EmaBB MT4
- Uzman Danışmanlar
- Kaloyan Ivanov
- Sürüm: 2.7
- Güncellendi: 17 Kasım 2023
- Etkinleştirmeler: 5
EmaBB MT4 : MT4 için Uzman Danışman Genel Bakış: EmaBB, ticaret stratejinizi optimize etmek için gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikleri harmanlayarak MT4 için son teknoloji bir Uzman Danışman olarak öne çıkıyor. Hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açmak üzere titizlikle tasarlanmıştır, ticaret girişimleriniz üzerinde esneklik ve kontrol sağlar. Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA), Bollinger Bantlarının gücünü ve ticaret giriş ve çıkışlarını optimize etmek için gelişmiş iz süren stop stratejilerini uyumlu bir şekilde bütünleştirir. Ana Özellikler:
- Çift Pozisyonlama:
- Ticaret tercihlerinize ve piyasa koşullarına göre özelleştirilmiş hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açabilme.
- Optimize Edilmiş Lot Yönetimi:
- "Lotlar" parametresi ile açmak istediğiniz pozisyonların boyutunu kontrol ederek hassas risk yönetimiyle sizi güçlendirir.
- Pozitif Swap Kontrolü:
- Günlük Swap 0 veya pozitif olduğunda sadece pozisyon açma seçeneği, maliyet etkin ticaret sağlar.
- Dinamik Kar Al ve Zarar Durdur:
- Pips cinsinden özel Kar Al ve Zarar Durdur seviyeleri belirleyerek ticaretlerinizi piyasa volatilitesine karşı korur.
- Uyarlanabilir İzleyen Stop:
- Kazançları dinamik olarak güvence altına almak için özelleştirilebilir mesafe parametreleriyle izleyen stopu etkinleştirin.
- EMA ve Bollinger Bantları Entegrasyonu:
- Rafine piyasa analizi ve sinyal üretimi için ayarlanabilir Bollinger Bantları dönemiyle birlikte hızlı ve yavaş EM'leri kullanın. Giriş Parametreleri:
- LongPositions ve ShortPositions: UZUN/ALIM veya KISA/SATIŞ pozisyonlarının açılmasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Lotlar: Açılacak lot büyüklüğünü belirleyin.
- DailySwapOnlyPositive: Günlük Swap durumuna dayalı pozisyon açma seçeneğini seçin.
- TakeProfit_in_Pips & StopLoss_in_Pips: Take Profit ve Stop Loss seviyelerini en küçük basamaklar/pips/tik olarak belirtin.
- TrailingStopOn: İz süren stopun etkinleştirilmesini değiştirin.
- HowFarTrailingStopInPips & HowFarTrailingStopIsFollowingThePrice: İz süren stop için etkinleştirme mesafesini ve fiyatı takip etme mesafesini ayarlayın.
- EMA_Fast & EMA_Slow: Hızlı ve Yavaş EMA dönemlerini belirtin.
- BB_period: Bollinger Bantları için dönemi tanımlayın.
- MA_Method & MA_Period: Hareketli Ortalama Yöntemini ve zaman dilimini/periodunu seçin. Neden EmaBB'yi Seçmelisiniz? EmaBB, tüm deneyim seviyelerine uygun, sorunsuz, kullanıcı dostu bir deneyim vaat ediyor. Kanıtlanmış stratejileri ve özelleştirilebilir ayarları dengeleyerek çeşitli ticaret ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına hizmet eder. Yazarın Notu: EmaBB, kapsamlı piyasa analizi ve yenilikçi stratejilere dayanmaktadır. Canlıya geçmeden önce kapsamlı şekilde geri test yapmayı ve giriş parametrelerini ticaret tercihlerinize ve risk toleransınıza göre ayarlamayı sağlayın. Feragatname: Bu tamamen otomatik bir sistem değildir. Belirli pazarlarda optimal performansı sağlamak için kapsamlı geri test yapılması gerekmektedir. Her zaman doğru değerleri girin ve gereken özeni gösterin.