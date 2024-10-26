Supertrend Strategy EA MT5

5

SuperTrend Strategy EA MT5 — это продвинутый инструмент, разработанный исключительно для MetaTrader 5, упрощающий торговлю за счет использования индикатора SuperTrend для автоматизации входов в сделки на основе сигналов покупки или продажи. EA поддерживает обратные торговые установки в ключевых зонах, предлагая универсальный подход к управлению сделками. Тщательно протестированный, он обеспечивает точные методы входа, гибкие правила выхода и продвинутое управление рисками, потребляя минимум системных ресурсов для эффективного исполнения сделок.

Система включает фильтры по дням/времени для контроля сессий и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Панель мониторинга в реальном времени отображает открытые сделки, баланс счета и метрики системы, а интуитивно понятные меню ввода упрощают настройку. Подробная документация предоставляется для всех настроек.

Для подробной документации: Общее руководство по настройкам | Руководство по настройкам индикаторов | Бэктесты и файлы настроек

Вы можете скачать версию для MT4 здесь: SuperTrend Strategy EA MT4

Основные функции:

  • Торговая система на основе SuperTrend с настраиваемыми параметрами (период, множитель)
  • Поддержка нескольких таймфреймов для гибкой торговли
  • Множественные опции управления рисками: Stop-Loss, Take-Profit, трейлинг-стопы
  • Расширенное управление размерами позиций и защита от просадок
  • Фильтры по времени/дням для контроля торговых сессий
  • Панель мониторинга в реальном времени
  • Всплывающие окна, email и push-уведомления
  • Совместимость с MQL5 VPS для работы 24/7

Примечание: SuperTrend Strategy EA MT5 — это незаменимый инструмент для трейдеров, использующих стратегии на основе SuperTrend, предоставляющий действенные идеи и удобный интерфейс. Он предназначен для выполнения сделок на основе настроенных стратегий, но не гарантирует прибыль.

Важный совет:
Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Ожидайте нормальных рыночных колебаний:

  • Всегда тестируйте на демо-счете сначала
  • Начинайте с малого риска (0,5-1% на сделку)
  • Используйте только капитал, который можете позволить себе потерять
  • Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек выпускаются ежеквартально. Для последних рекомендаций проверяйте блог MQL5 в разделе документации выше.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

                                                                                           

Отзывы 6
Goldex66
349
Goldex66 2025.11.03 18:48 
 

The developer is VERY helpful and genuinely interested in making sure his product works correctly. There are very few companies like this!! I highly recommend them with all my respect!

Georgios Polyhronopoulos
155
Georgios Polyhronopoulos 2025.10.31 20:02 
 

I have used Supertrend for years as a discretionary trader. this This is my first week with this EA and it is a bargain for the price and the support has been great as I am new to mt5 and EA's....highly recomended

Hoang Tran
23
Hoang Tran 2025.10.25 15:08 
 

I have been testing this EA for a week and I could say that this product for me is unexpected good. I have nothing to complain. It run smoothly, many side options to choose regarding to your different strategies... The author is really nice, quickly respond, 10 out of 10!

Biswarup Banerjee
39242
Ответ разработчика Biswarup Banerjee 2025.10.25 15:12
Thank you so much for humble feedback
Biswarup Banerjee
39242
Ответ разработчика Biswarup Banerjee 2025.05.12 13:25
Thank you so much for your review. I am really glad that it helped you.
Ответ на отзыв