上昇トレンド (HH/HL) または下降トレンド (LL/LH) を確認する能力により、ノイズをフィルタリングし、プルバック中のエントリータイミングを決め、偽ブレイクを避ける—ボラティルセッションでの精度を高め、感情的な決定を減らし、スカルピングからポジショントレーディングまでの戦略で全体的な収益性を向上させます。 Hig
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
Moving Average Strategy EA MT5 は、MetaTrader 5専用に設計された高度な自動取引ツールで、移動平均線のクロスオーバーを活用してトレンドの反転や潜在的なエントリーポイントを捉えます。このエキスパートアドバイザーは、トレーダーにカスタマイズ可能な設定を備えた多用途のソリューションを提供し、正確な取引実行と堅牢なリスク管理を保証します。広範にバックテストされたこのEAは、効率的なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、そして最小限のシステムリソース消費でスムーズな取引を実現します。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダ
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
取引の精度を高めるCandlestick Pattern Alert MT4インジケーターは、主要なキャンドルパターンを迅速に検出し、リアルタイムアラートを提供する強力なツールで、高確率のセットアップにトレーダーが行動できるようにします。1990年代にスティーブ・ニソンによって普及した日本キャンドルチャートの原則に基づくこのインジケーターは、ハンマー、ドージ、エンガルフィングなどのパターンで市場のセンチメントを解読する能力から、外汇、暗号、株式トレーダーに愛されています。手動分析を簡素化し、時間を節約し、精度を高め、機会の逸失を減らします—EURUSD、BTCUSD、XAUUSDなどのボラティル市場でトレンド反転や継続を活用するスカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Candlestick Pattern Alert MT4は、即時パターン認識のためにチャートに緑（買い）と赤（売り）の矢印を重ね、クリアなテキストラベル（デフォルトサイズ7、オフセット20%）をカスタマイズ可能。14の主要パターンをサポート—ハンマー、インバースハンマー、ハンギングマン、シューティング
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
インディケータ
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
取引戦略を向上させる Brilliant Reversal Indicator MT5 は、非パラメトリックカーネル回帰を活用した最先端のインジケーターで、スムーズで適応性の高いトレンド分析を提供します。Nadaraya-Watson推定器に着想を得たこのツールは、価格データにガウスカーネル平滑化を適用し、市場のボラティリティに適応するダイナミックなエンベロープを作成しますが、伝統的な移動平均の過度のラグはありません。TradingViewなどのプラットフォームで広く称賛され、世界中のトレーダーから反転の検出精度で評価されているNadaraya Watson Envelopeは、2022年以来人気急上昇で、Bollinger Bandsの優れた代替品です。非再描画モードはリアルタイムの信頼性のあるシグナルを保証し、再描画オプションは詳細分析のためのウルトラスムーズなビジュアルを提供します。 トレーダーは、Brilliant Reversal Indicatorをトレンドの強さ、オーバーバイ/オーバーソールド状態、潜在的な反転ポイントを驚くべき精度で強調する能力で愛しています。基礎的な価
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
インディケータ
SuperTrend Alert MT4で市場トレンドをマスターしましょう。この強力なインジケーターは、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引向けに正確なトレンド追従シグナルを提供するために設計されています。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でもその堅牢なトレンド検出能力で高く評価されており、信頼性の高いエントリーとエグジットを求めるトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、SuperTrendのシグナルをプライスアクションと組み合わせることで、トレンド方向を最大90%の精度で特定し、リアルタイムアラートを活用してトレンドの変化を捉えることで、取引タイミングが25-35%向上したと報告しています。主な利点には、高度なトレンド分析、カスタマイズ可能な設定によるパーソナライズされた戦略、チャートを常に監視せずに意思決定を向上させる軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 SuperTrend Alert MT4は、独自のアルゴリズ
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5で取引管理を最適化しましょう。この堅牢なエキスパートアドバイザー（EA）は、手動または他のEAによって開かれた取引のストップロスを自動調整するために設計されており、利益の保護とリスク管理を保証します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやMQL5フォーラムでの議論でもトレイリングストップとブレークイーブンレベルの管理における精度で注目されており、効率的に利益を確保しようとするトレーダーの間で人気のツールです。ユーザーは、トレンド中に利益を固定することで取引の収益性が20-30%向上し、多くの人が手動取引監視時間が40%削減されたと報告しています。主な利点には、ブレークイーブンとトレイリングストップの柔軟な設定、MT5の任意のシンボルとの互換性、スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの取引戦略を強化する軽量設計が含まれます。 Trailing Stop and Breakeven Manager MT5は、ユーザー
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
ユーティリティ
MT5 Local Trade Copier Pro は、MetaTrader 5向けに設計されたエキスパートアドバイザーで、ソースMT5アカウントから同一PC上の複数のMT5またはMT4アカウントに取引をコピーします。このユーティリティは、クライアントアカウントやポートフォリオに取引を複製するのに最適で、ロットサイズ、ストップロス/テイクプロフィット、逆コピーオプションなど、カスタマイズ可能なパラメータを備えています。市場ロジックに基づく取引実行を行わず、柔軟な同期を提供し、多様なトレーディングニーズに対応します。 注 ：MT5 Local Trade Copier Proのデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT4バージョンはこちらでダウンロードできます： MT5 Local Trade Copier Pro MT4 詳細なドキュメントはこちら： 完全なユーザーガイドと入力設定 機能： 宛先アカウントでのロットサイズのカスタマイズ、比例コピー対応（例：分数乗数：ソースロット0.2、乗数0.5、宛先ロット0.1）。 宛先アカウントでのストップロス
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Close Manager MT5で取引のクローズプロセスを効率化しましょう。この強力なエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 5上で手動または他のEAによって開かれた取引の出口を自動化するように設計されており、トレーダーに出口戦略の精密な制御を提供します。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexで多様でカスタマイズ可能なクローズ基準が高く評価されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの間で人気があります。ユーザーは、手動取引管理時間が30〜50％削減され、リスク管理が向上したと報告しており、多くの人が規律ある出口ルールに従うことで収益性が向上したと指摘しています。Close Manager MT5は、継続的なモニタリングなしでリスク管理と出口効率を最適化しようとするトレーダーに最適で、初心者から経験豊富なトレーダーまで多様な取引戦略をサポートします。 Close Manager MT5は、利益/損失金額（PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOU
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
インディケータ
Consecutive Candle Indicator MT5でトレンド発見の能力を高めましょう。このダイナミックなツールは、連続する強気または弱気キャンドルの連鎖を特定し、外国為替、株式、暗号通貨、商品市場でのトレンド確認や潜在的な反転のためのタイムリーなアラートを提供します。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどの取引コミュニティで高く評価され、InvestopediaやTradingViewの議論でもそのモメンタム分析を簡素化する能力が称賛されており、ボラティルな市場で明確なシグナルを求めるトレーダーのお気に入りです。ユーザーは、より高いキャンドル数（例：3～5本の連続キャンドル）を使用した場合、持続的なトレンドの検出精度が最大80%に達し、早すぎるエントリーを避け、確認されたモメンタムの変化に焦点を当てることで取引タイミングが15～25%向上したと報告しています。利点には、トレンドの強さの正確な特定、ハンズフリー監視のためのカスタマイズ可能なアラート、追加のツールを必要としないスケルピング、デイトレード、スイングトレーダーの意思決定を強化するユーザーフレ
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Day and Week Separator MT4で取引分析を効率化しましょう。カスタマイズ可能な日次および週次の分離線をプロットする直感的なツールで、ブローカーのタイムゾーンの違いに直面するトレーダーにとって最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどの取引コミュニティでそのシンプルさと効果が高く評価されており、InvestopediaやTradingViewなどのプラットフォームでの議論で強調されている、チャートの時間枠をローカルまたは市場特有の時間に合わせるという一般的な課題に対応します。トレーダーはそのチャートの明確さを向上させる能力を称賛し、セッションベースの分析が改善され、取引セッションを明確にマークすることで取引計画が最大20%向上したと報告しています。特に、大きなタイムゾーンのずれがある地域（例：ヨーロッパのブローカーを使うアジア太平洋地域のトレーダー）に有効です。利点には、日次および週次の市場移行の正確な視覚化、ローカルまたは戦略的な時間に合わせたカスタマイズ可能な時間オフセット、あらゆる取引セットアップにシームレスに統合される軽量設計が含
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Account Trailing Stop Manager MT5でポートフォリオのリスク管理を強化しましょう。この強力なエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 5上でアカウント全体または特定のマジックナンバーの取引の総利益を自動的に追跡し、トレイリングストップのように管理し、現在の利益が最後のピーク利益を下回った場合にすべての取引をクローズするように設計されています。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexでそのダイナミックな利益ロックメカニズムが称賛されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの間で人気があります。ユーザーは、好ましいトレンド中に利益を確保することで利益保持率が20〜35％向上し、多くの人が手動モニタリング時間が40％削減されたと報告しています。自動化されたリスク管理を求める初心者トレーダーや、複数の戦略ポートフォリオを管理するプロフェッショナルに最適で、このEAは多様な取引スタイルで規律ある利益保護を保証します。 Account Trail
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
エキスパート
Multi Indicator Strategy EA MT4は、MetaTrader 4向けの高度な取引ツールで、ADX、ボリンジャーバンド、CCI、MACD、移動平均、RSI、ストキャスティクス、Awesome Oscillator、RVIの9つのテクニカルインジケーターを使用して、取引のエントリーとエグジットを自動化します。複数のエントリー/エグジット戦略とAND/OR/NA組み合わせモードを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、トレーダーに比類のない柔軟性を提供します。広範なバックテスト済みで、正確なシグナル生成、堅牢なリスク管理、低リソース使用によるスムーズな実行を保証します。 MT5バージョンはこちらからダウンロードできます： Multi Indicator Strategy EA MT5 詳細なドキュメントについては： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル 主要機能の概要： ADX、ボリンジャーバンド、CCI、MACD、移動平均、RSI、ストキャスティクス、Awesome Oscillator、RVI用のカスタマイズ
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
インディケータ
Pip Movement Alert MT4で市場のモメンタムを先取りしましょう。この多通貨対応の汎用インジケーターは、複数のシンボルにおける正確なピップの動きを追跡し、トレーダーにアラートを提供するために設計されており、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引に最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でも急激な市場変動を検出する能力で注目されており、価格の急激な変動を活用しようとするトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、ピップベースの重要な動き（例：10ピップ単位）を最大95%の信頼性で特定し、リアルタイムアラートを活用してボラティリティの急上昇を捉えることで、取引タイミングが20-30%改善したと報告しています。主な利点には、多通貨モニタリング、カスタマイズ可能なピップ閾値、チャートを常に分析せずに追跡を簡素化する軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Pip Movement Alert MT4は、ユーザー定義の
FREE
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
インディケータ
GG TrendBar Indicator MT5   で取引の精度を高めましょう。このマルチタイムフレームの強力なツールは、ADXとパラボリックSARを活用して、最大9つのタイムフレームにわたる統合されたトレンドシグナルを提供します。2010年代初頭にForex FactoryやMQL5などのプラットフォームで人気を博した高度なトレンド分析コンセプトから生まれたこのインジケーターは、選択したタイムフレーム間でのアライメントを要求することでノイズをフィルタリングする能力で支持を集め、ボラティリティの高い市場で単一タイムフレームのインジケーターをしばしば上回ります。非再描画でカスタマイズ可能なこのインジケーターは、カラーアイコンでトレンド方向を視覚化し、チャートを頻繁に切り替えることなく確認されたモメンタムを求めるトレーダーの定番となっています。 トレーダーは、GG TrendBarを上昇トレンドには緑、下降トレンドには赤、フラットな状態には黄色で、トレンドの強さ、潜在的な反転、アライメントの機会を強調するそのスキルで高く評価しています。ADXの+DI/-DIとPSARのポジショニングを
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
ユーティリティ
Ultimate Trade Panel MT4 は、MetaTrader 4向けに設計された強力なエキスパートアドバイザーで、MQL4プラットフォーム上でのトレーダーの効率を向上させ、取引活動を合理化します。このツールは使いやすい機能で日々の取引タスクを簡素化し、特定の取引ロジックに依存せずに取引管理の信頼できるパートナーとして機能します。競争優位性を求めるトレーダーのために開発され、自動化とリスク管理ツールを提供して取引体験を最適化します。 注 ：Ultimate Trade Panel MT4のデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： Ultimate Trade Panel MT5 MT4のフルバージョンはこちらでダウンロードできます： Ultimate Trade Panel MT4 詳細なドキュメントはこちら： 設定と入力ガイド 機能： インジケーターマネージャー：入力で指定されたテンプレートに基づいてインジケーターをロードし、ツールバーからインジケーターを変更する手間を省き、迅速な意思決定を
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
インディケータ
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
インディケータ
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
STM Trade Panel MT4で取引を簡素化しましょう。このユーザーフレンドリーなエキスパートアドバイザー（EA）は、MetaTrader 4での取引実行と管理を効率化するために設計されており、ワンクリックでの注文配置とカスタマイズ可能な利益および損失閾値に基づく自動取引クローズを提供します。MQL5、Forex Factory、Redditのr/Forexで直感的なインターフェースと効率的な取引管理により高く評価されており、このEAは外国為替、指数、暗号通貨などのボラティリティの高い市場でスキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーの主要なツールです。ユーザーは、取引実行時間が40〜60％削減され、リスク管理が改善されたと報告しており、多くの人が迅速な設定と利益ロック機能を持つシンプルなパネルを称賛しています。使いやすさを求める初心者トレーダーや複数の取引を管理するプロフェッショナルに最適なSTM Trade Panel MT4は、さまざまな取引戦略において効率と規律を向上させます。 STM Trade Panel MT4は、ワンクリックの購入/売却ボタン（ButtonB
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
インディケータ
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
インディケータ
Angle of Moving Average MT4   で取引の意思決定を向上させましょう。この革新的なインジケーターは、移動平均の傾きを定量化し、トレンドの方向と勢いについて明確な洞察を提供します。指定されたバー数にわたる移動平均の角度傾斜を測定する原理に基づくこのツールは、2010年頃のトレーディングコミュニティでの概念化以来、テクニカル分析の柱となっています。Forex Factoryなどのフォーラムで広く議論され、市場ダイナミクスの直接的な視覚化で称賛されているAngle of Moving Averageは、複雑なオシレーターに代わる堅牢な代替品として、過剰に複雑な公式のノイズなしに強気または弱気のバイアスを直接測定します。 トレーダーは、Angle of Moving Averageを、トレンドの強さ、潜在的な反転、最適なエントリー/エグジットポイントを直感的なヒストグラム表示—上昇モメンタムは緑、下落シフトは赤—で示す卓越した能力で高く評価しています。現在の移動平均とNバー前の値との角度を計算することで、市場が加速している（大きなヒストグラム）か平坦化している（小さ
フィルタ:
Goldex66
354
Goldex66 2025.11.03 18:48 
 

The developer is VERY helpful and genuinely interested in making sure his product works correctly. There are very few companies like this!! I highly recommend them with all my respect!

Georgios Polyhronopoulos
155
Georgios Polyhronopoulos 2025.10.31 20:02 
 

I have used Supertrend for years as a discretionary trader. this This is my first week with this EA and it is a bargain for the price and the support has been great as I am new to mt5 and EA's....highly recomended

Hoang Tran
23
Hoang Tran 2025.10.25 15:08 
 

I have been testing this EA for a week and I could say that this product for me is unexpected good. I have nothing to complain. It run smoothly, many side options to choose regarding to your different strategies... The author is really nice, quickly respond, 10 out of 10!

Biswarup Banerjee
39468
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2025.10.25 15:12
Thank you so much for humble feedback
andrea31164
40
andrea31164 2025.09.25 14:31 
 

EA molto completo ed ottimo da utilizzare il venditore molto affidabile e molto sollecito e veloce nel rispondere per eventuali chiarimenti, CONSIGLIATO a pieni voti .

Biswarup Banerjee
39468
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2025.09.25 14:46
Thank you so much for your feedback
Jpsaly
65
Jpsaly 2025.06.06 12:26 
 

Je viens d’acheter le bot et sincèrement je remercie le développeur qui m’assiste pour la programmation du setup . Ce bot est très complet et correspond ce à quoi je souhaitais . Il est bascktestable sans soucis . Je le teste en premier sur le XAU et ensuite sur le BTC . Je ferais un retour dès les premières résultats . Bon achat 🙏

Pavel Sebastian Dobroucky
272
Pavel Sebastian Dobroucky 2025.05.12 12:20 
 

I was looking everywhere for a "top" EA/indicator for "SuperTrend" in MT5. I've tested almost everything. This one is really the best! From an experienced developer, described in detail including illustrative videos, fast communication on questions, the EA has intuitive settings options including trading sessions and filters. It is quickly back-tested and optimized and the results are excellent. For the price mentioned, it's "free" :-) I highly recommend it to everyone. It doesn't guarantee profit, but if you "play around" with it according to your brokers, platforms, underlying assets, trading sessions and set Imputs correctly, it's the basis for consistent profit without emotional worries.

Biswarup Banerjee
39468
開発者からの返信 Biswarup Banerjee 2025.05.12 13:25
Thank you so much for your review. I am really glad that it helped you.
レビューに返信