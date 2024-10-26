Supertrend Strategy EA MT5

5

SuperTrend Strategy EA MT5 es una herramienta avanzada diseñada exclusivamente para MetaTrader 5, que simplifica las actividades de trading al aprovechar el indicador SuperTrend para automatizar las entradas de operaciones basadas en señales de compra o venta. El EA soporta configuraciones de trading inverso dentro de zonas clave, ofreciendo versatilidad en la gestión de operaciones. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada precisos, reglas de salida flexibles y una gestión de riesgos avanzada, consumiendo recursos mínimos del sistema para una ejecución eficiente de operaciones.

El sistema incluye filtros de día/hora para el control de sesiones y soporta pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y las métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos simplifican la configuración. Se proporciona documentación detallada para todas las configuraciones.

Para documentación detallada: Guía de Configuración General | Guía de Configuración de Indicadores | Backtests y Archivos de Configuración

Puedes descargar la versión para MT4 aquí: SuperTrend Strategy EA MT4

Características clave:

  • Sistema de trading basado en SuperTrend con parámetros personalizables (período, multiplicador)
  • Soporta múltiples marcos temporales para un trading flexible
  • Múltiples opciones de gestión de riesgos: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gestión avanzada de tamaño de posición y protección contra drawdowns
  • Filtros de tiempo/día para sesiones de trading controladas
  • Panel de monitoreo en tiempo real
  • Notificaciones por ventanas emergentes, correo electrónico y push
  • Compatible con MQL5 VPS para operar 24/7

Nota: El SuperTrend Strategy EA MT5 es una herramienta esencial para traders que utilizan estrategias basadas en SuperTrend, ofreciendo información accionable y una interfaz fácil de usar. Está diseñado para ejecutar operaciones basadas en estrategias configuradas, pero no garantiza beneficios.

Consejo importante:
Esta es una herramienta de trading profesional, no un sistema de beneficios garantizados. Espere fluctuaciones normales del mercado:

  • Siempre pruebe primero en una cuenta demo
  • Comience con un riesgo bajo (0.5-1% por operación)
  • Use solo el capital que pueda permitirse perder
  • Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados trimestralmente. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación arriba.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

¿Interesado en una prueba gratuita de 7 días? Contáctame a través de mi sección de perfil.


Comentarios 6
Goldex66
349
Goldex66 2025.11.03 18:48 
 

The developer is VERY helpful and genuinely interested in making sure his product works correctly. There are very few companies like this!! I highly recommend them with all my respect!

Georgios Polyhronopoulos
155
Georgios Polyhronopoulos 2025.10.31 20:02 
 

I have used Supertrend for years as a discretionary trader. this This is my first week with this EA and it is a bargain for the price and the support has been great as I am new to mt5 and EA's....highly recomended

Hoang Tran
23
Hoang Tran 2025.10.25 15:08 
 

I have been testing this EA for a week and I could say that this product for me is unexpected good. I have nothing to complain. It run smoothly, many side options to choose regarding to your different strategies... The author is really nice, quickly respond, 10 out of 10!

