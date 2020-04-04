TimeLS LightSpeed MT4

TimeLS_LightSpeed, MetaTrader 4/5 için zaman tabanlı bir uzman danışmandır (Expert Advisor - EA). Belirli bir tarih ve saatte işlem açmak ve yönetmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıya işlem zaman dilimlerini, pozisyon türlerini ve özel zamanlanmış işlemleri bağımsız parametrelerle yapılandırma esnekliği sunar.

Herhangi bir sorunuz olursa bana mesaj atın. Bazı piyasalar için önceden tanımlanmış .set dosyalarım var.

Temel Özellikler ve Ayarlar

  • İşlem İzinleri

    • LONG (Alış) veya SHORT (Satış) işlemlerini ayrı ayrı açma veya engelleme seçeneği sunar.

    • Günlük swap pozitifse işlem yapılmasına izin verme seçeneği bulunur; bu, gece boyunca pozisyon tutan stratejiler için uygundur.

  • Haftalık İşlem Günleri Kontrolü

    • Pazartesiden pazara kadar hangi günlerde işlem yapılabileceğini belirleyebilirsiniz.

    • Bu özellik, işlem faaliyetlerini piyasa volatilitesi veya ekonomik haber takvimiyle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur.

  • Genel İşlem Başlangıç Zamanı

    • Saat, dakika ve saniye düzeyinde işlem başlatma zamanı tanımlanabilir.

    • Örneğin Londra veya New York seansları gibi yüksek likidite zamanlarında işlem yapılmasını sağlar.

  • Zamanlanmış Pozisyon Kapatma (İsteğe Bağlı)

    • Belirli bir saatte açık pozisyonların otomatik olarak kapatılmasını sağlayan bir seçenektir.

    • Saat, dakika ve saniye olarak tam zaman belirtilebilir.

    • Gece açık pozisyon riskini azaltmak veya önemli haberlerden önce pozisyonları kapatmak için kullanışlıdır.

  • Varsayılan İşlem Parametreleri

    • Hedef kâr (pips cinsinden)

    • Maksimum izin verilen zarar (pips cinsinden)

    • İşlem hacmi (lot olarak)

    • Açık pozisyon varken yeni bir pozisyon açılıp açılamayacağını belirleyen ayar (aşırı işlem yapılmasını önler)

  • Özel Zamanlanmış İşlemler Modülü (Exclusive Deals)

    • En fazla üç tek seferlik zamanlanmış işlem destekler.

    • Her işlem için şu bilgiler ayrı ayrı ayarlanabilir:

      • İşlem zamanı: yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye

      • İşlem türü: LONG, SHORT veya her ikisi birden

      • Kâr alma, zarar durdurma ve lot miktarı gibi bağımsız parametreler

    • Şu durumlar için idealdir:

      • Planlı ekonomik veri açıklamaları

      • Yüksek etkili, tek seferlik stratejilerin uygulanması

      • Manuel olarak planlanmış girişlerin otomatik ve dakik şekilde gerçekleştirilmesi

Kullanım Senaryoları

  • Sadece belirli işlem saatlerinde (örneğin Londra açılışı) işlem yapılması

  • Zamanı belli olan ekonomik olaylara otomatik tepki verilmesi (örneğin NFP, TÜFE verisi)

  • Tatillerde, fiyat boşluklarında veya düşük hacimli zamanlarda önceden planlanan işlemlerin uygulanması

  • İşlem türlerini sınırlayarak veya yalnızca tek pozisyona izin vererek riskin kontrol altında tutulması



