Scalping Histogram mr

Crypto_Forex 지표 "스캘핑 히스토그램" MT4, 리페인트 없음.





- 스캘핑 히스토그램 지표는 사소한 가격 수정 후 가격 모멘텀의 주요 방향으로 진입 신호를 검색하는 데 사용할 수 있습니다.

- 스캘핑 히스토그램은 두 가지 색상으로 제공됩니다. 약세 모멘텀은 주황색, 강세 모멘텀은 녹색입니다.

- 동일한 색상의 히스토그램 막대가 연속 10개 이상 나타나면 강력한 모멘텀이 발생했음을 의미합니다.

- 진입 신호는 히스토그램에서 반대 색상의 열 1개와 초기 모멘텀 색상이 있는 다음 열입니다(그림 참조).

- 스캘핑 타겟 사용 - 차트에서 가장 가까운 최고가/최저가.

- 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다.





지표 사용 방법:

- 매수 신호의 경우: 연속된 녹색 히스토그램 막대 10개 이상(모멘텀) + 히스토그램의 주황색 막대 1개(수정) + 녹색 막대 1개(여기에서 롱 거래 시작).

- 매도 신호의 경우: 최소 10개의 연속된 오렌지색 히스토그램 막대(모멘텀) + 히스토그램의 녹색 막대 1개(보정) + 오렌지색 막대 1개(여기에서 단기 거래 시작).





이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.