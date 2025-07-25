Emilian MT4
- Uzman Danışmanlar
- Kaloyan Ivanov
- Sürüm: 4.1
- Güncellendi: 25 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Emilian: MetaTrader 4 İçin Uzman Danışman
Genel Bakış
Emilian ile tanışın, bu Uzman Danışman, işlemleri açmak ve kapatmak için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI 21) kullanır.
Kişiselleştirilebilir risk yönetimi stratejileri sunan Emilian, aynı zamanda Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirlemek için Ortalama Gerçek Menzil (ATR 12) veya belirli pip değerlerini kullanır.
Ana Özellikler
EMA Kesişim Stratejisi: Kesişim sinyalleri için hızlı ve yavaş EMAları (Slow & Fast) kullanır.
RSI 21 Onayı: RSI 21 ile ek bir onay katmanı ekler, yanıltıcı pozitifleri azaltır.
Esnek Pozisyonlama: Hem uzun hem de kısa pozisyonlara olanak tanır, tamamen işlem tercihinize ayarlanabilir.
Dinamik Risk Yönetimi: ATR tabanlı veya pip tabanlı Take Profit ve Stop Loss ayarları arasında seçim yapın.
Giriş Parametreleri
LongPositions: LONG/BUY pozisyonlarını açma izni.
ShortPositions: SHORT/SELL pozisyonlarını açma izni.
Lots: Pozisyon açmak için standart lot büyüklüğü.
EMA_Fast & EMA_Slow: Kesişim stratejisi için hızlı ve yavaş EMA periyotları.
StopAndTipByPips: ATR tabanlı veya pip tabanlı Take Profit ve Stop Loss arasında seçim.
TakeProfit_in_Pips & StoppLoss_in_Pips: Take Profit ve Stop Loss’u pip olarak belirtin.
Use_RSI21_asFilter: RSI21’i işlem filtresi olarak kullanma seçeneği.
RSI21_AboveBuy & RSI21_UnderSell: Buy ve Sell sinyalleri için RSI seviyeleri.
Emilian, kapsamlı ancak esnek bir piyasa ticareti yaklaşımı sunar. Kanıtlanmış stratejileri ve kişiselleştirilebilir ayarları birleştirerek, tüm deneyim seviyelerindeki traderlara hitap eder.
Sorumluluk Reddi: Bu, otomatik bir sistem değildir; doğru değerleri girmek ve geri test yapmak gerekir;
Yazarından Not:
Giriş parametrelerini, işlem stratejinize ve risk toleransınıza göre ayarlayın.
Canlıya geçmeden önce Uzman Danışmanı bir demo hesapta test edin.
Seçtiğiniz spesifik piyasa için geri testinizi yapmayı unutmayın.