Scalping Histogram mr
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Mise à jour: 11 avril 2024
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex "Scalping Histogram" pour MT4, pas de repeinture.
- L'indicateur Scalping Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction principale de la dynamique des prix après une correction mineure des prix.
- L'histogramme Scalping peut être en 2 couleurs : orange pour la dynamique baissière et vert pour la dynamique haussière.
- Une fois que vous voyez au moins 10 barres d'histogramme consécutives de la même couleur, cela signifie qu'une forte dynamique a lieu.
- Le signal d'entrée est une colonne avec une couleur opposée dans l'histogramme et la colonne suivante avec la couleur de la dynamique initiale (voir les images).
- Utilisez des cibles de scalping - les plus hauts/bas les plus proches sur le graphique.
- L'indicateur a des alertes mobiles et PC intégrées.
COMMENT UTILISER l'indicateur :
- pour les signaux d'ACHAT : au moins 10 barres d'histogramme vertes consécutives (momentum) + 1 barre orange sur l'histogramme (correction) + 1 barre verte (ouvrir une transaction longue ici).
- pour les signaux de VENTE : au moins 10 barres d'histogramme orange consécutives (momentum) + 1 barre verte sur l'histogramme (correction) + 1 barre orange (ouverture d'une position courte ici).
Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.
This indicator is simple, clear, accurate and so easy to use it to see the quick trend and major trend by adding twice. light in ressources. for me it complete my tools and especially the RSI for 8 symbols which is very important for me. The support quick and effective is nice and i always have a quick good response Well Done. Thank you.