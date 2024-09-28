The Infinity EA MT5

ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji

Infinity EA, GBPUSD, XAUUSD ve AUDCAD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli, karlı bir scalping stratejisi kullanır.

7000'den fazla üyeden oluşan MQL5 topluluğumuza katılarak diğer yatırımcılarla bağlantı kurun. En son ürün güncellemeleri, ipuçları ve özel içeriklerle güncel kalın.

Infinity EA nasıl kurulur

Özellikler



Infinity EA, yapay zeka destekli bir scalping stratejisinden yararlanıyor.

EA, gerçek zamanlı veri analizi için ChatGPT-4 Turbo ile entegre edilmiştir.

Infinity EA, makine öğrenimini kullanarak piyasa verilerinden sürekli olarak öğrenir.

Infinity EA'nın merkezinde risk yönetimi yer alır ve sermayeyi koruyan ve kârı kilitleyen sabit Stop Loss ve Take Profit ayarları gibi özellikler bulunur.

EA ayrıca yüksek kaliteli işlem girişlerini belirlemek için gelişmiş mum çubuğu analizi de yürütür.

Infinity EA, özel sektör şirketleriyle tam uyumludur.

Promosyon Fiyatı: 5 satın alıma kadar 599 $ | Sonraki Fiyat: 799 $ | Son Fiyat: 2999 $

Öneriler



Başlangıç Sermayesi: 700$.

Zaman Aralığı: Herhangi biri.

Önerilen Döviz Çiftleri: XAUUSD (Altın), GBPUSD ve AUDCAD.

Aracı Kurumlar: Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets gibi düşük spreadlere sahip önerilen aracı kurumlar.

VPS: Kesintisiz ticaret için VPS kullanımı önerilir.

Ayarlar: Kullanım kolaylığı için önceden optimize edilmiştir; ek kurulum gerekmez. Sadece takın ve çalıştırın.

Geliştirici Hakkında



Forex ve altın ticaretinde on yılı aşkın deneyimimle, kariyerimi her seviyedeki yatırımcı için ticaret sürecini otomatikleştiren uzman danışmanlar geliştirmeye adadım. Amacım, verimli, güvenli ve sürekli olarak karlı ticaret çözümleri yaratmaktır.

Risk Uyarısı - Forex piyasasında işlem yapmak önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Infinity EA'nın geçmiş performansı gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. İlgili riskleri tam olarak anladığınızdan ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yaptığınızdan emin olun.