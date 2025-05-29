Aussie Precision

Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin.

Bu EA kullanıma hazırdır.

AussiePrecision, MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır.

Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için idealdir.

Zamana bağlı tüm işlemler, kullanıcının belirttiği UTC saat farkına göre senkronize edilir ve bu sayede tutarlı ve doğru bir zamanlama sağlanır.

Bu EA sürekli izleme gerektirmez ve tamamen otomatik olarak çalışır.

Kurulumla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya özelleştirme talebiniz olursa, lütfen benimle doğrudan iletişime geçin.

Bu EA ücretsiz olarak sunulduğu için, lütfen indirdikten sonra bana arkadaşlık isteği gönderin. Bu şekilde gerektiğinde destek verebilir ve kullanımı takip edebilirim.



