SuperTrend Strategy EA MT5 是一款专为MetaTrader 5设计的先进工具，通过利用SuperTrend指标的强大功能，自动化基于买入或卖出信号的交易进场，简化交易活动。该EA支持在关键区域内的反向交易设置，提供灵活的交易管理方式。经过广泛回测，它提供精确的进场方法、灵活的出场规则和高级风险管理，占用最少的系统资源以实现高效的交易执行。

该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。

有关详细文档：常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件

您可以在这里下载MT4版本：SuperTrend Strategy EA MT4

主要功能：

SuperTrend交易系统，参数（周期、乘数）完全可定制

支持多个时间框架，交易灵活

多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损

高级仓位规模管理和回撤保护

时间/日期过滤器，控制交易时段

实时监控仪表板

弹出窗口、电子邮件和推送通知

与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行

注意：SuperTrend Strategy EA MT5 是使用SuperTrend策略的交易者的必备工具，提供可操作的洞察和用户友好的界面。它旨在根据配置的策略执行交易，但不保证盈利。

重要建议：

这是一个专业的交易工具，不是保证盈利的系统。请预期正常的市场波动：

首先在模拟账户中进行测试

以小风险开始（每笔交易0.5-1%）

仅使用您能承受损失的资金

每季度发布定期更新和优化的设置文件。有关最新建议，请查看上述文档部分的MQL5博客。

