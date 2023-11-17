EmaBB MT4

EmaBB MT4 : MT4 için Uzman Danışman Genel Bakış: EmaBB, ticaret stratejinizi optimize etmek için gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikleri harmanlayarak MT4 için son teknoloji bir Uzman Danışman olarak öne çıkıyor. Hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açmak üzere titizlikle tasarlanmıştır, ticaret girişimleriniz üzerinde esneklik ve kontrol sağlar. Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA), Bollinger Bantlarının gücünü ve ticaret giriş ve çıkışlarını optimize etmek için gelişmiş iz süren stop stratejilerini uyumlu bir şekilde bütünleştirir. Ana Özellikler:

  1. Çift Pozisyonlama:
    • Ticaret tercihlerinize ve piyasa koşullarına göre özelleştirilmiş hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açabilme.
  2. Optimize Edilmiş Lot Yönetimi:
    • "Lotlar" parametresi ile açmak istediğiniz pozisyonların boyutunu kontrol ederek hassas risk yönetimiyle sizi güçlendirir.
  3. Pozitif Swap Kontrolü:
    • Günlük Swap 0 veya pozitif olduğunda sadece pozisyon açma seçeneği, maliyet etkin ticaret sağlar.
  4. Dinamik Kar Al ve Zarar Durdur:
    • Pips cinsinden özel Kar Al ve Zarar Durdur seviyeleri belirleyerek ticaretlerinizi piyasa volatilitesine karşı korur.
  5. Uyarlanabilir İzleyen Stop:
    • Kazançları dinamik olarak güvence altına almak için özelleştirilebilir mesafe parametreleriyle izleyen stopu etkinleştirin.
  6. EMA ve Bollinger Bantları Entegrasyonu:
    • Rafine piyasa analizi ve sinyal üretimi için ayarlanabilir Bollinger Bantları dönemiyle birlikte hızlı ve yavaş EM'leri kullanın. Giriş Parametreleri:
    • LongPositions ve ShortPositions: UZUN/ALIM veya KISA/SATIŞ pozisyonlarının açılmasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
    • Lotlar: Açılacak lot büyüklüğünü belirleyin.
    • DailySwapOnlyPositive: Günlük Swap durumuna dayalı pozisyon açma seçeneğini seçin.
    • TakeProfit_in_Pips & StopLoss_in_Pips: Take Profit ve Stop Loss seviyelerini en küçük basamaklar/pips/tik olarak belirtin.
    • TrailingStopOn: İz süren stopun etkinleştirilmesini değiştirin.
    • HowFarTrailingStopInPips & HowFarTrailingStopIsFollowingThePrice: İz süren stop için etkinleştirme mesafesini ve fiyatı takip etme mesafesini ayarlayın.
    • EMA_Fast & EMA_Slow: Hızlı ve Yavaş EMA dönemlerini belirtin.
    • BB_period: Bollinger Bantları için dönemi tanımlayın.
    • MA_Method & MA_Period: Hareketli Ortalama Yöntemini ve zaman dilimini/periodunu seçin. Neden EmaBB'yi Seçmelisiniz? EmaBB, tüm deneyim seviyelerine uygun, sorunsuz, kullanıcı dostu bir deneyim vaat ediyor. Kanıtlanmış stratejileri ve özelleştirilebilir ayarları dengeleyerek çeşitli ticaret ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına hizmet eder. Yazarın Notu: EmaBB, kapsamlı piyasa analizi ve yenilikçi stratejilere dayanmaktadır. Canlıya geçmeden önce kapsamlı şekilde geri test yapmayı ve giriş parametrelerini ticaret tercihlerinize ve risk toleransınıza göre ayarlamayı sağlayın. Feragatname: Bu tamamen otomatik bir sistem değildir. Belirli pazarlarda optimal performansı sağlamak için kapsamlı geri test yapılması gerekmektedir. Her zaman doğru değerleri girin ve gereken özeni gösterin.



Önerilen ürünler
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Uzman Danışmanlar
HFT KING EA ile tanışın - Ticaretin En İyi HFT KING'i! Bu tam otomatik yüksek frekanslı ticaret sistemi, gelişmiş algoritması ve son teknoloji ürünü özellikleriyle ticaret deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. HFT King, yatırımcılara güvenilir ve karlı ticaret sinyalleri sağlamak için teknik analiz, yapay zeka, yüksek frekanslı ticaret ve makine öğreniminin benzersiz bir kombinasyonunu kullanır. HFT King'in en son teknolojisi, ticaret fırsatlarının belirlenmesinde, pazar eğilimlerin
MAD Scalper Expert Advisor
Conor Dailey
Uzman Danışmanlar
MAD - Moving Average Distance The MAD Scalper Expert Advisor uses ATR and the distance to a moving average to determine if price has the potential for reversion (mean reversion). Trades are closed when price returns to mean (moving average) + buffer. We use ATR as our MA_Buffer. MAD includes an averaging feature. The range is determined by ATR and the RangeMultiplier. The higher the RangeMultiplier the further apart the averaging trades will be. Works on all time frames and pairs. Suggestions:
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Uzman Danışmanlar
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Forest
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT4 , Matrix Arrow Göstergesinin MT4 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır. Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MA
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Uzman Danışmanlar
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
EA Black Spark
Suparma Suparma
Uzman Danışmanlar
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Uzman Danışmanlar
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Requirement for the EA use : the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the systems with the best results and reliability. The Oblivion Expert Advisor also belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic and Moving Average. The EA does not use Martingale and grid systems! Recommended Expert Advisor operation t
FREE
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Uzman Danışmanlar
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
ATR RSI x4
Aleksander Gladkov
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor implements a trading strategy based on overbought and oversold zones of ATR RSI i4 indicator signals, which is included in the code . Trend Following, Counter Trend system , DD reduction Algoritm and Level Trading algoritm are used. To start trading, simply attach the EA to the chart, preferably EURUSD H1 timeframe. Live results can be viewed here . To trade with the new Forex instrument (EURUSD H1 by default), it is recommended to set up the parameter values by testing, initi
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
Ronin MT4
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/139325 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Hassas Tek Vuruşlu İşlem RONIN, hassasiyete, kontrole ve verimliliğe değer veren yatırımcılar için oluşturulmuş disiplinli ve güçlü bir Uzman Danışmandır. Yalnız samurayın ruhundan ilham alan RONIN, Bulls Power, Bears Power ve Alligator göstergelerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanarak tek girişli işlemler gerçekleştirir. Bu EA, Martingale, Grid veya Ortalama gi
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Great Hunter
Pavel Malyshko
Uzman Danışmanlar
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Uzman Danışmanlar
Way  to success  EA EA used to trade gold, try to get up to 10000 points of chart drag Trade according to trends, use up to 5 indicators to set values. It is a Martingale system. Fixed when the first lot lost by multiplying not over There is a trailing system. Stop comes when there is a profit. Max drawdown only 24.18% Testing Through the Crisis of War Within 6 months the profit reaches 128.74%
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Reef Scalper
Charles Crete
Uzman Danışmanlar
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Uzman Danışmanlar
MAIN FEATURES - Index Master is a 100% automated system. - Not martingale! Not Grid! Not Hedge! No dangerous strategies are used! - Every orders has a StopLoss and a TakeProfit. - This Expert will win and will lose but in the long run will produce a good profit with quite low temporary drawdown. - Recommended broker : low spread; low comission; not market maker:  https://bit.ly/38hfs2D   - No need set files . Just attach to the following charts and let it work. - Designed for US30 - USTEC and
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Surf EA is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT5 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/99693 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCAD
FREE
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Uzman Danışmanlar
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
BuckWise
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Yazarın diğer ürünleri
TimeLS LightSpeed
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
TimeLS_LightSpeed, MetaTrader 5 için zaman tabanlı bir uzman danışmandır (Expert Advisor - EA). Belirli bir tarih ve saatte işlem açmak ve yönetmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıya işlem zaman dilimlerini, pozisyon türlerini ve özel zamanlanmış işlemleri bağımsız parametrelerle yapılandırma esnekliği sunar. Herhangi bir sorunuz olursa bana mesaj atın. Bazı piyasalar için önceden tanımlanmış .set dosyalarım var. Temel Özellikler ve Ayarlar İşlem İzinleri LONG (Alış) veya SHORT (Satış) işlemleri
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir. Stratejinin Temel Mantığı Giriş Sinyali Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur. Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde k
FREE
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu EA'nın ilk sürümü ücretsizdi, ancak yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine daha fazla filtre ve geliştirilmiş hassasiyete sahip Emilian II'yi oluşturdum. MACD, ADX ve Fraktal filtrelerini ekledim, ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda gelecekte yeni özellikler de eklenecek. Şimdi satın alırsanız, tüm gelecek güncellemeleri ve teknik desteği ücretsiz olarak alacaksınız. EA'yı sınırlı bir süre için mümkün olan en düşük fiyattan sunuyorum, fiyat ilerleyen zamanlarda artacaktır. E
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir. Stratejinin Temel Mantığı Giriş Sinyali Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur. Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde k
FREE
Emilian MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Emilian: MetaTrader 4 İçin Uzman Danışman Genel Bakış Emilian ile tanışın, bu Uzman Danışman, işlemleri açmak ve kapatmak için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI 21) kullanır. Kişiselleştirilebilir risk yönetimi stratejileri sunan Emilian, aynı zamanda Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirlemek için Ortalama Gerçek Menzil (ATR 12) veya belirli pip değerlerini kullanır. Ana Özellikler EMA Kesişim Stratejisi: Kesişim sinyalleri için hızlı ve yavaş EMAları (Slow
TimeLS MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 4 İçin Zaman Temelli Uzman Danışman TimeLS МТ4 - Zaman Uzun Kısa Genel Bakış Zaman temelli uzman danışmanımız, yatırımcılara kesin piyasa zamanlaması avantajı sunmak üzere tasarlanmıştır. Uzman danışman, hem uzun hem de kısa pozisyonlarla çalışır ve eş zamanlı olarak her ikisini de açabilir, size benzersiz bir esneklik sunar. Ana Özellikler: 1. Zaman Belirli İşlem:     - Pozisyonları açmak ve kapatmak için tam saatleri ve dakikaları belirleyin, bu sayede piyasa saatleri, haber ola
MACDucks swap MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MACDuck: Dostanez Forex Yardımcınız Merhaba! MACDuck'la tanışın, tamamen MACD göstergesi ve tatlı hareket eden trendleri yakalamak hakkında olan küçük ticaret arkadaşımız. Basit, etkili ve ticaret oyununuza iyi bir ivme kazandırmak için tasarlandı. MACDuck'ın Yaptığı Serin Şeyler: 1. Büyük ve Küçük Paritelerle Çalışır: Büyük forex pariteleri ya da daha küçük olanlar olsun, MACDuck sizi korur. 2. Yönü Siz Seçin: Uzun mu gitmek istiyorsunuz? Kısa? Her ikisi de? Siz karar verin! 3. Akıllıca Swap:
C7x21 Crossing MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
C7x21 Crossing'i Tanıtıyoruz - SMA Çapraz Stratejileri için Özelleştirilebilir Uzman Danışman Klasik ama güçlü 7/21 Basit Hareketli Ortalama (SMA) çapraz stratejisinin potansiyelini C7x21 Crossing ile keşfedin. Geniş bir piyasa ve zaman aralığına operasyon yapmak üzere ustaca tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), SMA çaprazlarından yararlanan zamanla test edilmiş yaklaşımı, 14 periyotluk bir Emtia Kanal Endeksi (CCI) filtresinin eklenmiş hassasiyetiyle güçlendirir. Ana Özellikler: Dinamik SMA Çapra
Emilian II MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu EA'nın ilk sürümü ücretsizdi, ancak yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine daha fazla filtre ve geliştirilmiş hassasiyete sahip Emilian II'yi oluşturdum. MACD, ADX ve Fraktal filtrelerini ekledim, ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda gelecekte yeni özellikler de eklenecek. Şimdi satın alırsanız, tüm gelecek güncellemeleri ve teknik desteği ücretsiz olarak alacaksınız. EA'yı sınırlı bir süre için mümkün olan en düşük fiyattan sunuyorum, fiyat ilerleyen zamanlarda artacaktır. E
Black Swan Breakout MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Black Swan Breakout EA – düşük volatilite dönemlerinden sonra hassas girişler Black Swan Breakout EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş bir ticaret sistemidir. Piyasanın sakin olduğu dönemlerin ardından gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit ederek işlem açmayı hedefler. Bollinger Bantları kullanarak fiyatın genişlemesini algılar ve kırılmanın gücünü ve kalitesini doğrulamak için isteğe bağlı filtreler içerir. DeMarker, Fractals, CCI gibi birkaç yeni özellik ve gösterge eklendi, ayrıca hangi gün
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Forex Bacteria – MetaTrader 4/5 için Uzman Danışman (EA) Forex Bacteria, MetaTrader 4/5 platformu için geliştirilmiş otomatik bir Uzman Danışman’dır (EA). Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik bir şekilde yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Bu EA kullanıma hazırdır; sadece risk yönetimi tercihlerinizi belirleyip, hangi günlerde işlem yapmak istediğinizi seçmeniz yeterlidir. Son 12 yıl boyunca optimize edilmiştir ve en iyi performansı
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
TimeLS_LightSpeed, MetaTrader 4/5 için zaman tabanlı bir uzman danışmandır (Expert Advisor - EA). Belirli bir tarih ve saatte işlem açmak ve yönetmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıya işlem zaman dilimlerini, pozisyon türlerini ve özel zamanlanmış işlemleri bağımsız parametrelerle yapılandırma esnekliği sunar. Herhangi bir sorunuz olursa bana mesaj atın. Bazı piyasalar için önceden tanımlanmış .set dosyalarım var. Temel Özellikler ve Ayarlar İşlem İzinleri LONG (Alış) veya SHORT (Satış) işlemler
Prochlorococcus MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (EA) tak ve çalıştır (plug-and-play) şeklinde çalışır ve USD/JPY için optimize edilmiştir. Hangi kaldıraç oranının kullanılacağını seçme özelliği eklendi, ayrıca bazı ince ayarlar yapıldı. Şu anda mümkün olan en düşük fiyatta. EA’nın farklı bölgelerdeki saatleri doğru şekilde belirleyebilmesi için, giriş parametrelerinden doğru UTC zaman diliminin ayarlandığından emin olun. Gelecekte başka döviz çiftleri de eklenecek olabilir, ancak şu ana kadar en iyi sonuçlar USD/JPY üzerinde
Cupriavidus Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Cupriavidus Bacteria , yalnızca altın (GOLD) piyasasında işlem yapmak üzere geliştirilmiş, tamamen otomatik ve zaman tabanlı bir işlem sistemidir. Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), “tak ve çalıştır” (plug and play) mantığıyla çalışır; herhangi bir manuel kurulum veya ayar yapmanıza gerek yoktur. Strateji mantığı, işlem zamanlaması ve risk yönetimi gibi tüm unsurlar sisteme entegre edilmiştir ve kullanıcıya sade, güvenilir bir deneyim sunar. EA’nin ismi, gerçek hayatta bulunan ve altını emerek
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
TimeLS Close Positions MT4
Kaloyan Ivanov
Yardımcı programlar
Utility TimeLs Close Positions, MetaTrader 5 platformunda pozisyon kapatma işlemlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir araçtır. Açık pozisyonların ne zaman ve nasıl kapatılacağını, zaman, sembol, yön, sihirli numara ve yorumlara göre esnek şekilde kontrol etmenizi sağlar. Belirli hafta günlerinde işlemleri devre dışı bırakabilirsiniz Tüm açık pozisyonları kapatmak için belirli bir saat ayarlayabilirsiniz Kapanışları sembol, yön (Al/Sat), sihirli numara veya yorumlara göre filtr
TimeLS
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader İçin Zaman Temelli Uzman Danışman TimeLS - Zaman Uzun Kısa Genel Bakış Zaman temelli uzman danışmanımız, yatırımcılara kesin piyasa zamanlaması avantajı sunmak üzere tasarlanmıştır. Uzman danışman, hem uzun hem de kısa pozisyonlarla çalışır ve eş zamanlı olarak her ikisini de açabilir, size benzersiz bir esneklik sunar. Ana Özellikler: 1. Zaman Belirli İşlem:     - Pozisyonları açmak ve kapatmak için tam saatleri ve dakikaları belirleyin, bu sayede piyasa saatleri, haber olayları
Emilian
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Emilian: MetaTrader 5 İçin Uzman Danışman Genel Bakış Emilian ile tanışın, bu Uzman Danışman, işlemleri açmak ve kapatmak için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI 21) kullanır. Kişiselleştirilebilir risk yönetimi stratejileri sunan Emilian, aynı zamanda Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirlemek için Ortalama Gerçek Menzil (ATR 12) veya belirli pip değerlerini kullanır. Ana Özellikler EMA Kesişim Stratejisi: Kesişim sinyalleri için hızlı ve yavaş EMAları (Slow
EmaBB
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
EmaBB: MT5 için Uzman Danışman Genel Bakış: EmaBB, ticaret stratejinizi optimize etmek için gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikleri harmanlayarak MT5 için son teknoloji bir Uzman Danışman olarak öne çıkıyor. Hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açmak üzere titizlikle tasarlanmıştır, ticaret girişimleriniz üzerinde esneklik ve kontrol sağlar. Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA), Bollinger Bantlarının gücünü ve ticaret giriş ve çıkışlarını optimize etmek için gelişmiş iz süren stop stra
MACDucks swap
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MACDuck: Dostanez Forex Yardımcınız Merhaba! MACDuck'la tanışın, tamamen MACD göstergesi ve tatlı hareket eden trendleri yakalamak hakkında olan küçük ticaret arkadaşımız. Basit, etkili ve ticaret oyununuza iyi bir ivme kazandırmak için tasarlandı. MACDuck'ın Yaptığı Serin Şeyler: 1. Büyük ve Küçük Paritelerle Çalışır: Büyük forex pariteleri ya da daha küçük olanlar olsun, MACDuck sizi korur. 2. Yönü Siz Seçin: Uzun mu gitmek istiyorsunuz? Kısa? Her ikisi de? Siz karar verin! 3. Akıllıca Swap:
C7x21 Crossing
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
C7x21 Crossing'i Tanıtıyoruz - SMA Çapraz Stratejileri için Özelleştirilebilir Uzman Danışman Klasik ama güçlü 7/21 Basit Hareketli Ortalama (SMA) çapraz stratejisinin potansiyelini C7x21 Crossing ile keşfedin. Geniş bir piyasa ve zaman aralığına operasyon yapmak üzere ustaca tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), SMA çaprazlarından yararlanan zamanla test edilmiş yaklaşımı, 14 periyotluk bir Emtia Kanal Endeksi (CCI) filtresinin eklenmiş hassasiyetiyle güçlendirir. Ana Özellikler: Dinamik SMA Çapra
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için Forex Bacteria Uzman Danışmanı Forex Bacteria, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışman (EA)'dır. Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik olarak bir arada yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde bir arada yaşamayı hedefliyoruz. Bu, yalnızca risk yönetimi tercihlerinizi ayarlamanız ve işlem yapmak istediğiniz günleri seçmeniz gereken bir tak ve çalıştır EA'dır. Son 12 yılda ağırlıklı olarak odaklanmış ve optimize edilmiş olup, AUD
Black Swan Breakout
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Black Swan Breakout EA – düşük volatilite dönemlerinden sonra hassas girişler Black Swan Breakout EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş bir ticaret sistemidir. Piyasanın sakin olduğu dönemlerin ardından gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit ederek işlem açmayı hedefler. Bollinger Bantları kullanarak fiyatın genişlemesini algılar ve kırılmanın gücünü ve kalitesini doğrulamak için isteğe bağlı filtreler içerir. DeMarker, Fractals, CCI gibi birkaç yeni özellik ve gösterge eklendi, ayrıca hangi gü
Traicho
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Traicho EA – Üçlü EMA Mantığıyla Trend Ticareti Traicho EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve pratik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Üç adet üssel hareketli ortalama (EMA) kullanan sade bir trend takip stratejisine dayanır. Net yön sinyalleri ve basit pozisyon yönetimi tercih eden yatırımcılar için idealdir Bu EA, hem doğrudan kullanılabilecek kadar basit hem de daha gelişmiş stratejiler için temel oluşturabilecek kadar esnek bir altyapı sunar Farklı semboller veya zaman dilimler
Prochlorococcus
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (EA) tak ve çalıştır (plug-and-play) şeklinde çalışır ve USD/JPY için optimize edilmiştir. Hangi kaldıraç oranının kullanılacağını seçme özelliği eklendi, ayrıca bazı ince ayarlar yapıldı. Şu anda mümkün olan en düşük fiyatta. EA’nın farklı bölgelerdeki saatleri doğru şekilde belirleyebilmesi için, giriş parametrelerinden doğru UTC zaman diliminin ayarlandığından emin olun. Gelecekte başka döviz çiftleri de eklenecek olabilir, ancak şu ana kadar en iyi sonuçlar USD/JPY üzerinde
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
Cupriavidus Bacteria
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Cupriavidus Bacteria , yalnızca altın (GOLD) piyasasında işlem yapmak üzere geliştirilmiş, tamamen otomatik ve zaman tabanlı bir işlem sistemidir. Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), “tak ve çalıştır” (plug and play) mantığıyla çalışır; herhangi bir manuel kurulum veya ayar yapmanıza gerek yoktur. Strateji mantığı, işlem zamanlaması ve risk yönetimi gibi tüm unsurlar sisteme entegre edilmiştir ve kullanıcıya sade, güvenilir bir deneyim sunar. EA’nin ismi, gerçek hayatta bulunan ve altını emerek
Top 23 Indicators
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
#Yaz İndirimi Top 23 Indicators, mevcut en özelleştirilebilir uzman danışmanlardan biridir. Oluşturulabilecek kombinasyonlar ve kalıplar neredeyse sonsuzdur. Bu, çalışmak istediğiniz piyasalara çok özel ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Bu kadar çok kombinasyon içinden tekrar edilebilir ve benzersiz bir desen bulma yeteneği sizin için büyük bir avantaj olabilir. Top 23 Indicators: //-------------------------------------- RSI – Relative Strength Index   MACD – Moving Average Conve
TimeLS Close Positions
Kaloyan Ivanov
Yardımcı programlar
Utility TimeLs Close Positions, MetaTrader 5 platformunda pozisyon kapatma işlemlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir araçtır. Açık pozisyonların ne zaman ve nasıl kapatılacağını, zaman, sembol, yön, sihirli numara ve yorumlara göre esnek şekilde kontrol etmenizi sağlar. Belirli hafta günlerinde işlemleri devre dışı bırakabilirsiniz Tüm açık pozisyonları kapatmak için belirli bir saat ayarlayabilirsiniz Kapanışları sembol, yön (Al/Sat), sihirli numara veya yorumlara göre filtr
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt