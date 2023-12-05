Scalping Histogram mr

Indicateur Crypto_Forex "Scalping Histogram" pour MT4, pas de repeinture.





- L'indicateur Scalping Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction principale de la dynamique des prix après une correction mineure des prix.

- L'histogramme Scalping peut être en 2 couleurs : orange pour la dynamique baissière et vert pour la dynamique haussière.

- Une fois que vous voyez au moins 10 barres d'histogramme consécutives de la même couleur, cela signifie qu'une forte dynamique a lieu.

- Le signal d'entrée est une colonne avec une couleur opposée dans l'histogramme et la colonne suivante avec la couleur de la dynamique initiale (voir les images).

- Utilisez des cibles de scalping - les plus hauts/bas les plus proches sur le graphique.

- L'indicateur a des alertes mobiles et PC intégrées.





COMMENT UTILISER l'indicateur :

- pour les signaux d'ACHAT : au moins 10 barres d'histogramme vertes consécutives (momentum) + 1 barre orange sur l'histogramme (correction) + 1 barre verte (ouvrir une transaction longue ici).

- pour les signaux de VENTE : au moins 10 barres d'histogramme orange consécutives (momentum) + 1 barre verte sur l'histogramme (correction) + 1 barre orange (ouverture d'une position courte ici).





