Aussie Precision
- Uzman Danışmanlar
- Kaloyan Ivanov
- Sürüm: 1.6
- Güncellendi: 8 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Bu EA kullanıma hazırdır.
AussiePrecision, MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır.
Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için idealdir.
Zamana bağlı tüm işlemler, kullanıcının belirttiği UTC saat farkına göre senkronize edilir ve bu sayede tutarlı ve doğru bir zamanlama sağlanır.
Bu EA sürekli izleme gerektirmez ve tamamen otomatik olarak çalışır.
Kurulumla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya özelleştirme talebiniz olursa, lütfen benimle doğrudan iletişime geçin.
Bu EA ücretsiz olarak sunulduğu için, lütfen indirdikten sonra bana arkadaşlık isteği gönderin. Bu şekilde gerektiğinde destek verebilir ve kullanımı takip edebilirim.
