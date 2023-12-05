Crypto_Forex インジケーター「スキャルピング ヒストグラム」MT4 用、リペイントなし。





- スキャルピング ヒストグラム インジケーターは、マイナーな価格修正後の価格モメンタムの主な方向へのエントリー シグナルの検索に使用できます。

- スキャルピング ヒストグラムは 2 色で表示されます。弱気のモメンタムの場合はオレンジ、強気のモメンタムの場合は緑です。

- 同じ色のヒストグラム バーが 10 本以上連続して表示されると、強いモメンタムが発生していることを意味します。

- エントリー シグナルは、ヒストグラムで反対色の 1 列と、最初のモメンタム色で表示される次の列です (画像を参照)。

- スキャルピング ターゲットを使用 - チャート上の最も近い高値/安値。

- インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。





インジケーターの使用方法:

- 買いシグナルの場合: 少なくとも 10 本の連続した緑のヒストグラム バー (モメンタム) + ヒストグラム上の 1 本のオレンジ色のバー (修正) + 1 本の緑のバー (ここでロング トレードを開く)。

- 売りシグナルの場合: 少なくとも 10 本の連続したオレンジ色のヒストグラム バー (モメンタム) + ヒストグラム上の 1 本の緑色のバー (修正) + 1 本のオレンジ色のバー (ここでショート トレードを開始)。





これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。