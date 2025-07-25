Emilian II MT4
- Uzman Danışmanlar
- Kaloyan Ivanov
- Sürüm: 1.44
- Güncellendi: 25 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Bu EA'nın ilk sürümü ücretsizdi, ancak yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine daha fazla filtre ve geliştirilmiş hassasiyete sahip Emilian II'yi oluşturdum. MACD, ADX ve Fraktal filtrelerini ekledim, ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda gelecekte yeni özellikler de eklenecek.
Şimdi satın alırsanız, tüm gelecek güncellemeleri ve teknik desteği ücretsiz olarak alacaksınız.
EA'yı sınırlı bir süre için mümkün olan en düşük fiyattan sunuyorum, fiyat ilerleyen zamanlarda artacaktır.
Emilian II, hareketli ortalamaların kesişimlerine ve isteğe bağlı teknik indikatör filtrelerine dayanan, esnek ve çok zaman dilimli işlem stratejileri için geliştirilmiş otomatik bir Uzman Danışmandır. RSI, CCI, DeMarker, Hacim, ADX, MACD ve Fraktal gibi tanınmış teknik göstergeleri kullanarak üst zaman dilimlerinden gelen sinyallerle girişleri hizalamak ve işlem mantığını hassas şekilde kontrol etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.
Strateji Mantığı Özeti
Emilian II’nin temel mantığı şu unsurlara dayanır:
EMA Kesişimleri
Hızlı EMA'nın yavaş EMA'nın üzerine ya da altına kesişmesiyle işlem sinyali üretilir.
İsteğe Bağlı Filtreler
İşlem açılmadan önce sinyal şu göstergelerle filtrelenebilir:
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Emtia Kanal Endeksi (CCI)
DeMarker
Hacim (tick veya gerçek hacim)
Ortalama Yön Endeksi (ADX)
MACD
Fraktallar
Bu filtreler, piyasa koşullarını doğrulamak için kullanılır. Örneğin trend gücü, momentum teyidi, dönüş noktaları, aşırı alım/satım bölgeleri veya hacim seviyesi gibi faktörler. Her bir filtre bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.
Temel Özellikler ve Kabiliyetler
İşlem Türleri
Alım (long) veya satım (short) işlemlerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Sadece günlük swap pozitif olduğunda işlem yapma seçeneği
Aynı yönde birden fazla işlem açılmasını engelleme veya izin verme
Açık pozisyon sayısına sınır koyma
Lot Hesaplama
Sabit lot ile işlem yapma veya bakiye ve kaldıraç oranına göre dinamik lot hesabı
Zaman Tabanlı Kontroller
İşlem başlangıç ve bitiş saatini belirleme
Haftanın günlerine göre işlem açma izni verme veya engelleme
Hareketli Ortalama Stratejisi
Hızlı ve yavaş EMA periyotlarını özelleştirme
EMA, SMA, SMMA veya LWMA yöntemlerinden seçim yapma
EMA sinyalleri için özel zaman dilimi belirleme
Zarar Durdur ve Kar Al Ayarları
ATR tabanlı dinamik SL ve TP kullanma (StopLoss = ATR × katsayı)
Veya sabit pip değerli SL/TP kullanma
ATR ve pip bazlı modlar arasında geçiş yapabilme
Gelişmiş Filtre Seçenekleri
Her filtreye özel zaman dilimi atanabilir
Periyot, eşik değeri ve uygulanan fiyat gibi özel ayarlar yapılabilir
Her filtre bağımsız olarak aktif veya pasif edilebilir
RSI Filtresi
RSI belirtilen seviyeler dışında ise işlemi engeller
CCI Filtresi
CCI belirlenen aşırı alım/satım seviyeleri dışındaysa işlemi engeller
DeMarker Filtresi
Değer ayarlanan aralığın dışında ise işlemi engeller
Hacim Filtresi
Yalnızca hacim, belirlenen eşiği aştığında işlem yapılmasına izin verir
ADX Filtresi
ADX, minimum değerin üzerindeyse trend gücü onaylanır
MACD Filtresi
MACD kesişim yönü ve sinyal çizgisine olan uzaklıkla momentum doğrulaması yapılır
Fraktal Filtresi
İşlem açılmadan önce yukarı veya aşağı yönlü bir fraktalın teyit edilmiş olması gerekir
Çoklu Zaman Dilimi Uyumu
EMA, RSI, CCI, MACD, ADX vb. her strateji bileşeni için ayrı zaman dilimi belirlenebilir
Örneğin: 5 dakikalık EMA sinyali, 1 saatlik MACD veya ADX ile teyit edilebilir
Magic Number
Bu EA'nın işlemlerini diğer EA’lardan ayırt etmek için kullanılan benzersiz kimlik numarası
Uygun Kullanım Alanları
Emilian II, çoklu zaman dilimi onayıyla işlem yapan traderlar için uygundur
Teknik göstergelere dayalı kurallı stratejileri tercih edenler için idealdir
İşlem zamanlaması ve giriş mantığı üzerinde tam kontrol isteyen kullanıcılar için uygundur
Hassas piyasa koşullarında işlem öncesinde trend veya hacim teyidine ihtiyaç duyanlar için uygundur
Daha fazla bilgi veya sorularınız için benimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.