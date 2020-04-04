C7x21 Crossing MT4

C7x21 Crossing'i Tanıtıyoruz - SMA Çapraz Stratejileri için Özelleştirilebilir Uzman Danışman

Klasik ama güçlü 7/21 Basit Hareketli Ortalama (SMA) çapraz stratejisinin potansiyelini C7x21 Crossing ile keşfedin. Geniş bir piyasa ve zaman aralığına operasyon yapmak üzere ustaca tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), SMA çaprazlarından yararlanan zamanla test edilmiş yaklaşımı, 14 periyotluk bir Emtia Kanal Endeksi (CCI) filtresinin eklenmiş hassasiyetiyle güçlendirir.

Ana Özellikler:

  • Dinamik SMA Çapraz Sinyalleri: C7x21 Crossing'in temelinde, hem trend hem de karşı trend hareketlerden faydalanmanız için ticaret girişleri üreten, hızlı 7-periyot ve yavaş 21-periyotluk iki SMA kullanılan çift SMA çapraz stratejisi bulunur.
  • Entegre CCI Filtresi: Ticaret girişlerini güçlendirme, EA 14-periyotluk bir CCI kullanır, aşırı alım ve satım koşullarını tanımlayarak daha yüksek olasılıkla kurulumları belirlemenize yardımcı olur.
  • Esnek Pozisyon Yönetimi: Uzun ve kısa pozisyonları açma, karşıt çaprazda işlemleri kapatma seçenekleri ve günlük swap pozitif olduğunda ticareti sadece başlatma yenilikçi özelliği ile özelleştirme kraldır, stratejinizi uzun vadeli karlılık için optimize eder.
  • Elinizin Altında Risk Kontrolü: Ayarlanabilir Kar Al ve Zararı Durdur ayarları ile maruziyetinizi yönetin ve isteğe bağlı bir kayan durdur özelliği ile ticaret yönetiminizi geliştirin.
  • Özelleştirilmiş Ticaret Boyutu Seçenekleri: Sabit lot boyutlarını tercih edin veya kaldıraç kullanılarak dinamik lotlar ile, C7x21 Crossing ticaret riskiniz üzerinde esneklik ve kontrol sağlayan para yönetimi tarzınıza uyum sağlar.

Özelleştirme Öne Çıkanları:

  • Uzun ve Kısa Pozisyon Geçişi: Piyasa hissiyatı ile uyum sağlamak için uzun (AL) ve/veya kısa (SAT) pozisyonlarda angaje olmayı seçerek stratejinizi optimize edin.
  • Gecikmeli Açılış Modu: Onaylanmış bir sinyalden sonra piyasaya girmenizi sağlayan gecikmeli bir giriş opsiyonu, piyasa gürültüsünün etkisini azaltır ve girişlerinizin hassasiyetini artırır.
  • Pozitif Swap Filtresi: Swap maliyetlerinden karlarınızı koruyarak, pozisyonların sadece swap nötr veya pozitif olduğunda açıldığından emin olun, uzun vadeli işlemleri iyileştirin.
  • Uyumlu Lot Boyutlandırma: Sabit bir lot boyutu kullanın veya sermaye tahsisinde akıllı bir yaklaşım için pozisyon boyutlandırmanızı kaldıraç ile dinamik olarak uyarlayın.
  • Kayan Dur Durma Özelleştirmesi: Fiyatla birlikte hareket eden özelleştirilebilir bir kayan durdurma ile kazançlarınızı aktif olarak koruyun, karların kilidini açarken hareket için alan bırakın.

Neden C7x21 Crossing? Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış olan C7x21 Crossing, stratejik bir yaklaşımla piyasanın karmaşıklıklarında yolunuzu bulmanızda size eşlik eder. EA'nın benzersiz stratejinize uyum sağlama yeteneği, yanı sıra gömülü risk yönetimi özellikleri, disiplinli ve verimli bir ticaret deneyimi için size gerekli araçları sağlar.

Forex majörlerine odaklanmış olun veya pazarlarda çeşitlilik arayın, C7x21 Crossing ihtiyacınız olan stratejik avantajdır. Kapsamlı destek ve düzenli güncellemeler ile ticaret yolculuğunuzda asla yalnız değilsiniz.

Stratejik hassasiyetin gücünü deneyimlemeye hazır mısınız? C7x21 Crossing sadece bir EA'dan fazlasıdır; bu sizin ticaret evriminizdeki bir sonraki adımdır. SMA çapraz ve CCI filtreleme sinerjisini kullanarak işlemlerinizi daha büyük başarılara doğru yönlendirin.

Sorularınız mı var ya da daha fazla özelleştirme mi istiyorsunuz? İletişime geçmekten çekinmeyin.

Uyarı: Bu, tam otomatik bir sistem değildir. Belirli piyasalarda optimal performansı doğrulamak için kapsamlı bir back-testing gereklidir.



