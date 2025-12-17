Momentum Trend Catch
- Uzman Danışmanlar
- Park Seongcheon
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
GOLD için Momentum Trend Expert Advisor
Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe Sürüm)
1️⃣ Genel Bakış
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch,
düşük işlem sıklığına sahip ve yüksek risk/ödül oranı (High RR) sunan,
yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş bir otomatik işlem sistemidir.
Bu EA scalping veya yüksek frekanslı işlem amacıyla tasarlanmamıştır.
İşlemler üst zaman dilimindeki trend ile alt zaman dilimindeki momentum kırılımı yalnızca kapanmış mumlarda aynı anda gerçekleştiğinde açılır; böylece piyasa gürültüsü etkin şekilde filtrelenir.
2️⃣ Stratejinin Temel Mantığı
🔹 Trend Tespiti (Üst Zaman Dilimi)
-
H1 üzerinde EMA 50
-
İşlemler yalnızca EMA’ya göre trend yönünde açılır
-
Trend gücü ATR tabanlı mesafe hesaplaması (Trend Score) ile ölçülür
-
Sadece minimum Trend Score sağlandığında işlem yapılır
🔹 Giriş Tetikleyicisi (Alt Zaman Dilimi)
-
M5 – yalnızca kapanmış mumlar
-
Momentum göstergesi ortalamasının üzerine çıkar
-
Mum gövdesi oranı için minimum şart
-
Son tepe/dip seviyelerinin kırılması
-
İsteğe bağlı hacim artışı filtresi
👉 Tüm koşullar repaint olmadan (No Repaint) değerlendirilir.
3️⃣ Giriş ve Çıkış Kuralları
▶ Giriş Kuralları
-
Her mum için yalnızca bir giriş değerlendirmesi
-
Aynı anda en fazla bir açık pozisyon
-
Spread belirlenen sınırı aşarsa işlem yapılmaz
▶ Stop Loss / Take Profit
-
Stop Loss (SL): ATR × 2.0
-
Take Profit (TP): Risk/Ödül oranı
-
Varsayılan değer: RR 6.3
-
-
Zararlar sınırlı, kârlar mümkün olduğunca uzun tutulur
4️⃣ İşlem Sıklığı ve Strateji Özellikleri (Önemli)
-
Düşük işlem sıklığı
-
Yıllık yaklaşık 60–80 işlem
-
-
Arka arkaya kayıplar yaşanabilir
-
Kârın büyük kısmı az sayıdaki güçlü trend hareketinden elde edilir
⚠️ Bu EA yüksek kazanma oranı hedeflemez.
⚠️ Kullanıcı drawdown ve kayıp serilerine dayanıklı olmalıdır.
5️⃣ Önerilen İşlem Ortamı
|Kriter
|Öneri
|Enstrüman
|GOLD (XAUUSD)
|Hesap Türü
|ECN / düşük spread
|Minimum Sermaye
|$1.000 veya üzeri
|Lot
|0.01 (sabit)
|Kaldıraç
|1:200 veya üzeri
|İşlem Stili
|Uzun vadeli
6️⃣ Parametre Açıklamaları
▶ General
-
InpSymbol: işlem sembolü (varsayılan GOLD)
-
InpLots: sabit lot büyüklüğü
-
InpMagic: benzersiz Magic Number
-
InpMaxSpread: izin verilen maksimum spread
-
InpMaxPositions: maksimum açık pozisyon sayısı
▶ Timeframes
-
TrendTF: trend zaman dilimi (H1)
-
TriggerTF: giriş zaman dilimi (M5)
▶ Trend
-
InpEmaPeriod: EMA periyodu (50)
-
InpTrendScoreMin: minimum trend puanı
-
InpTrendScoreCap: trend puanı üst sınırı
▶ Momentum / Volume
-
Momentum ortalama periyodu
-
Mum gövdesi oranı
-
Hacim filtresi aç/kapa
▶ Risk
-
InpAtrMult: Stop Loss için ATR çarpanı
-
InpRR: risk/ödül oranı
7️⃣ Backtest Özeti (Referans)
-
Test süresi: yaklaşık 5 yıl
-
Toplam işlem sayısı: 300+
-
Profit Factor: 1.4+
-
Maksimum Drawdown: yaklaşık %25–30
-
Bakiye eğrisi: uzun vadede istikrarlı yükseliş
📌 Sonuçlar curve fitting olmadan uzun vadeli yapısal doğrulamaya dayanmaktadır.
8️⃣ Risk Uyarısı (Zorunlu)
⚠️ Arka arkaya kayıplar yaşanabilir.
⚠️ Yalnızca yüksek kazanma oranı arayan kullanıcılar için uygun değildir.
⚠️ Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test ediniz.
⚠️ Sonuçlar broker, spread ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
9️⃣ Kimler İçin Uygun / Uygun Değil
✅ Uygun
-
GOLD otomasyonuna odaklanan traderlar
-
Düşük frekans – yüksek RR stratejilerini anlayan kullanıcılar
-
Disiplinli ve uzun vadeli traderlar
❌ Uygun Değil
-
Günlük sık işlem bekleyenler
-
Sadece kazanma oranına odaklananlar
-
Sabırsız, kısa vadeli traderlar
🔟 Sonuç
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch,
herkese hitap eden bir perakende EA değil,
sabırla bekleyip güçlü momentum trendlerini yakalamak için tasarlanmış stratejik bir otomatik işlem aracıdır.
Stratejinin yapısını doğru anlayan kullanıcılar için,
uzun vadede güvenilir bir otomatik trading aracı olabilir.