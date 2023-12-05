Scalping Histogram mr
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.5
- アップデート済み: 11 4月 2024
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex インジケーター「スキャルピング ヒストグラム」MT4 用、リペイントなし。
- スキャルピング ヒストグラム インジケーターは、マイナーな価格修正後の価格モメンタムの主な方向へのエントリー シグナルの検索に使用できます。
- スキャルピング ヒストグラムは 2 色で表示されます。弱気のモメンタムの場合はオレンジ、強気のモメンタムの場合は緑です。
- 同じ色のヒストグラム バーが 10 本以上連続して表示されると、強いモメンタムが発生していることを意味します。
- エントリー シグナルは、ヒストグラムで反対色の 1 列と、最初のモメンタム色で表示される次の列です (画像を参照)。
- スキャルピング ターゲットを使用 - チャート上の最も近い高値/安値。
- インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。
インジケーターの使用方法:
- 買いシグナルの場合: 少なくとも 10 本の連続した緑のヒストグラム バー (モメンタム) + ヒストグラム上の 1 本のオレンジ色のバー (修正) + 1 本の緑のバー (ここでロング トレードを開く)。
- 売りシグナルの場合: 少なくとも 10 本の連続したオレンジ色のヒストグラム バー (モメンタム) + ヒストグラム上の 1 本の緑色のバー (修正) + 1 本のオレンジ色のバー (ここでショート トレードを開始)。
これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
This indicator is simple, clear, accurate and so easy to use it to see the quick trend and major trend by adding twice. light in ressources. for me it complete my tools and especially the RSI for 8 symbols which is very important for me. The support quick and effective is nice and i always have a quick good response Well Done. Thank you.