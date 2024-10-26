Supertrend Strategy EA MT5

5

SuperTrend Strategy EA MT5 é uma ferramenta avançada projetada exclusivamente para MetaTrader 5, simplificando as atividades de trading ao utilizar o indicador SuperTrend para automatizar entradas de negociações com base em sinais de compra ou venda. O EA suporta configurações de trading reverso dentro de zonas-chave, oferecendo versatilidade na gestão de negociações. Extensivamente testado, ele proporciona métodos de entrada precisos, regras de saída flexíveis e gerenciamento de risco avançado, consumindo recursos mínimos do sistema para uma execução eficiente de negociações.

O sistema inclui filtros de dia/hora para controle de sessões e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe negociações abertas, patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos simplificam a configuração. Documentação detalhada é fornecida para todas as configurações.

Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais | Guia de Configurações de Indicadores | Backtests e Arquivos de Configuração

Você pode baixar a versão para MT4 aqui: SuperTrend Strategy EA MT4

Principais recursos:

  • Sistema de trading baseado no SuperTrend com parâmetros personalizáveis (período, multiplicador)
  • Suporta múltiplos períodos de tempo para trading flexível
  • Múltiplas opções de gerenciamento de risco: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gerenciamento avançado de tamanho de posição e proteção contra drawdowns
  • Filtros de tempo/dia para sessões de trading controladas
  • Painel de monitoramento em tempo real
  • Notificações por pop-ups, e-mail e push
  • Compatível com MQL5 VPS para operação 24/7

Nota: O SuperTrend Strategy EA MT5 é uma ferramenta indispensável para traders que utilizam estratégias baseadas no SuperTrend, oferecendo insights acionáveis e uma interface amigável. Ele é projetado para executar negociações com base em estratégias configuradas, mas não garante lucros.

Conselho importante:
Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. Espere flutuações normais do mercado:

  • Sempre teste primeiro em uma conta demo
  • Comece com baixo risco (0,5-1% por negociação)
  • Use apenas o capital que você pode se permitir perder
  • Atualizações regulares e arquivos de configuração otimizados são lançados trimestralmente. Para as últimas recomendações, consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.


Comentários 6
Goldex66
354
Goldex66 2025.11.03 18:48 
 

The developer is VERY helpful and genuinely interested in making sure his product works correctly. There are very few companies like this!! I highly recommend them with all my respect!

Georgios Polyhronopoulos
155
Georgios Polyhronopoulos 2025.10.31 20:02 
 

I have used Supertrend for years as a discretionary trader. this This is my first week with this EA and it is a bargain for the price and the support has been great as I am new to mt5 and EA's....highly recomended

Hoang Tran
23
Hoang Tran 2025.10.25 15:08 
 

I have been testing this EA for a week and I could say that this product for me is unexpected good. I have nothing to complain. It run smoothly, many side options to choose regarding to your different strategies... The author is really nice, quickly respond, 10 out of 10!

