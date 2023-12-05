Scalping Histogram mr
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 1.5
- 업데이트됨: 11 4월 2024
Crypto_Forex 지표 "스캘핑 히스토그램" MT4, 리페인트 없음.
- 스캘핑 히스토그램 지표는 사소한 가격 수정 후 가격 모멘텀의 주요 방향으로 진입 신호를 검색하는 데 사용할 수 있습니다.
- 스캘핑 히스토그램은 두 가지 색상으로 제공됩니다. 약세 모멘텀은 주황색, 강세 모멘텀은 녹색입니다.
- 동일한 색상의 히스토그램 막대가 연속 10개 이상 나타나면 강력한 모멘텀이 발생했음을 의미합니다.
- 진입 신호는 히스토그램에서 반대 색상의 열 1개와 초기 모멘텀 색상이 있는 다음 열입니다(그림 참조).
- 스캘핑 타겟 사용 - 차트에서 가장 가까운 최고가/최저가.
- 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다.
지표 사용 방법:
- 매수 신호의 경우: 연속된 녹색 히스토그램 막대 10개 이상(모멘텀) + 히스토그램의 주황색 막대 1개(수정) + 녹색 막대 1개(여기에서 롱 거래 시작).
- 매도 신호의 경우: 최소 10개의 연속된 오렌지색 히스토그램 막대(모멘텀) + 히스토그램의 녹색 막대 1개(보정) + 오렌지색 막대 1개(여기에서 단기 거래 시작).
This indicator is simple, clear, accurate and so easy to use it to see the quick trend and major trend by adding twice. light in ressources. for me it complete my tools and especially the RSI for 8 symbols which is very important for me. The support quick and effective is nice and i always have a quick good response Well Done. Thank you.