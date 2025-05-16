Bu EA'nın ilk sürümü ücretsizdi, ancak yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine daha fazla filtre ve geliştirilmiş hassasiyete sahip Emilian II'yi oluşturdum. MACD, ADX ve Fraktal filtrelerini ekledim, ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda gelecekte yeni özellikler de eklenecek.

Şimdi satın alırsanız, tüm gelecek güncellemeleri ve teknik desteği ücretsiz olarak alacaksınız.

EA'yı sınırlı bir süre için mümkün olan en düşük fiyattan sunuyorum, fiyat ilerleyen zamanlarda artacaktır.

Emilian II, hareketli ortalamaların kesişimlerine ve isteğe bağlı teknik indikatör filtrelerine dayanan, esnek ve çok zaman dilimli işlem stratejileri için geliştirilmiş otomatik bir Uzman Danışmandır. RSI, CCI, DeMarker, Hacim, ADX, MACD ve Fraktal gibi tanınmış teknik göstergeleri kullanarak üst zaman dilimlerinden gelen sinyallerle girişleri hizalamak ve işlem mantığını hassas şekilde kontrol etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Strateji Mantığı Özeti

Emilian II’nin temel mantığı şu unsurlara dayanır:

EMA Kesişimleri

Hızlı EMA'nın yavaş EMA'nın üzerine ya da altına kesişmesiyle işlem sinyali üretilir.

İsteğe Bağlı Filtreler

İşlem açılmadan önce sinyal şu göstergelerle filtrelenebilir:

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Emtia Kanal Endeksi (CCI)

DeMarker

Hacim (tick veya gerçek hacim)

Ortalama Yön Endeksi (ADX)

MACD

Fraktallar

Bu filtreler, piyasa koşullarını doğrulamak için kullanılır. Örneğin trend gücü, momentum teyidi, dönüş noktaları, aşırı alım/satım bölgeleri veya hacim seviyesi gibi faktörler. Her bir filtre bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.

Temel Özellikler ve Kabiliyetler

İşlem Türleri

Alım (long) veya satım (short) işlemlerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Sadece günlük swap pozitif olduğunda işlem yapma seçeneği

Aynı yönde birden fazla işlem açılmasını engelleme veya izin verme

Açık pozisyon sayısına sınır koyma

Lot Hesaplama

Sabit lot ile işlem yapma veya bakiye ve kaldıraç oranına göre dinamik lot hesabı

Zaman Tabanlı Kontroller

İşlem başlangıç ve bitiş saatini belirleme

Haftanın günlerine göre işlem açma izni verme veya engelleme

Hareketli Ortalama Stratejisi

Hızlı ve yavaş EMA periyotlarını özelleştirme

EMA, SMA, SMMA veya LWMA yöntemlerinden seçim yapma

EMA sinyalleri için özel zaman dilimi belirleme

Zarar Durdur ve Kar Al Ayarları

ATR tabanlı dinamik SL ve TP kullanma (StopLoss = ATR × katsayı)

Veya sabit pip değerli SL/TP kullanma

ATR ve pip bazlı modlar arasında geçiş yapabilme

Gelişmiş Filtre Seçenekleri

Her filtreye özel zaman dilimi atanabilir

Periyot, eşik değeri ve uygulanan fiyat gibi özel ayarlar yapılabilir

Her filtre bağımsız olarak aktif veya pasif edilebilir

RSI Filtresi

RSI belirtilen seviyeler dışında ise işlemi engeller

CCI Filtresi

CCI belirlenen aşırı alım/satım seviyeleri dışındaysa işlemi engeller

DeMarker Filtresi

Değer ayarlanan aralığın dışında ise işlemi engeller

Hacim Filtresi

Yalnızca hacim, belirlenen eşiği aştığında işlem yapılmasına izin verir

ADX Filtresi

ADX, minimum değerin üzerindeyse trend gücü onaylanır

MACD Filtresi

MACD kesişim yönü ve sinyal çizgisine olan uzaklıkla momentum doğrulaması yapılır

Fraktal Filtresi

İşlem açılmadan önce yukarı veya aşağı yönlü bir fraktalın teyit edilmiş olması gerekir

Çoklu Zaman Dilimi Uyumu

EMA, RSI, CCI, MACD, ADX vb. her strateji bileşeni için ayrı zaman dilimi belirlenebilir

Örneğin: 5 dakikalık EMA sinyali, 1 saatlik MACD veya ADX ile teyit edilebilir

Magic Number

Bu EA'nın işlemlerini diğer EA’lardan ayırt etmek için kullanılan benzersiz kimlik numarası

Uygun Kullanım Alanları

Emilian II, çoklu zaman dilimi onayıyla işlem yapan traderlar için uygundur

Teknik göstergelere dayalı kurallı stratejileri tercih edenler için idealdir

İşlem zamanlaması ve giriş mantığı üzerinde tam kontrol isteyen kullanıcılar için uygundur

Hassas piyasa koşullarında işlem öncesinde trend veya hacim teyidine ihtiyaç duyanlar için uygundur

Daha fazla bilgi veya sorularınız için benimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.



