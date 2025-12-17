Momentum Trend Catch

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

GOLD için Momentum Trend Expert Advisor

Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe Sürüm)

1️⃣ Genel Bakış

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch,
düşük işlem sıklığına sahip ve yüksek risk/ödül oranı (High RR) sunan,
yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş bir otomatik işlem sistemidir.

Bu EA scalping veya yüksek frekanslı işlem amacıyla tasarlanmamıştır.
İşlemler üst zaman dilimindeki trend ile alt zaman dilimindeki momentum kırılımı yalnızca kapanmış mumlarda aynı anda gerçekleştiğinde açılır; böylece piyasa gürültüsü etkin şekilde filtrelenir.

2️⃣ Stratejinin Temel Mantığı

🔹 Trend Tespiti (Üst Zaman Dilimi)

  • H1 üzerinde EMA 50

  • İşlemler yalnızca EMA’ya göre trend yönünde açılır

  • Trend gücü ATR tabanlı mesafe hesaplaması (Trend Score) ile ölçülür

  • Sadece minimum Trend Score sağlandığında işlem yapılır

🔹 Giriş Tetikleyicisi (Alt Zaman Dilimi)

  • M5 – yalnızca kapanmış mumlar

  • Momentum göstergesi ortalamasının üzerine çıkar

  • Mum gövdesi oranı için minimum şart

  • Son tepe/dip seviyelerinin kırılması

  • İsteğe bağlı hacim artışı filtresi

👉 Tüm koşullar repaint olmadan (No Repaint) değerlendirilir.

3️⃣ Giriş ve Çıkış Kuralları

▶ Giriş Kuralları

  • Her mum için yalnızca bir giriş değerlendirmesi

  • Aynı anda en fazla bir açık pozisyon

  • Spread belirlenen sınırı aşarsa işlem yapılmaz

▶ Stop Loss / Take Profit

  • Stop Loss (SL): ATR × 2.0

  • Take Profit (TP): Risk/Ödül oranı

    • Varsayılan değer: RR 6.3

  • Zararlar sınırlı, kârlar mümkün olduğunca uzun tutulur

4️⃣ İşlem Sıklığı ve Strateji Özellikleri (Önemli)

  • Düşük işlem sıklığı

    • Yıllık yaklaşık 60–80 işlem

  • Arka arkaya kayıplar yaşanabilir

  • Kârın büyük kısmı az sayıdaki güçlü trend hareketinden elde edilir

⚠️ Bu EA yüksek kazanma oranı hedeflemez.
⚠️ Kullanıcı drawdown ve kayıp serilerine dayanıklı olmalıdır.

5️⃣ Önerilen İşlem Ortamı

Kriter Öneri
Enstrüman GOLD (XAUUSD)
Hesap Türü ECN / düşük spread
Minimum Sermaye $1.000 veya üzeri
Lot 0.01 (sabit)
Kaldıraç 1:200 veya üzeri
İşlem Stili Uzun vadeli

6️⃣ Parametre Açıklamaları

▶ General

  • InpSymbol: işlem sembolü (varsayılan GOLD)

  • InpLots: sabit lot büyüklüğü

  • InpMagic: benzersiz Magic Number

  • InpMaxSpread: izin verilen maksimum spread

  • InpMaxPositions: maksimum açık pozisyon sayısı

▶ Timeframes

  • TrendTF: trend zaman dilimi (H1)

  • TriggerTF: giriş zaman dilimi (M5)

▶ Trend

  • InpEmaPeriod: EMA periyodu (50)

  • InpTrendScoreMin: minimum trend puanı

  • InpTrendScoreCap: trend puanı üst sınırı

▶ Momentum / Volume

  • Momentum ortalama periyodu

  • Mum gövdesi oranı

  • Hacim filtresi aç/kapa

▶ Risk

  • InpAtrMult: Stop Loss için ATR çarpanı

  • InpRR: risk/ödül oranı

7️⃣ Backtest Özeti (Referans)

  • Test süresi: yaklaşık 5 yıl

  • Toplam işlem sayısı: 300+

  • Profit Factor: 1.4+

  • Maksimum Drawdown: yaklaşık %25–30

  • Bakiye eğrisi: uzun vadede istikrarlı yükseliş

📌 Sonuçlar curve fitting olmadan uzun vadeli yapısal doğrulamaya dayanmaktadır.

8️⃣ Risk Uyarısı (Zorunlu)

⚠️ Arka arkaya kayıplar yaşanabilir.
⚠️ Yalnızca yüksek kazanma oranı arayan kullanıcılar için uygun değildir.
⚠️ Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test ediniz.
⚠️ Sonuçlar broker, spread ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

9️⃣ Kimler İçin Uygun / Uygun Değil

✅ Uygun

  • GOLD otomasyonuna odaklanan traderlar

  • Düşük frekans – yüksek RR stratejilerini anlayan kullanıcılar

  • Disiplinli ve uzun vadeli traderlar

❌ Uygun Değil

  • Günlük sık işlem bekleyenler

  • Sadece kazanma oranına odaklananlar

  • Sabırsız, kısa vadeli traderlar

🔟 Sonuç

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch,
herkese hitap eden bir perakende EA değil,
sabırla bekleyip güçlü momentum trendlerini yakalamak için tasarlanmış stratejik bir otomatik işlem aracıdır.

Stratejinin yapısını doğru anlayan kullanıcılar için,
uzun vadede güvenilir bir otomatik trading aracı olabilir.


Yazarın diğer ürünleri
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Türkçe Versiyon — EA Satışına Uygun Premium Açıklama NEXA Gold Macro Strategy02 EA GOLD (M15 + M5) zaman dilimlerine dayalı 1:3 otomatik işlem sistemi (Makro Filtre + Dalga Yönetim Sistemi ile birlikte) 1. EA Genel Tanıtım NEXA Gold Macro Strategy02 EA , Altın (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Yön belirleme M15 zaman diliminde yapılır, kesin giriş sinyalleri ise M5 ile oluşturulur. Ayrıca US100, US500 ve OIL temelli makro filtre, global piy
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Kullanım Kılavuzu (Türkçe) Genel Bakış NEXA EMA-RSI Swing v1 , trend takibi ile geri çekilme (pullback) swing stratejisini birleştiren tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır. EA, ana trendi H1 zaman diliminde ana
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Trend Swing Pro v3 Kullanıcı Kılavuzu – Türkçe Sürüm (Final Versiyon) EMA Trend + RSI + Momentum + Hacim Filtresi + Çoklu Skor Sistemi Tabanlı Swing Trading EA 1. EA Genel Tanıtım NEXA Trend Swing Pro v3 , GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış trend takipli bir swing trading algoritmasıdır ve: H1 trend filtresi M30 giriş tetikleyicisi kombinasyonunu kullanır. Bu strateji basit bir EMA kesişim sistemi değildir. Aşağıdaki beş gelişmiş filtre bir arada çalışır: Trend gücü (EMA mesafesi) RSI yap
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Gold Pullback System v2.0 H1 Trend + M15 Pullback yapısına dayalı GOLD özel swing algoritması EA Resmî Türkçe Kullanıcı Kılavuzu 1. EA Genel Tanıtım NEXA Gold Pullback System v2.0 , yalnızca GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış, çoklu zaman dilimi trend + pullback yapısı ile çalışan bir swing trading EA’dır. EA, ana trend yönünü H1 grafiğinde tespit eder ve GOLD piyasasında sık görülen pullback yapılarını M15 grafiğinde analiz ederek sadece yüksek olasılıklı bölgelerde işlem açar. Bu EA yal
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA ADX-EMA Trend Ride GOLD için Mikro-Trend Takip EA Resmî Kullanıcı Kılavuzu (Türkçe) 1️⃣ Genel Bakış NEXA ADX-EMA Trend Ride , yalnızca GOLD (XAUUSD) için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır. H1/H4 gibi yüksek zaman dilimlerine dayalı klasik trend sistemlerinin aksine, bu EA halihazırda oluşmuş bir trendin içinde meydana gelen mikro hızlanmaları hassas biçimde yakalamaya odaklanır. Temel Konsept Küçük ve kontrollü kayıplar + nadiren oluşan güçlü trend kazançları (“Fat Ta
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt