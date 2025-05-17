Black Swan Breakout

Black Swan Breakout EA – düşük volatilite dönemlerinden sonra hassas girişler

Black Swan Breakout EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş bir ticaret sistemidir. Piyasanın sakin olduğu dönemlerin ardından gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit ederek işlem açmayı hedefler. Bollinger Bantları kullanarak fiyatın genişlemesini algılar ve kırılmanın gücünü ve kalitesini doğrulamak için isteğe bağlı filtreler içerir.

DeMarker, Fractals, CCI gibi birkaç yeni özellik ve gösterge eklendi, ayrıca hangi günlerde işlem yapılacağı ve zaman filtresi de dahil edildi. Hesaptan alınan bir değer olarak kaldıraç kullanma özelliği de eklendi. Şimdi en düşük fiyata sahip olun, gelecekteki güncellemeler ve destek de dahil olsun. Daha iyi sonuçlar için lütfen bu EA'nın gelişimine destek olun.

Stratejinin çalışma prensibi:

EA, fiyat hareketlerini Bollinger Bantlarına göre izler. Fiyat üst banda çıkarsa alış işlemi, alt banda düşerse satış işlemi açar.

Her sinyal, isteğe bağlı filtrelerle doğrulanabilir. Bu filtreler arasında: mevcut hacmi son 20 mumun ortalamasıyla karşılaştıran hacim filtresi, zayıf trend koşullarında işlem yapmaktan kaçınmak için ADX filtresi, ve aşırı alım/aşırı satım durumlarını değerlendiren RSI filtresi bulunur. Tüm bu filtreler ayarlardan açılıp kapatılabilir.

Giriş ayarları:

Bollinger Bantlarının periyodu ve zaman dilimi, RSI’nın periyodu ve eşik seviyeleri, ADX’in periyodu ve sınırı, hacim filtresi yüzdesi gibi ayarlar yapılabilir. Alım ve satım işlemleri için ayrı mantık belirlenebilir. Stop Loss ve Take Profit pip cinsinden ayarlanabilir. Takip eden stop (trailing stop), işlem zamanları ve haftanın günleri seçilebilir. Ayrıca işlemleri takip etmek için bir "magic number" da atanabilir.

Kullanım notları:

Bu EA, forex, emtialar, endeksler veya kripto para gibi herhangi bir enstrümanda kullanılabilir. Kırılma mantığı, evrensel fiyat davranışına dayanır. Performans; piyasa koşullarına ve doğru parametre seçimine bağlıdır. Canlı kullanıma geçmeden önce geriye dönük test (backtest) ve optimizasyon önerilir.

Not: Bu sürüm, aynı anda yalnızca bir açık pozisyonu yönetmek üzere tasarlanmıştır. Ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Özel sürüm mevcut:

Eğer şunlara ihtiyacınız varsa:
belirli bir sembol veya strateji için optimizasyon,
filtrelerin düzenlenmesi,
kendi göstergelerinizle entegrasyon,
benzersiz işlem koşulları,
benimle iletişime geçebilirsiniz. İhtiyacınıza özel bir sürüm geliştirebilirim.



