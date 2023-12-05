Scalping Histogram mr
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 1.5
- 更新: 11 四月 2024
- 激活: 10
Crypto_Forex 指标“剥头皮直方图”适用于 MT4，无需重绘。
- 剥头皮直方图指标可用于在价格小幅调整后寻找进入价格动量主要方向的入场信号。
- 剥头皮直方图可以有两种颜色：橙色表示看跌动量，绿色表示看涨动量。
- 一旦您看到至少 10 个连续的相同颜色的直方图条，则意味着出现强劲动量。
- 入场信号是直方图中 1 列相反颜色，下一列为初始动量颜色（见图片）。
- 使用剥头皮目标 - 图表上最近的高点/低点。
- 指标内置移动和 PC 警报。
如何使用指标：
- 对于买入信号：至少 10 个连续的绿色直方图条（动量）+直方图上的 1 个橙色条（修正）+1 个绿色条（在此处打开多头交易）。
- 对于卖出信号：至少 10 个连续的橙色直方图条（动量）+1 个直方图上的绿色条（修正）+1 个橙色条（在此处开空头交易）。
这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
This indicator is simple, clear, accurate and so easy to use it to see the quick trend and major trend by adding twice. light in ressources. for me it complete my tools and especially the RSI for 8 symbols which is very important for me. The support quick and effective is nice and i always have a quick good response Well Done. Thank you.