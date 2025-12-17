GOLD için Momentum Trend Expert Advisor

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe Sürüm)

1️⃣ Genel Bakış

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch,

düşük işlem sıklığına sahip ve yüksek risk/ödül oranı (High RR) sunan,

yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş bir otomatik işlem sistemidir.

Bu EA scalping veya yüksek frekanslı işlem amacıyla tasarlanmamıştır.

İşlemler üst zaman dilimindeki trend ile alt zaman dilimindeki momentum kırılımı yalnızca kapanmış mumlarda aynı anda gerçekleştiğinde açılır; böylece piyasa gürültüsü etkin şekilde filtrelenir.

2️⃣ Stratejinin Temel Mantığı

🔹 Trend Tespiti (Üst Zaman Dilimi)

H1 üzerinde EMA 50

İşlemler yalnızca EMA’ya göre trend yönünde açılır

Trend gücü ATR tabanlı mesafe hesaplaması (Trend Score) ile ölçülür

Sadece minimum Trend Score sağlandığında işlem yapılır

🔹 Giriş Tetikleyicisi (Alt Zaman Dilimi)

M5 – yalnızca kapanmış mumlar

Momentum göstergesi ortalamasının üzerine çıkar

Mum gövdesi oranı için minimum şart

Son tepe/dip seviyelerinin kırılması

İsteğe bağlı hacim artışı filtresi

👉 Tüm koşullar repaint olmadan (No Repaint) değerlendirilir.

3️⃣ Giriş ve Çıkış Kuralları

▶ Giriş Kuralları

Her mum için yalnızca bir giriş değerlendirmesi

Aynı anda en fazla bir açık pozisyon

Spread belirlenen sınırı aşarsa işlem yapılmaz

▶ Stop Loss / Take Profit

Stop Loss (SL): ATR × 2.0

Take Profit (TP): Risk/Ödül oranı Varsayılan değer: RR 6.3

Zararlar sınırlı, kârlar mümkün olduğunca uzun tutulur

4️⃣ İşlem Sıklığı ve Strateji Özellikleri (Önemli)

Düşük işlem sıklığı Yıllık yaklaşık 60–80 işlem

Arka arkaya kayıplar yaşanabilir

Kârın büyük kısmı az sayıdaki güçlü trend hareketinden elde edilir

⚠️ Bu EA yüksek kazanma oranı hedeflemez.

⚠️ Kullanıcı drawdown ve kayıp serilerine dayanıklı olmalıdır.

5️⃣ Önerilen İşlem Ortamı

Kriter Öneri Enstrüman GOLD (XAUUSD) Hesap Türü ECN / düşük spread Minimum Sermaye $1.000 veya üzeri Lot 0.01 (sabit) Kaldıraç 1:200 veya üzeri İşlem Stili Uzun vadeli

6️⃣ Parametre Açıklamaları

▶ General

InpSymbol : işlem sembolü (varsayılan GOLD)

InpLots : sabit lot büyüklüğü

InpMagic : benzersiz Magic Number

InpMaxSpread : izin verilen maksimum spread

InpMaxPositions: maksimum açık pozisyon sayısı

▶ Timeframes

TrendTF : trend zaman dilimi (H1)

TriggerTF: giriş zaman dilimi (M5)

▶ Trend

InpEmaPeriod : EMA periyodu (50)

InpTrendScoreMin : minimum trend puanı

InpTrendScoreCap: trend puanı üst sınırı

▶ Momentum / Volume

Momentum ortalama periyodu

Mum gövdesi oranı

Hacim filtresi aç/kapa

▶ Risk

InpAtrMult : Stop Loss için ATR çarpanı

InpRR: risk/ödül oranı

7️⃣ Backtest Özeti (Referans)

Test süresi: yaklaşık 5 yıl

Toplam işlem sayısı: 300+

Profit Factor: 1.4+

Maksimum Drawdown: yaklaşık %25–30

Bakiye eğrisi: uzun vadede istikrarlı yükseliş

📌 Sonuçlar curve fitting olmadan uzun vadeli yapısal doğrulamaya dayanmaktadır.

8️⃣ Risk Uyarısı (Zorunlu)

⚠️ Arka arkaya kayıplar yaşanabilir.

⚠️ Yalnızca yüksek kazanma oranı arayan kullanıcılar için uygun değildir.

⚠️ Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test ediniz.

⚠️ Sonuçlar broker, spread ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

9️⃣ Kimler İçin Uygun / Uygun Değil

✅ Uygun

GOLD otomasyonu na odaklanan traderlar

Düşük frekans – yüksek RR stratejilerini anlayan kullanıcılar

Disiplinli ve uzun vadeli traderlar

❌ Uygun Değil

Günlük sık işlem bekleyenler

Sadece kazanma oranına odaklananlar

Sabırsız, kısa vadeli traderlar

🔟 Sonuç

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch,

herkese hitap eden bir perakende EA değil,

sabırla bekleyip güçlü momentum trendlerini yakalamak için tasarlanmış stratejik bir otomatik işlem aracıdır.

Stratejinin yapısını doğru anlayan kullanıcılar için,

uzun vadede güvenilir bir otomatik trading aracı olabilir.