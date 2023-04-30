Balanced Martingale

Balance Martingale MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış, basit ancak etkili bir martingale ve ters martingale stratejisi kullanarak işlemleri yöneten bir Uzman Danışman’dır. Bu araç, kazanç ve kayıp serilerine göre lot büyüklüğünü ayarlar; ardışık kazançlar sırasında kazanç çarpanıyla, kayıplar sırasında ise kayıp çarpanıyla çarpar. Kazanç döngüsünden kayıp döngüsüne veya tam tersi geçiş yapıldığında lot büyüklüğü varsayılan değere sıfırlanır, riski en aza indirir ve kayıp serileri sırasında alım/satım emir türlerini değiştirerek (örneğin, kaybeden bir alım işleminden sonra bir satım işlemi) toparlanmayı optimize eder.

Özellikler:

Martingale Stratejisi: Kayıp serisi sırasında lot büyüklüğünü kayıp çarpanıyla çarparak kayıpları telafi eder.

Ters Martingale Stratejisi: Kazanç serisi sırasında lot büyüklüğünü kazanç çarpanıyla çarparak kârı maksimize eder.

Lot Büyüklüğü Sıfırlama: Kazanç döngüsünden kayıp döngüsüne veya tam tersi geçiş yapıldığında lot büyüklüğünü varsayılan değere sıfırlar, riski en aza indirir.

Emir Türü Değişimi: Kayıp serileri sırasında alım ve satım emirleri arasında geçiş yapar (örneğin, kaybeden bir alım işleminden sonra bir satım işlemi).

Zaman Filtresi: Piyasa koşullarına uyum sağlamak için belirli zaman dilimlerinde ticareti kısıtlar.

Gün Filtresi: Stratejik yürütme için belirli günlerde ticareti sınırlandırır.

Hareketli Ortalama Filtresi: İşlem yönetimini iyileştirmek için hareketli ortalama kriterlerini kullanır.

Yalnızca Alım/Yalnızca Satım/Her İkisi Modları: Yalnızca alımları, yalnızca satışları veya her iki işlem türünü yönetecek şekilde yapılandırılabilir.

İşlem Yürütme Örneği:

İşlem Tarih Tür ID Lot Büyüklüğü Giriş Fiyatı Stop Loss Take Profit Kâr Bakiye 1 2020.01.02 Satış 1 0.01 1.12132 1.12752 1.11512 0.00 10000.00 2 2020.01.03 T/P 1 0.01 1.11512 1.12752 1.11512 6.20 10006.20 3 2020.01.03 Satış 2 0.01 1.11400 1.12020 1.10780 0.00 10006.20 4 2020.01.06 S/L 2 0.01 1.12020 1.12020 1.10780 -6.20 10000.00 5 2020.01.06 Alım 3 0.03 1.12049 1.11429 1.12669 0.00 10000.00 6 2020.01.07 S/L 3 0.03 1.11429 1.11429 1.12669 -18.60 9981.40 7 2020.01.07 Satış 4 0.08 1.11416 1.12036 1.10796 0.00 9981.40 8 2020.01.20 T/P 4 0.08 1.10796 1.12036 1.10796 49.60 10031.00 9 2020.01.20 Satış 5 0.01 1.10826 1.11446 1.10206 0.00 10031.00 10 2020.01.27 T/P 5 0.01 1.10206 1.11446 1.10206 6.20 10037.20 11 2020.01.27 Satış 6 0.01 1.10209 1.10829 1.09589 0.00 10037.20 12 2020.01.31 S/L 6 0.01 1.10829 1.10829 1.09589 -6.20 10031.00 13 2020.01.31 Alım 7 0.03 1.10822 1.10202 1.11442 0.00 10031.00 14 2020.02.05 S/L 7 0.03 1.10202 1.10202 1.11442 -18.60 10012.40 15 2020.02.05 Satış 8 0.08 1.10192 1.10812 1.09572 0.00 10012.40

Not: Balance Martingale MT4, başarısının anahtarı olarak stratejik bir varsayılan lot büyüklüğüne dayanır ve bu, martingale ve ters martingale döngülerinin etkinliğini belirler. Kayıp serileri sırasında EA, alım ve satım emirleri arasında geçiş yapar (örneğin, kaybeden bir alım işleminden sonra bir satım işlemi) toparlanma potansiyelini artırır. Çarpanlar, filtreler ve risk ayarlarının doğru yapılandırılması, risk toleransınız ve işlem hedeflerinizle uyumlu olmak için kritik öneme sahiptir.

Önemli Tavsiye:

Bu, profesyonel bir işlem yönetim aracıdır, kâr garantisi veren bir sistem değildir. Martingale stratejisi, kayıp serileri sırasında lot büyüklüğünün artması nedeniyle önemli riskler taşır. İşlem ihtiyaçlarınıza uygun şekilde doğru yapılandırıldığından emin olun:

Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin.

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş konfigürasyonlar periyodik olarak yayınlanır. En son öneriler ve ayar dosyaları için yukarıdaki MQL5 Blog linklerini kontrol edin.

