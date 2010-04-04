MACDucks swap MT4

MACDuck: Dostanez Forex Yardımcınız

Merhaba! MACDuck'la tanışın, tamamen MACD göstergesi ve tatlı hareket eden trendleri yakalamak hakkında olan küçük ticaret arkadaşımız. Basit, etkili ve ticaret oyununuza iyi bir ivme kazandırmak için tasarlandı.

MACDuck'ın Yaptığı Serin Şeyler:

1. Büyük ve Küçük Paritelerle Çalışır: Büyük forex pariteleri ya da daha küçük olanlar olsun, MACDuck sizi korur.

2. Yönü Siz Seçin: Uzun mu gitmek istiyorsunuz? Kısa? Her ikisi de? Siz karar verin!

3. Akıllıca Swap: Günlük swap sizi aşağıya çekmeyecekse harekete geçer.

4. Trailing Stop Sihiri: Ne zaman geri adım atacağını ve kazançları koruyacağını bilir.

5. Kendi Yolunuzu Özelleştirin: MACDuck'ı bir sürü ayarla istediğiniz gibi çalıştırın.

6. Zıt yöne giderse kapat: Piyasa ters yönde hareket ederse minimum zarar için zıt şartlarda kapatır.

Oynamak İçin Ayarlar:

Giriş Parametreleri:

 Uzun Pozisyonlar: UZUN/AL pozisyonlarının açılmasını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

 Kısa Pozisyonlar: KISA/SAT pozisyonlarının açılmasını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

 Sadece Pozitif Günlük Swap: Günlük swap nötr veya pozitifse pozisyon açmayı seçin.

 Lotlar: Ticaretleriniz için lot boyutunu belirtin. Alternatif olarak, "LotsByLeverage_defaultIsSetedLots" seçeneğiyle kaldıraça dayalı lotları belirleyin.

 Kullanılacak Kaldıraç: Lotları belirlemek için kaldıraç kullanıyorsanız, istenen kaldıracı belirtin. Şöyle hesaplanır: Kaldıraç * Hesap Bakiyesi = Açılacak Lotlar.

 Kar Al: İstediğiniz kar al seviyesini (pip olarak) ayarlayın.

 Zararı Durdur: Ticaretlerinizi korumak için zarar durdur limitini (pip olarak) tanımlayın.

 Trailing Stop: Ticaret çıkışlarını optimize etmek için trailing stop seviyesini (pip olarak) otomatikleştirin.

 MACD Açılış Seviyesi: Pozisyonların açılması gereken MACD seviyesini (pip olarak) belirtin.

 MACD Kapanış Seviyesi: Pozisyonların kapanması için MACD seviyesini (pip olarak) belirleyin.

 MA Trend Periyodu: Hareketli ortalama trend kontrolü için periyodu ayarlayın.

Hızlı İpucu: MACDuck uzun zaman dilimlerinde gerçekten parlar. Çünkü yerleşmiş trendlerle hareket etmeyi sever. Ve, dalış yapmadan önce şeyleri test etmenin her zaman iyi bir fikir olduğunu unutmayın, değil mi?

Öneriler: MACDuck çeşitli zaman dilimlerine uygunken, özellikle uzun olanlarda oldukça etkilidir.

Sadece bir yönde, uzun ya da kısa çalışmayı tercih eder ama her ikisini de yapma seçeneğiniz vardır.

Bu, MACD göstergesinin uzun trend aşamaları sırasındaki doğal güvenilirliği nedeniyledir.

Her zaman olduğu gibi, belirli piyasa koşullarında ticaret yapmayı planladığınız herhangi bir stratejiyi ya da EA'yi geri test etmek esastır.

O halde, neden bekleyesiniz ki? MACDuck'ın yeni ticaret yardımcınız olmasına izin verin. Mutlu ticaretler!

🦆📈