Stochastic with Dynamic OSB zones mp
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 2.11
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım Bölgelerine Sahip Stokastik" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Stokastik osilatör, piyasadaki en ünlü göstergelerden biridir ve birçok yatırımcı için mükemmel bir işlem aracıdır.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesinden Satış girişleri ve dinamik Aşırı Satış bölgesinden Alış girişleri için mükemmeldir.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
- Dinamik Aşırı Alım bölgesi - sarı çizginin üstünde.
- Dinamik Aşırı Satış bölgesi - yeşil çizginin altında.
- Bilgisayar ve Mobil Uyarılarla.
