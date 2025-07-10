Prochlorococcus

Bu Uzman Danışman (EA) tak ve çalıştır (plug-and-play) şeklinde çalışır ve USD/JPY için optimize edilmiştir.

Hangi kaldıraç oranının kullanılacağını seçme özelliği eklendi, ayrıca bazı ince ayarlar yapıldı. Şu anda mümkün olan en düşük fiyatta.

EA’nın farklı bölgelerdeki saatleri doğru şekilde belirleyebilmesi için, giriş parametrelerinden doğru UTC zaman diliminin ayarlandığından emin olun.

Gelecekte başka döviz çiftleri de eklenecek olabilir, ancak şu ana kadar en iyi sonuçlar USD/JPY üzerinde elde edilmiştir.

Lot büyüklüğü, hesap bakiyesinin yüzdesi olarak hesaplanır.

Ayrıca EA’nın haftanın hangi günlerinde çalışacağını da kontrol edebilirsiniz.

Bilgi panelinin açık olduğundan ve swap oranlarınızın mümkün olduğunca adil piyasa değerlerine yakın olduğundan emin olun.

Girdiğiniz UTC değerinin doğru olduğundan emin olmak için panelde gösterilen saati New York saatiyle karşılaştırın.

Eğer EA’yı denemek isterseniz, lütfen bana arkadaşlık isteği gönderin ve herhangi bir sorunuz olursa benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.



