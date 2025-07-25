Black Swan Breakout MT4

Black Swan Breakout EA – düşük volatilite dönemlerinden sonra hassas girişler

Black Swan Breakout EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş bir ticaret sistemidir. Piyasanın sakin olduğu dönemlerin ardından gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit ederek işlem açmayı hedefler. Bollinger Bantları kullanarak fiyatın genişlemesini algılar ve kırılmanın gücünü ve kalitesini doğrulamak için isteğe bağlı filtreler içerir.

DeMarker, Fractals, CCI gibi birkaç yeni özellik ve gösterge eklendi, ayrıca hangi günlerde işlem yapılacağı ve zaman filtresi de dahil edildi. Hesaptan alınan bir değer olarak kaldıraç kullanma özelliği de eklendi. Şimdi en düşük fiyata sahip olun, gelecekteki güncellemeler ve destek de dahil olsun. Daha iyi sonuçlar için lütfen bu EA'nın gelişimine destek olun.

Stratejinin çalışma prensibi:

EA, fiyat hareketlerini Bollinger Bantlarına göre izler. Fiyat üst banda çıkarsa alış işlemi, alt banda düşerse satış işlemi açar.

Her sinyal, isteğe bağlı filtrelerle doğrulanabilir. Bu filtreler arasında: mevcut hacmi son 20 mumun ortalamasıyla karşılaştıran hacim filtresi, zayıf trend koşullarında işlem yapmaktan kaçınmak için ADX filtresi, ve aşırı alım/aşırı satım durumlarını değerlendiren RSI filtresi bulunur. Tüm bu filtreler ayarlardan açılıp kapatılabilir.

Giriş ayarları:

Bollinger Bantlarının periyodu ve zaman dilimi, RSI’nın periyodu ve eşik seviyeleri, ADX’in periyodu ve sınırı, hacim filtresi yüzdesi gibi ayarlar yapılabilir. Alım ve satım işlemleri için ayrı mantık belirlenebilir. Stop Loss ve Take Profit pip cinsinden ayarlanabilir. Takip eden stop (trailing stop), işlem zamanları ve haftanın günleri seçilebilir. Ayrıca işlemleri takip etmek için bir "magic number" da atanabilir.

Kullanım notları:

Bu EA, forex, emtialar, endeksler veya kripto para gibi herhangi bir enstrümanda kullanılabilir. Kırılma mantığı, evrensel fiyat davranışına dayanır. Performans; piyasa koşullarına ve doğru parametre seçimine bağlıdır. Canlı kullanıma geçmeden önce geriye dönük test (backtest) ve optimizasyon önerilir.

Not: Bu sürüm, aynı anda yalnızca bir açık pozisyonu yönetmek üzere tasarlanmıştır. Ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Özel sürüm mevcut:

Eğer şunlara ihtiyacınız varsa:
belirli bir sembol veya strateji için optimizasyon,
filtrelerin düzenlenmesi,
kendi göstergelerinizle entegrasyon,
benzersiz işlem koşulları,
benimle iletişime geçebilirsiniz. İhtiyacınıza özel bir sürüm geliştirebilirim.


Önerilen ürünler
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Uzman Danışmanlar
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Project Infinity
Sergey Yarmish
Uzman Danışmanlar
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
MyGainer EA
Sergey Belov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Fully automated expert advisor. It was developed for quick overclocking of the deposit. It has a minimum of settings, which makes it easier to set up and speed up the optimization of the EA if necessary. The same settings are used for long and short positions. Thus, the Expert Advisor works equally in both directions. All orders are opens with the TakeProfit parameter. And this guarantees the closing of trade regardless of the quality of the Internet. My recommendations: Using a leverage of
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Uzman Danışmanlar
This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Uzman Danışmanlar
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
BuckWise
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Uzman Danışmanlar
The term "EA Slope of Moving Average" likely refers to a concept related to trading and technical analysis, particularly in the context of using Expert Advisors (EAs) in trading platforms like MetaTrader. Here's an explanation of each part of the term: EA (Expert Advisor) : An EA is a software program used in MetaTrader and other trading platforms to automate trading strategies. Traders can create or purchase EAs to execute trades based on predefined rules, algorithms, or indicators. Slope : In
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
PropTradeMaster
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Uzman Danışmanlar
Unlock Precision Trading with PropTradeMaster: Your Expert Forex Trading Solution PropTradeMaster is a cutting-edge Forex robot designed to elevate your trading experience. Using advanced neural networks and NSA-core technology, it delivers precise market insights and adapts to changing conditions, providing you with the edge you need to succeed. Detailed User Manual For comprehensive instructions and deeper insights into how PropTradeMaster operates, please refer to the included Manual Guide.
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Uzman Danışmanlar
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygu
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Forest
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu otomatik işlem robotu macd indikatörünün yeteneklerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Algoritma aşırı alım ve aşırım satım seviyelerinde ve yüksek volatilite zamanlarında bir ızgara stratejisi oluşturur.Bu sayede tüm fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlı hale gelir.Close Money girdisi toplam döngüdeki kazanç miktarıdır.Bu girdiyi bir döngüdeki toplam take profit miktarı olarak tanımlarız.Kısa periyotlarda daha çok döngü açma yeteneğine sahiptir.Fakat robotu orta vade ticater
The Next Generation Scalper
Olena Kondratenko
Uzman Danışmanlar
The Next Generation Scalper is a new generation fully automatic scalping Expert Adviser. In addition to the classic trailing stops visible to brokers, the adviser uses several more smart trailing stops that are hidden for the broker. In the expert information table, it is possible to track low-quality brokers with the help of slippage analysis, using these tools you can get the best trading results. Each market entry point is analyzed by an advanced selection algorithm. After determining the op
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Yazarın diğer ürünleri
TimeLS LightSpeed
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
TimeLS_LightSpeed, MetaTrader 5 için zaman tabanlı bir uzman danışmandır (Expert Advisor - EA). Belirli bir tarih ve saatte işlem açmak ve yönetmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıya işlem zaman dilimlerini, pozisyon türlerini ve özel zamanlanmış işlemleri bağımsız parametrelerle yapılandırma esnekliği sunar. Herhangi bir sorunuz olursa bana mesaj atın. Bazı piyasalar için önceden tanımlanmış .set dosyalarım var. Temel Özellikler ve Ayarlar İşlem İzinleri LONG (Alış) veya SHORT (Satış) işlemleri
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir. Stratejinin Temel Mantığı Giriş Sinyali Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur. Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde k
FREE
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu EA'nın ilk sürümü ücretsizdi, ancak yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine daha fazla filtre ve geliştirilmiş hassasiyete sahip Emilian II'yi oluşturdum. MACD, ADX ve Fraktal filtrelerini ekledim, ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda gelecekte yeni özellikler de eklenecek. Şimdi satın alırsanız, tüm gelecek güncellemeleri ve teknik desteği ücretsiz olarak alacaksınız. EA'yı sınırlı bir süre için mümkün olan en düşük fiyattan sunuyorum, fiyat ilerleyen zamanlarda artacaktır. E
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir. Stratejinin Temel Mantığı Giriş Sinyali Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur. Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde k
FREE
Emilian MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Emilian: MetaTrader 4 İçin Uzman Danışman Genel Bakış Emilian ile tanışın, bu Uzman Danışman, işlemleri açmak ve kapatmak için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI 21) kullanır. Kişiselleştirilebilir risk yönetimi stratejileri sunan Emilian, aynı zamanda Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirlemek için Ortalama Gerçek Menzil (ATR 12) veya belirli pip değerlerini kullanır. Ana Özellikler EMA Kesişim Stratejisi: Kesişim sinyalleri için hızlı ve yavaş EMAları (Slow
TimeLS MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 4 İçin Zaman Temelli Uzman Danışman TimeLS МТ4 - Zaman Uzun Kısa Genel Bakış Zaman temelli uzman danışmanımız, yatırımcılara kesin piyasa zamanlaması avantajı sunmak üzere tasarlanmıştır. Uzman danışman, hem uzun hem de kısa pozisyonlarla çalışır ve eş zamanlı olarak her ikisini de açabilir, size benzersiz bir esneklik sunar. Ana Özellikler: 1. Zaman Belirli İşlem:     - Pozisyonları açmak ve kapatmak için tam saatleri ve dakikaları belirleyin, bu sayede piyasa saatleri, haber ola
EmaBB MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
EmaBB MT4 : MT4 için Uzman Danışman Genel Bakış: EmaBB, ticaret stratejinizi optimize etmek için gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikleri harmanlayarak MT4 için son teknoloji bir Uzman Danışman olarak öne çıkıyor. Hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açmak üzere titizlikle tasarlanmıştır, ticaret girişimleriniz üzerinde esneklik ve kontrol sağlar. Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA), Bollinger Bantlarının gücünü ve ticaret giriş ve çıkışlarını optimize etmek için gelişmiş iz süren stop
MACDucks swap MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MACDuck: Dostanez Forex Yardımcınız Merhaba! MACDuck'la tanışın, tamamen MACD göstergesi ve tatlı hareket eden trendleri yakalamak hakkında olan küçük ticaret arkadaşımız. Basit, etkili ve ticaret oyununuza iyi bir ivme kazandırmak için tasarlandı. MACDuck'ın Yaptığı Serin Şeyler: 1. Büyük ve Küçük Paritelerle Çalışır: Büyük forex pariteleri ya da daha küçük olanlar olsun, MACDuck sizi korur. 2. Yönü Siz Seçin: Uzun mu gitmek istiyorsunuz? Kısa? Her ikisi de? Siz karar verin! 3. Akıllıca Swap:
C7x21 Crossing MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
C7x21 Crossing'i Tanıtıyoruz - SMA Çapraz Stratejileri için Özelleştirilebilir Uzman Danışman Klasik ama güçlü 7/21 Basit Hareketli Ortalama (SMA) çapraz stratejisinin potansiyelini C7x21 Crossing ile keşfedin. Geniş bir piyasa ve zaman aralığına operasyon yapmak üzere ustaca tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), SMA çaprazlarından yararlanan zamanla test edilmiş yaklaşımı, 14 periyotluk bir Emtia Kanal Endeksi (CCI) filtresinin eklenmiş hassasiyetiyle güçlendirir. Ana Özellikler: Dinamik SMA Çapra
Emilian II MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu EA'nın ilk sürümü ücretsizdi, ancak yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine daha fazla filtre ve geliştirilmiş hassasiyete sahip Emilian II'yi oluşturdum. MACD, ADX ve Fraktal filtrelerini ekledim, ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda gelecekte yeni özellikler de eklenecek. Şimdi satın alırsanız, tüm gelecek güncellemeleri ve teknik desteği ücretsiz olarak alacaksınız. EA'yı sınırlı bir süre için mümkün olan en düşük fiyattan sunuyorum, fiyat ilerleyen zamanlarda artacaktır. E
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Forex Bacteria – MetaTrader 4/5 için Uzman Danışman (EA) Forex Bacteria, MetaTrader 4/5 platformu için geliştirilmiş otomatik bir Uzman Danışman’dır (EA). Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik bir şekilde yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Bu EA kullanıma hazırdır; sadece risk yönetimi tercihlerinizi belirleyip, hangi günlerde işlem yapmak istediğinizi seçmeniz yeterlidir. Son 12 yıl boyunca optimize edilmiştir ve en iyi performansı
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
TimeLS_LightSpeed, MetaTrader 4/5 için zaman tabanlı bir uzman danışmandır (Expert Advisor - EA). Belirli bir tarih ve saatte işlem açmak ve yönetmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıya işlem zaman dilimlerini, pozisyon türlerini ve özel zamanlanmış işlemleri bağımsız parametrelerle yapılandırma esnekliği sunar. Herhangi bir sorunuz olursa bana mesaj atın. Bazı piyasalar için önceden tanımlanmış .set dosyalarım var. Temel Özellikler ve Ayarlar İşlem İzinleri LONG (Alış) veya SHORT (Satış) işlemler
Prochlorococcus MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (EA) tak ve çalıştır (plug-and-play) şeklinde çalışır ve USD/JPY için optimize edilmiştir. Hangi kaldıraç oranının kullanılacağını seçme özelliği eklendi, ayrıca bazı ince ayarlar yapıldı. Şu anda mümkün olan en düşük fiyatta. EA’nın farklı bölgelerdeki saatleri doğru şekilde belirleyebilmesi için, giriş parametrelerinden doğru UTC zaman diliminin ayarlandığından emin olun. Gelecekte başka döviz çiftleri de eklenecek olabilir, ancak şu ana kadar en iyi sonuçlar USD/JPY üzerinde
Cupriavidus Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Cupriavidus Bacteria , yalnızca altın (GOLD) piyasasında işlem yapmak üzere geliştirilmiş, tamamen otomatik ve zaman tabanlı bir işlem sistemidir. Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), “tak ve çalıştır” (plug and play) mantığıyla çalışır; herhangi bir manuel kurulum veya ayar yapmanıza gerek yoktur. Strateji mantığı, işlem zamanlaması ve risk yönetimi gibi tüm unsurlar sisteme entegre edilmiştir ve kullanıcıya sade, güvenilir bir deneyim sunar. EA’nin ismi, gerçek hayatta bulunan ve altını emerek
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
TimeLS Close Positions MT4
Kaloyan Ivanov
Yardımcı programlar
Utility TimeLs Close Positions, MetaTrader 5 platformunda pozisyon kapatma işlemlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir araçtır. Açık pozisyonların ne zaman ve nasıl kapatılacağını, zaman, sembol, yön, sihirli numara ve yorumlara göre esnek şekilde kontrol etmenizi sağlar. Belirli hafta günlerinde işlemleri devre dışı bırakabilirsiniz Tüm açık pozisyonları kapatmak için belirli bir saat ayarlayabilirsiniz Kapanışları sembol, yön (Al/Sat), sihirli numara veya yorumlara göre filtr
TimeLS
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader İçin Zaman Temelli Uzman Danışman TimeLS - Zaman Uzun Kısa Genel Bakış Zaman temelli uzman danışmanımız, yatırımcılara kesin piyasa zamanlaması avantajı sunmak üzere tasarlanmıştır. Uzman danışman, hem uzun hem de kısa pozisyonlarla çalışır ve eş zamanlı olarak her ikisini de açabilir, size benzersiz bir esneklik sunar. Ana Özellikler: 1. Zaman Belirli İşlem:     - Pozisyonları açmak ve kapatmak için tam saatleri ve dakikaları belirleyin, bu sayede piyasa saatleri, haber olayları
Emilian
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Emilian: MetaTrader 5 İçin Uzman Danışman Genel Bakış Emilian ile tanışın, bu Uzman Danışman, işlemleri açmak ve kapatmak için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI 21) kullanır. Kişiselleştirilebilir risk yönetimi stratejileri sunan Emilian, aynı zamanda Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirlemek için Ortalama Gerçek Menzil (ATR 12) veya belirli pip değerlerini kullanır. Ana Özellikler EMA Kesişim Stratejisi: Kesişim sinyalleri için hızlı ve yavaş EMAları (Slow
EmaBB
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
EmaBB: MT5 için Uzman Danışman Genel Bakış: EmaBB, ticaret stratejinizi optimize etmek için gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikleri harmanlayarak MT5 için son teknoloji bir Uzman Danışman olarak öne çıkıyor. Hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açmak üzere titizlikle tasarlanmıştır, ticaret girişimleriniz üzerinde esneklik ve kontrol sağlar. Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA), Bollinger Bantlarının gücünü ve ticaret giriş ve çıkışlarını optimize etmek için gelişmiş iz süren stop stra
MACDucks swap
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MACDuck: Dostanez Forex Yardımcınız Merhaba! MACDuck'la tanışın, tamamen MACD göstergesi ve tatlı hareket eden trendleri yakalamak hakkında olan küçük ticaret arkadaşımız. Basit, etkili ve ticaret oyununuza iyi bir ivme kazandırmak için tasarlandı. MACDuck'ın Yaptığı Serin Şeyler: 1. Büyük ve Küçük Paritelerle Çalışır: Büyük forex pariteleri ya da daha küçük olanlar olsun, MACDuck sizi korur. 2. Yönü Siz Seçin: Uzun mu gitmek istiyorsunuz? Kısa? Her ikisi de? Siz karar verin! 3. Akıllıca Swap:
C7x21 Crossing
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
C7x21 Crossing'i Tanıtıyoruz - SMA Çapraz Stratejileri için Özelleştirilebilir Uzman Danışman Klasik ama güçlü 7/21 Basit Hareketli Ortalama (SMA) çapraz stratejisinin potansiyelini C7x21 Crossing ile keşfedin. Geniş bir piyasa ve zaman aralığına operasyon yapmak üzere ustaca tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), SMA çaprazlarından yararlanan zamanla test edilmiş yaklaşımı, 14 periyotluk bir Emtia Kanal Endeksi (CCI) filtresinin eklenmiş hassasiyetiyle güçlendirir. Ana Özellikler: Dinamik SMA Çapra
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için Forex Bacteria Uzman Danışmanı Forex Bacteria, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışman (EA)'dır. Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik olarak bir arada yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde bir arada yaşamayı hedefliyoruz. Bu, yalnızca risk yönetimi tercihlerinizi ayarlamanız ve işlem yapmak istediğiniz günleri seçmeniz gereken bir tak ve çalıştır EA'dır. Son 12 yılda ağırlıklı olarak odaklanmış ve optimize edilmiş olup, AUD
Black Swan Breakout
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Black Swan Breakout EA – düşük volatilite dönemlerinden sonra hassas girişler Black Swan Breakout EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş bir ticaret sistemidir. Piyasanın sakin olduğu dönemlerin ardından gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit ederek işlem açmayı hedefler. Bollinger Bantları kullanarak fiyatın genişlemesini algılar ve kırılmanın gücünü ve kalitesini doğrulamak için isteğe bağlı filtreler içerir. DeMarker, Fractals, CCI gibi birkaç yeni özellik ve gösterge eklendi, ayrıca hangi gü
Traicho
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Traicho EA – Üçlü EMA Mantığıyla Trend Ticareti Traicho EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve pratik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Üç adet üssel hareketli ortalama (EMA) kullanan sade bir trend takip stratejisine dayanır. Net yön sinyalleri ve basit pozisyon yönetimi tercih eden yatırımcılar için idealdir Bu EA, hem doğrudan kullanılabilecek kadar basit hem de daha gelişmiş stratejiler için temel oluşturabilecek kadar esnek bir altyapı sunar Farklı semboller veya zaman dilimler
Prochlorococcus
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (EA) tak ve çalıştır (plug-and-play) şeklinde çalışır ve USD/JPY için optimize edilmiştir. Hangi kaldıraç oranının kullanılacağını seçme özelliği eklendi, ayrıca bazı ince ayarlar yapıldı. Şu anda mümkün olan en düşük fiyatta. EA’nın farklı bölgelerdeki saatleri doğru şekilde belirleyebilmesi için, giriş parametrelerinden doğru UTC zaman diliminin ayarlandığından emin olun. Gelecekte başka döviz çiftleri de eklenecek olabilir, ancak şu ana kadar en iyi sonuçlar USD/JPY üzerinde
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
Cupriavidus Bacteria
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Cupriavidus Bacteria , yalnızca altın (GOLD) piyasasında işlem yapmak üzere geliştirilmiş, tamamen otomatik ve zaman tabanlı bir işlem sistemidir. Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), “tak ve çalıştır” (plug and play) mantığıyla çalışır; herhangi bir manuel kurulum veya ayar yapmanıza gerek yoktur. Strateji mantığı, işlem zamanlaması ve risk yönetimi gibi tüm unsurlar sisteme entegre edilmiştir ve kullanıcıya sade, güvenilir bir deneyim sunar. EA’nin ismi, gerçek hayatta bulunan ve altını emerek
Top 23 Indicators
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
#Yaz İndirimi Top 23 Indicators, mevcut en özelleştirilebilir uzman danışmanlardan biridir. Oluşturulabilecek kombinasyonlar ve kalıplar neredeyse sonsuzdur. Bu, çalışmak istediğiniz piyasalara çok özel ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Bu kadar çok kombinasyon içinden tekrar edilebilir ve benzersiz bir desen bulma yeteneği sizin için büyük bir avantaj olabilir. Top 23 Indicators: //-------------------------------------- RSI – Relative Strength Index   MACD – Moving Average Conve
TimeLS Close Positions
Kaloyan Ivanov
Yardımcı programlar
Utility TimeLs Close Positions, MetaTrader 5 platformunda pozisyon kapatma işlemlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir araçtır. Açık pozisyonların ne zaman ve nasıl kapatılacağını, zaman, sembol, yön, sihirli numara ve yorumlara göre esnek şekilde kontrol etmenizi sağlar. Belirli hafta günlerinde işlemleri devre dışı bırakabilirsiniz Tüm açık pozisyonları kapatmak için belirli bir saat ayarlayabilirsiniz Kapanışları sembol, yön (Al/Sat), sihirli numara veya yorumlara göre filtr
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt