Scalping Histogram mr

Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore Scalping Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale dello slancio dei prezzi dopo una piccola correzione dei prezzi.
- L'istogramma Scalping può essere di 2 colori: arancione per lo slancio ribassista e verde per quello rialzista.
- Quando vedi almeno 10 barre istogramma consecutive dello stesso colore, significa che si verifica uno slancio forte.
- Il segnale di ingresso è 1 colonna con colore opposto nell'istogramma e la colonna successiva con il colore dello slancio iniziale (vedi le immagini).
- Usa obiettivi di scalping: massimi/minimi più vicini sul grafico.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
COME USARE l'indicatore:
- per segnali di ACQUISTO: almeno 10 barre istogramma verdi consecutive (slancio) +1 barra arancione sull'istogramma (correzione) +1 barra verde (apri qui un trade Long).
- per segnali SELL: almeno 10 barre istogramma arancioni consecutive (momentum) +1 barra verde sull'istogramma (correzione)+1 barra arancione (apri qui una posizione Short).
This indicator is simple, clear, accurate and so easy to use it to see the quick trend and major trend by adding twice. light in ressources. for me it complete my tools and especially the RSI for 8 symbols which is very important for me. The support quick and effective is nice and i always have a quick good response Well Done. Thank you.