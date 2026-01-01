XGen AI Scalper MT4
- Uzman Danışmanlar
- Burak Baltaci
- Sürüm: 1.3
XGen AI Scalper MT4 | AI Destekli Otomatik Ticaret Sistemi
XGen AI Scalper, çekirdek mimarisine doğrudan entegre edilmiş sinir ağı tabanlı algoritmalar içeren sofistike bir Uzman Danışman'dır. Sistem, tüm ticaret araçlarında yüksek olasılıklı piyasa girişlerini belirlemek için makine öğrenimi modellerini kullanır.
Temel Özellikler
Evrensel Uyumluluk
Tüm döviz çiftleri, değerli metaller, kripto para birimleri ve endekslerle uyumludur.
Scalping için önerilen zaman dilimleri: M5 ve M15.
Trend ve aralık piyasalar için optimize edilmiştir.
Gelişmiş AI Teknolojisi
Sinir ağı entegrasyonuna sahip tescilli dalga tarama algoritması.
Piyasa koşullarına dayalı gerçek zamanlı uyarlanabilir öğrenme.
Kod yapısına gömülü AI destekli karar verme süreçleri.
Otomatik formasyon tanıma ve trend analizi
Profesyonel Ticaret Yönetimi
Hesap bakiyesine dayalı uyarlanabilir pozisyon boyutlandırma
Volatiliteye göre ayarlanan dinamik takip eden stoplar
Gelişmiş doğruluk için çoklu zaman aralığı onayı
Optimum yürütme için entegre spread filtreleme
Kontrol Paneli
Gerçek zamanlı hesap metrikleri ve performans istatistikleri
AI piyasa yorumunu gösteren dalga görselleştirme
Eksiksiz ticaret geçmişi ve sistem durumu izleme
Risk Yönetimi
Akıllı stop-loss ve take-profit yerleştirme
Volatiliteye dayalı pozisyon boyutlandırma
Maksimum düşüş koruması
Teknik Özellikler
Platform: MetaTrader 4
Uyumlu Varlıklar: Tüm forex çiftleri, metaller, kripto, endeksler
Önerilen Zaman Dilimleri: M5, M15 (scalping)
Mimarisi: AI entegre algoritma yapısı
XGen AI Scalper, tüm piyasa koşullarında tutarlı otomatik ticaret performansı sunmak için en son yapay zeka teknolojisini kanıtlanmış risk yönetimi ilkeleriyle birleştirir.
İlk 20 kopya promosyon amaçlı 199 $ fiyatla satılmaktadır. Sonraki fiyatlandırma 1.999 $ olacaktır.