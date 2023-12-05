Scalping Histogram mr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Atualizado: 11 abril 2024
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Scalping Histogram" para MT4, sem repintura.
- O indicador Scalping Histogram pode ser utilizado para procurar sinais de entrada na direção principal da dinâmica do preço após uma pequena correção de preço.
- O histograma de Scalping pode ter 2 cores: laranja para impulso de baixa e verde para impulso de alta.
- Depois de ver pelo menos 10 barras consecutivas do histograma da mesma cor, significa que ocorre um forte impulso.
- O sinal de entrada é uma coluna com cor oposta no histograma e a coluna seguinte com cor de momento inicial (ver fotos).
- Utilize alvos de scalping - máximos/mínimos mais próximos no gráfico.
- O indicador possui alertas integrados para telemóvel e PC.
COMO UTILIZAR o indicador:
- para sinais de COMPRA: pelo menos 10 barras verdes consecutivas do histograma (momento) +1 barra laranja no histograma (correção)+1 barra verde (abra aqui a negociação longa).
- para sinais de VENDA: pelo menos 10 barras laranja consecutivas do histograma (momentum) +1 barra verde no histograma (correção)+1 barra laranja (abrir negociação curta aqui).
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.
This indicator is simple, clear, accurate and so easy to use it to see the quick trend and major trend by adding twice. light in ressources. for me it complete my tools and especially the RSI for 8 symbols which is very important for me. The support quick and effective is nice and i always have a quick good response Well Done. Thank you.