Supertrend Strategy EA MT5

5

SuperTrend Strategy EA MT5 è uno strumento avanzato progettato esclusivamente per MetaTrader 5, che semplifica le attività di trading sfruttando l’indicatore SuperTrend per automatizzare le entrate delle operazioni basate su segnali di acquisto o vendita. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di zone chiave, offrendo versatilità nella gestione delle operazioni. Ampiamente testato, offre metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e una gestione avanzata del rischio, consumando risorse di sistema minime per un’esecuzione efficiente delle operazioni.

Il sistema include filtri di giorno/ora per il controllo delle sessioni e supporta test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Un cruscotto in tempo reale mostra le operazioni aperte, il capitale del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di input intuitivi semplificano la configurazione. La documentazione dettagliata è fornita per tutte le impostazioni.

Per la documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali | Guida alle Impostazioni degli Indicatori | Backtest e File di Configurazione

Puoi scaricare la versione MT4 qui: SuperTrend Strategy EA MT4

Caratteristiche principali:

  • Sistema di trading basato su SuperTrend con parametri personalizzabili (periodo, moltiplicatore)
  • Supporta più timeframe per un trading flessibile
  • Opzioni multiple di gestione del rischio: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stop
  • Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione contro i drawdown
  • Filtri di tempo/giorno per sessioni di trading controllate
  • Cruscotto di monitoraggio in tempo reale
  • Notifiche tramite pop-up, e-mail e push
  • Compatibile con MQL5 VPS per operazioni 24/7

Nota: Il SuperTrend Strategy EA MT5 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano strategie basate su SuperTrend, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia user-friendly. È progettato per eseguire operazioni basate su strategie configurate, ma non garantisce profitti.

Consiglio importante:
Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. Aspettati normali fluttuazioni di mercato:

  • Testa sempre prima su un conto demo
  • Inizia con un rischio basso (0,5-1% per operazione)
  • Usa solo il capitale che puoi permetterti di perdere
  • Aggiornamenti regolari e file di configurazione ottimizzati vengono rilasciati trimestralmente. Per le ultime raccomandazioni, consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


Recensioni 3
andrea31164
40
andrea31164 2025.09.25 14:31 
 

EA molto completo ed ottimo da utilizzare il venditore molto affidabile e molto sollecito e veloce nel rispondere per eventuali chiarimenti, CONSIGLIATO a pieni voti .

Jpsaly
40
Jpsaly 2025.06.06 12:26 
 

Je viens d’acheter le bot et sincèrement je remercie le développeur qui m’assiste pour la programmation du setup . Ce bot est très complet et correspond ce à quoi je souhaitais . Il est bascktestable sans soucis . Je le teste en premier sur le XAU et ensuite sur le BTC . Je ferais un retour dès les premières résultats . Bon achat 🙏

Pavel Sebastian Dobroucky
252
Pavel Sebastian Dobroucky 2025.05.12 12:20 
 

I was looking everywhere for a "top" EA/indicator for "SuperTrend" in MT5. I've tested almost everything. This one is really the best! From an experienced developer, described in detail including illustrative videos, fast communication on questions, the EA has intuitive settings options including trading sessions and filters. It is quickly back-tested and optimized and the results are excellent. For the price mentioned, it's "free" :-) I highly recommend it to everyone. It doesn't guarantee profit, but if you "play around" with it according to your brokers, platforms, underlying assets, trading sessions and set Imputs correctly, it's the basis for consistent profit without emotional worries.

